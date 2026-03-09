Carreteras

Afectación al tráfico en la A7 por obras para reducir el ruido en la autovía a la altura de El Ejido

Los trabajos impulsados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cuentan con un presupuesto de 11,56 millones de euros, financiados con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Desde hoy a las 08:00h. y hasta el próximo 20 de marzo se van a producir cortes en la Autovía del Mediterráneo A7 por las obras que lleva a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para reducir el ruido en la provincia de Almería. La afectación al tráfico se produce entre los kilómetros 824,3 y 825,5 de forma alternativa.

Las obras forman parte del Plan de acción contra el ruido y cuentan en su totalidad con presupuesto de 11,56 millones de euros (IVA incluido) y están financiadas con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En concreto, se recogen seis actuaciones: cinco tramos de la A-7, entre los kilómetros 805,9 y 824,7 y un tramo en sentido Granada de la Autovía A-92, entre los kilómetros 381,5 y 382,3.

Actualmente, se están llevando a cabo los trabajos de sustitución del pavimento existente por un pavimento fonoabsorbente en un tramo de la A7 a la altura de El Ejido donde se instalarán pantallas acústicas.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán las siguientes afectaciones al tráfico:

Desde las 8:00 horas del lunes 9 hasta las 13:00 horas del viernes 13, se cortarán los carriles en sentido Málaga de la A-7 entre los km 824,3 y 825,5 y se cerrará el ramal de acceso a la A7 sentido Málaga en la glorieta del km 824,5.

Por otra parte, desde las 8:00 horas del lunes 16 hasta las 13:00 horas del viernes 20, se cortarán los carriles en sentido Almería de la A7 entre los km 825,5 y 824,3, cerrándose el ramal de acceso a la A-7 sentido Almería, km 825,5.

En ambas afectaciones, se habilitará un transfer en la calzada como desvío del tráfico a la otra calzada de la autovía, que dispondrá de un carril en cada sentido de circulación.