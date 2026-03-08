2.300 participantes corren por una igualdad real en la XIII Carrera de la Mujer de Almería

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, que ha dado la salida, destaca que “la igualdad es un compromiso firme del Ayuntamiento”

Como se lleva realizando en los últimos trece años, Almería ha salido a la calle para celebrar y reivindicar una igualdad real de la forma más saludable, corriendo o caminando en la Carrera de la Mujer. Más de 2.300 almerienses han participado en la XIII Edición, con salida y meta frente al Centro de la Mujer de Cortijo Grande, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha manifestado que “la igualdad es un compromiso firme y transversal de nuestro Ayuntamiento, una política pública sostenida en el tiempo, que tenemos presente en cada una de nuestras decisiones diarias”.

La regidora, acompañada por la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, y otros miembros del Equipo de Gobierno, ha dado la salida a varias de las pruebas infantiles y a la carrera de adultos y ha participado en esta fiesta por el 8M. “Correr mujeres y hombres juntos simboliza una sociedad que avanza unida, sin dejar a nadie atrás”, afirma la alcaldesa.

Vázquez ha explicado que la programación municipal para el 8M se desarrolla a lo largo de un mes, con el lema ‘Conéctate a la igualdad: Hacerla real también está en tu mano’, poniendo el foco en cuatro ámbitos donde los datos reflejan que aún persiste la desigualdad: la formación académica en ciencias e ingeniería, conciliación y corresponsabilidad, puestos directivos, y la brecha salarial.

La carrera ha sido solidaria, destinada a la Asociación Cultural de Mujeres de El Alquián (NAQUIAL), que promueve la participación social, cultural y comunitaria de las mujeres a través de actividades, encuentros y acciones, fortaleciendo especialmente los vínculos vecinales.

La XIII Carrera de la Mujer se ha desarrollado con 2.300 inscritos, de los 350 han participado en las carreras infantiles, y los demás en las pruebas de 2,5 kms., 5 kms. y 7,5 kms. Aunque corren hombres y mujeres juntos, hoy es el Día Internacional de la Mujer por lo que sólo se premia a ellas. La ganadora en 2,5 kms es Manuela Bascuñana, con 00:10:01; segunda, Lucía Montes, con 00:10:46; y tercera, Paula García, con 00:10:50.

En 5 Kms, primera Bouchra Sadri, con 21:08; segunda, Irais Requena, con 22:11; y tercera, Agustina Silvera, con 22:31.

Por último, en 7,5 kms, la primera es Eva Quintana, con 00:31:08; Maria del Mar Meca, con 00:31:17; y tercera, María Álvarez, con 00:33:06. También ha habido premios por parejas.

Durante toda la mañana se ha vivido un ambiente de alegría y compañerismo, con el rosa como protagonismo y con el mensaje claro de que ‘La igualdad es la meta’. La ilusión de los pequeños y el compromiso de los adultos ha envuelto esta competición deportiva con un claro fin social de avanzar hacia una igualdad real. La alcaldesa ha concluido valorando que “la Carrera de la Mujer de Almería se ha consolidado como un espacio seguro, inclusivo y solidario donde el deporte se convierte en un altavoz de valores”.

La XIII Carrera de la Mujer ha estado organizada por Grupo Nexal 2020 y el Ayuntamiento de Almería, con el apoyo y colaboración de numerosas entidades privadas como Cajamar, Atende, Casi, Hyundai Almerialva, Aqualia, Reale Seguros, Labor de Equipo, Vithas, Estrella de Levante, Fuzetea, Ego Sport Center, Reyes Católicos Bodegas, Mohana, Agua Lanjarón, Montajes Eléctricos Mecaval, Lizabar, Grutalmería y Naquial.