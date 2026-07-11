La mejora de las condiciones permiten iniciar el ataque directo al incendio

Infoca consolida líneas de defensa durante una noche sin nuevas afecciones a zonas habitadas y la A-7 ha quedado abierta al tráfico

El operativo de extinción continúa trabajando para estabilizar el incendio forestal declarado en Los Gallardos, que durante la noche ha registrado una evolución favorable dentro de la gravedad y las dimensiones del fuego. La reducción de la actividad de los distintos frentes ha permitido avanzar en las labores de contención y consolidación del perímetro, así lo ha explicado el consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan: “la noche nos ha permitido avanzar. Dentro de la gravedad y las dimensiones de este incendio, la evolución ha sido favorable y la menor actividad de los frentes ha permitido al operativo consolidar líneas y seguir conteniendo el avance del fuego».

Antonio Sanz ha subrayado que “lo más importante es que por primera vez se puede trabajar también en ataque y no solo en defensa. Durante toda la noche no ha habido nuevos frentes que amenazaran zonas habitadas, no ha sido necesario ordenar nuevos desalojos y hemos podido reabrir la A-7. Nuestro objetivo sigue siendo proteger a la población y trabajar sin descanso hasta lograr estabilizar el incendio».

El consejero ha querido reconocer el trabajo del operativo y ha señalado que “todos los efectivos han trabajado sin descanso durante toda la noche. La apertura de líneas de defensa y las quemas con fuego técnico están siendo fundamentales para avanzar hacia la estabilización del incendio, y quiero agradecer su extraordinaria profesionalidad y entrega».

Antonio Sanz ha destacado la mejora de las condiciones meteorológicas respecto a la jornada de ayer: “Durante la noche se han registrado vientos muy flojos, de alrededor de 2 kilómetros por hora, y la humedad relativa ha aumentado hasta situarse en torno al 50 %, unas circunstancias que favorecen las labores de extinción”.

En cuanto a los medios, el consejero ha señalado que el dispositivo se reforzará a lo largo de la mañana con la incorporación progresiva de medios aéreos. “Desde las 08:00 horas se han incorporado dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra. A partir de las 09:00 horas se sumarán otros dos helicópteros y, de forma escalonada, el resto de aeronaves hasta completar ocho medios aéreos trabajando sobre el incendio. Durante la jornada de ayer llegaron a operar hasta 32 aeronaves”.

En las labores de extinción trabajan actualmente 13 grupos de bomberos forestales, apoyados por un helicóptero ligero, cinco semipesados, uno de mando y control, cuatro aviones de carga en tierra y uno de coordinación, además de nueve técnicos de operaciones (TOP), un técnico de extinción (TEX), un técnico de logística, dos encargados de logística, un director del COR/COP, tres autobombas, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMIF) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (EMIF). A lo largo del día intervendrán más de 200 efectivos a los que se sumarán los medios estatales de la UME y las BRIF.

El consejero ha explicado que la superficie alcanza ya la 6.600 hectáreas.

Las medidas de protección a la población se mantienen en 1.448 personas evacuadas de forma preventiva, correspondientes a 11 zonas: Alfaix, Almocaízar, Fuente del Albarico, Los Pinos de Bédar, La Serena, El Chive, Jauro (Lubrín), los diseminados de Bédar, las viviendas del Pinar de Bédar, la pedanía de El Marchal y el diseminado de La Montaña. Asimismo, se mantiene el confinamiento de unas 80 personas de la barriada de El Pocico, en Lubrín. Del total de afectados hay 164 personas realbergadas en el teatro de Lubrín, Pabellón de Garrucha y antiguo convento; mientras que el albergue de Vista Alegre, en Garrucha, continúa habilitado como Centro de Atención a Familiares.

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