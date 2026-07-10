La Banda Municipal rejuvenece el repertorio con un gran concierto de obras compuestas en la última década

La Plaza de la Constitución recibió ayer el segundo de los cuatro conciertos del ciclo de verano, que volverá al mismo escenario los jueves 23 y 30 de julio, a las 20.00 horas y con entrada libre

Siempre en movimiento y proponiendo nuevos programas que ofrecer al público y estimulantes retos para los músicos, la Banda Municipal de Música de Almería volvió a brillar en la tarde de ayer en la Plaza de la Constitución con el segundo de los cuatro conciertos pertenecientes a su ciclo de verano, enmarcados dentro de la programación transversal de verano ‘Te Falte Calle’, en este caso con una actividad coordinada desde el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Bajo el título de ‘Una mirada a la música original para banda actual’, la formación que dirige José Solá Palmer ofrecía un viaje por obras de fresca composición, de 2019 a 2026 por autores como Saúl Gómez Soler, Jorge Peiró Marco, José Suñer-Oriola y Azael Tormo Muñoz. Dada la juventud de las partituras, era la primera vez que la Banda Municipal las compartía con el público, lo que a su vez ofreció otro interesante estímulo para espectadores y músicos.

El concierto comenzó con ‘Nuria Carreño’, pasodoble de concierto compuesto en

2025 por Saúl Gómez Soler, dedicado a la memoria de Nuria Carreño Marzo, músico de la banda del C.I.M. La Armónica de Buñol. Una obra que, en palabras de José Solá, demuestra que “la tradición continúa plenamente vigente, conservando toda su elegancia melódica y su capacidad expresiva”.

El poema descriptivo ‘Egypt’ recogió el testigo. Compuesto en 2019 por Jorge Peiró Marco. Encargado por la Sociedad Instructivo Musical de El Palmar para el

Certamen de Bandas de la Diputación de Valencia, ofreció un recorrido musical por el antiguo Egipto mediante un lenguaje descriptivo de gran fuerza visual. La monumentalidad de sus construcciones, el misterio de su cultura y el ambiente solemne de aquella civilización aparecieron reflejados mediante una escritura colorista y de marcado carácter cinematográfico.

‘Amproband’, obertura escrita en 2025 por José Suñer Oriola con motivo del décimo aniversario de la Asociación de Músicos de Banda Profesionales de España fue la siguiente interpretación que fue seleccionada porque “predomina un carácter brillante, optimista y festivo, con una escritura dinámica que pone de manifiesto todas las posibilidades sonoras de la banda sinfónica”, explicó el director de la Banda.

Con esencia castiza, ‘Flamenco’, de Azael Tornmo Muñoz, no es solo una mera sucesión de citas folclóricas, sino un punto de partida para construir un amplio discurso sinfónico inspirado en sus ritmos, inflexiones melódicas y enorme intensidad emocional que conquistó al público. El cierre vendría de la mano de ‘Huellas y Caminos’, de Saúl Gómez Soler, realizada para conmemorar el centenario de la Agrupación Artístico Musical La Candelaria. “La partitura reflexiona sobre la transmisión de la tradición musical, el legado recibido y el futuro de las bandas de música, convirtiéndose en un brillante colofón para un concierto dedicado íntegramente a la creación contemporánea”, concluye Solá Palmer.

Próximos conciertos

Tras una semana de descanso, debido a que la Plaza de la Constitución será epicentro de la última semana de actividades del 59º Festival de Flamenco y Danza del 14 al 19 de julio, la Banda volverá a la Plaza Vieja el jueves, 23 de julio, con ‘Una mirada a la música para solistas de viento metal y banda’, en colaboración con D’Gata Brass Week. David Pérez (trompeta), Mario Montes (trombón) y Raúl Sabiote (bombardino) serán los solistas en un programa con piezas de Johan de Meij, Bert Appermont y Joseph Turrin.

El ciclo de verano de la Banda Municipal de Música en este mes de julio concluirá el jueves, día 30, con ‘Una mirada musical poliédrica: pasodobles, música medieval y cine’, con obras de Francisco J. Pérez Cruz, Francisco J. Sánchez Navarro, Elmer Bernstein, Ennio Morricone y José Viciana Rodríguez de quien se estrenará un nuevo pasodoble.

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