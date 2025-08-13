|Verano sin otitis: consejos expertos para proteger la salud auditiva de toda la familia
|La otitis externa es una de las infecciones más comunes en verano, pero puede prevenirse con medidas sencillas como el uso de tapones auditivos adaptados, especialmente en niños, los más vulnerables.La campaña “Disfrutar del verano suena bien” de Aural promueve el uso de tapones de baño personalizados como una solución eficaz y cómoda para proteger la salud auditiva durante las actividades acuáticas.
|La protección auditiva durante las actividades acuáticas es esencial, no solo para salvaguardar la comodidad sino también para prevenir condiciones médicas que pueden afectar la salud de nuestros oídos. Por ello, desde Aural Centros Auditivos, red pionera en soluciones auditivas de excelencia en España, se lanza la campaña “Disfrutar del verano suena bien”, destinada a fomentar el uso de tapones de baño hechos a medida, una solución efectiva y cómoda para proteger los oídos durante la temporada de verano.
Otitis externa: una dolencia común en verano que puede prevenirse
Una de las afecciones más habituales en esta época es la otitis externa, una inflamación del canal auditivo provocada, en muchos casos, por la entrada de agua durante el baño en piscinas o en el mar. “Es fundamental para evitar estas molestias tomar precauciones sencillas pero eficaces, como el uso de tapones adaptados a cada persona para evitar la humedad en el oído y reducir el riesgo de infecciones”, apunta Ingrid Rubio, directora de audiología de Aural Centros Auditivos.La protección auditiva es esencial durante actividades acuáticas
Desde Aural, se recalca la importancia de la protección auditiva durante las actividades acuáticas, no solo para salvaguardar la comodidad, sino también para prevenir infecciones que puedan afectar la salud de nuestros oídos. El agua y la humedad son elementos que pueden introducir bacterias y otros patógenos en el canal auditivo, especialmente cuando se permanece en el agua durante períodos prolongados. Los tapones de baño desempeñan un papel crucial al ofrecer una barrera efectiva contra el agua, protegiendo así de infecciones como la otitis externa, también conocida como «oído de nadador».Esta protección es especialmente importante en piscinas, playas, y durante actividades deportivas acuáticas, donde el constante contacto con el agua presenta un riesgo significativo. Los tapones de baño no solo son útiles para nadadores, sino también para personas que practican deportes de alto impacto como el esquí acuático o el surf, donde el agua puede entrar con gran fuerza, causando daños potencialmente. Al usar tapones, se minimiza el riesgo de acumulación de agua y la consecuente irritación, lo que hace que la actividad sea más segura y placentera.Cómo elegir los tapones de baño adecuadosEs crucial elegir los tapones que mejor se ajusten a tus necesidades. Considera lo siguiente al seleccionar tus tapones de baño:Tamaño: Elige tapones que se ajusten bien a tus oídos para asegurar que no entre agua.
Material: Los tapones están disponibles en silicona, cera y espuma. La silicona es durable y reutilizable, ideal para nadadores regulares.Forma: Preformados o moldeables. Los moldeables ofrecen un ajuste más personalizado, lo que puede ser más eficaz para bloquear el agua.Hipoalergénicos: Es importante seleccionar tapones hechos de materiales hipoalergénicos para evitar reacciones alérgicas.Los tapones personalizados son la opción ideal para quienes requieren protección auditiva frecuente, ya que se fabrican a partir de un molde del oído, garantizando un ajuste perfecto.
|Sobre la campaña «Disfrutar del verano suena bien»Aural ha lanzado la campaña “Disfrutar del verano suena bien”, activa del 5 de mayo al 30 de septiembre, con el objetivo de promover el uso de tapones de baño personalizados como una solución eficaz para proteger los oídos durante el verano. Esta iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar la salud auditiva, ofreciendo opciones cómodas y adaptadas a las necesidades individuales.Durante este periodo, Aural Centros Auditivos ofrece una pareja de tapones de baño completamente a medida a un precio promocional muy especial, facilitando el acceso a una protección auditiva de alta calidad para toda la familia.Además de su eficacia, los tapones destacan por su diseño atractivo, ya que están disponibles en una amplia gama de colores fluorescentes como amarillo, verde, azul, rosa, rojo o naranja, pensados para dar un toque divertido y veraniego sin renunciar a la seguridad.
|Acerca de Aural Centros Auditivos
Aural Centros Auditivos es pionera en audiología de excelencia en España. Cuenta con más de 700 consultas de atención y adaptación audiológica en España y Latinoamérica. Desde hace más de 55 años, trabaja para mejorar la audición, la calidad de vida y el bienestar de las personas con pérdida auditiva, apoyándose en los profesionales más formados y mejor capacitados, así como en los protocolos de servicio más exigentes.La oferta de Aural Centros Auditivos se diferencia gracias a sus planes de audición, un conjunto de servicios de valor añadido diferenciales que garantizan que cualquier cliente tenga cubiertas todas sus necesidades auditivas desde el primer día y que incluye revisiones periódicas gratuitas, garantía de satisfacción, garantía de reposición o robo, asistencia por control remoto, e incluso importantes ventajas en la renovación del producto cada tres años, siempre con cómodas cuotas mensuales.Aural, empresa pionera en España de la audiología de excelencia, fue fundada por Juan Martínez Sanjosé, creador e impulsor de la profesión de audioprotesista. Juan Martínez Sanjosé fue una de las personas más influyentes, respetadas y queridas del sector de la audioprótesis en su país e internacionalmente y abrió su primera consulta Audiológica ya en 1966.