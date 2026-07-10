La semifinal del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos prevista para este viernes en el Apolo se traslada al lunes, 20 de julio, a las 21.00 horas

GabinetedePrensa julio 10, 2026 0
Cultura Plazeando actuacion Celia Ortega

Este programa se incluye como parte del Festival de Flamenco y Danza organizado por el Ayuntamiento de Almería

Este Circuito Andaluz es un programa impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y la Federación Andaluza de Peñas Flamencas. La iniciativa celebra este año su segunda edición para fomentar y poner en valor las propuestas creativas de artistas flamencos de entre 14 y 25 años.

Participarán en Almería Rubén Guerrero Cabrera y Noelia Calvo Pardo en a modalidad de baile; Jonathan Torres Cádiz y Rafael Amador Rodríguez en cante; los guitarristas Francisco Javier Sánchez Alcalá, Juan Fabián García González y Antonio García Fernández y el piano de José Carlos Esteban Hanza Fernández. La almeriense Celia Ortega actuará en condición de artista invitada como ganadora de la edición anterior. Las invitaciones para asistir a esta función están agotadas.

El Festival de Flamenco y Danza de Almería, organizado por el Ayuntamiento de Almería y que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, además de Diputación Provincial e Indanza, Vera Import y Estrella de Levante, constituye una de las principales citas culturales del verano andaluz y un referente en la difusión del arte jondo.

La incorporación de esta semifinal a su programación refuerza la colaboración entre ambas instituciones para impulsar el talento emergente y favorecer la presencia de jóvenes intérpretes en escenarios de primer nivel.

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