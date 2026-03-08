El Ayuntamiento de Carboneras reconoce este 8M a seis mujeres que son ejemplo profesional y personal

La II Gala de la Mujer Carbonera como Referente visibiliza el talento, valía y esfuerzo de diferentes generaciones y trayectorias

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, junto a la concejala de Igualdad, Ángeles Carrillo, han hecho entrega de los reconocimientos a seis mujeres del municipio dentro de la II Gala de la Mujer Carbonera como Referente, celebrada con motivo del 8 de marzo, y con los que se ha puesto en valor el talento y la trayectoria de diferentes perfiles.

Entre las homenajeadas, se ha reconocido la labor de María Lozano y Ana Vicente, el alma de los emblemáticos proyectos de restauración y alojamiento “Donde Caparrós” y “Las Palmas”. Junto a ellas, la medicina ha estado representada por Sofía Caparrós, médica del Centro de Salud “El Lometico” de Carboneras, que ha dedicado su carrera al cuidado de cientos de vecinos.

La faceta artística también ha tenido su espacio con Marisol Ruiz, reconocida por su trayectoria como cantante y artista, mientras que Isabel García abrió la primera mercería del municipio y está profundamente implicada en su tejido cultural. Finalmente, la gala ha puesto su mirada en el presente y futuro con el reconocimiento a Sara Ruiz, una joven periodista y escritora que ya destaca por su capacidad comunicativa.

Las vidas de todas ellas, marcadas por la superación profesional y personal, se han acercado al público a través de un vídeo con sus testimonios realizado por la Asociación “Sensaciones en Carboneras”, y entrevistas a las protagonistas de la psicóloga Susana del Sanz.

Igualdad real

El alcalde, Salvador Hernández, ha felicitado a las premiadas definiéndolas como un ejemplo de fortaleza y talento con el que toda la sociedad carbonera se siente identificada. El regidor ha hecho extensiva esa felicitación al resto de mujeres carboneras, a las que “expresamos nuestra gratitud porque, con sus valores, sabemos que son una garantía de que Carboneras tiene un gran futuro por delante”.

Además, el regidor ha apelado a la necesidad de una implicación de todas las instituciones y ciudadanía “para alcanzar la igualdad real”. En esta línea, la concejala de Igualdad, Ángeles Carrillo, ha remarcado la importancia de visibilizar referentes dentro de un camino hasta llegar a la igualdad real en el que, “a pesar de los logros, aún queda mucho por conseguir”.

La Asociación de Mujeres “Mariana Pineda” con su presidenta al frente, Ana María Acuña, ha sido la encargada de la lectura del manifiesto por la conmemoración, con el que se ha alertado sobre los peligros de los modelos en redes sociales que reproducen desigualdades históricas sufridas por las mujeres y el preocupante aumento del negacionismo de la violencia de género y del retroceso en la identificación con el feminismo entre la juventud.

Otro de los momentos más emotivos de esta Gala de 2026 ha sido, sin duda, la interpretación de la canción «La mujer carbonera» por parte de la premiada Marisol Ruiz y compuesta por Antonio Cazorla.

Programación

La cita de este domingo ha sido el acto principal de una agenda especial de actividades que comenzó el sábado con el ritmo de los tambores de las mujeres de la batucada “Kalima du Samba” recorriendo las principales calles de la localidad y la puesta en escena de la obra “Qué disparate de clínica” por parte de la Asociación de Teatro de Mujeres “Mariana Pineda”. La programación continuará el próximo martes, 10 de marzo, en la Antigua Oficina de Turismo con un taller sobre nutrición y cuidados.

La recta final incluye va desde la literatura hasta el deporte. El viernes 13 de marzo se presentará el libro “Mujer y Guerra Civil Española” de Ana María Callejón, coincidiendo con el inicio de un viaje cultural a Sevilla y Cantillana bajo el lema “Sevilla en Femenino”. Para cerrar las propuestas, el martes 17 se celebrará un taller de risoterapia, seguido al día siguiente de una charla de la entrenadora de balonmano Ana Mª Ruiz Esteban, en el Pabellón de Deportes, titulada “Fuertes en la pista, seguras en las redes”.