La protección auditiva durante las actividades acuáticas es esencial, no solo para salvaguardar la comodidad sino también para prevenir condiciones médicas que pueden afectar la salud de nuestros oídos. Por ello, desde Aural Centros Auditivos, red pionera en soluciones auditivas de excelencia en España, se lanza la campaña “Disfrutar del verano suena bien”, destinada a fomentar el uso de tapones de baño hechos a medida, una solución efectiva y cómoda para proteger los oídos durante la temporada de verano.

Otitis externa: una dolencia común en verano que puede prevenirse

Una de las afecciones más habituales en esta época es la otitis externa, una inflamación del canal auditivo provocada, en muchos casos, por la entrada de agua durante el baño en piscinas o en el mar. “Es fundamental para evitar estas molestias tomar precauciones sencillas pero eficaces, como el uso de tapones adaptados a cada persona para evitar la humedad en el oído y reducir el riesgo de infecciones”, apunta Ingrid Rubio, directora de audiología de Aural Centros Auditivos.La protección auditiva es esencial durante actividades acuáticas

Desde Aural, se recalca la importancia de la protección auditiva durante las actividades acuáticas, no solo para salvaguardar la comodidad, sino también para prevenir infecciones que puedan afectar la salud de nuestros oídos. El agua y la humedad son elementos que pueden introducir bacterias y otros patógenos en el canal auditivo, especialmente cuando se permanece en el agua durante períodos prolongados. Los tapones de baño desempeñan un papel crucial al ofrecer una barrera efectiva contra el agua, protegiendo así de infecciones como la otitis externa, también conocida como «oído de nadador».Esta protección es especialmente importante en piscinas, playas, y durante actividades deportivas acuáticas, donde el constante contacto con el agua presenta un riesgo significativo. Los tapones de baño no solo son útiles para nadadores, sino también para personas que practican deportes de alto impacto como el esquí acuático o el surf, donde el agua puede entrar con gran fuerza, causando daños potencialmente. Al usar tapones, se minimiza el riesgo de acumulación de agua y la consecuente irritación, lo que hace que la actividad sea más segura y placentera.Cómo elegir los tapones de baño adecuadosEs crucial elegir los tapones que mejor se ajusten a tus necesidades. Considera lo siguiente al seleccionar tus tapones de baño:Tamaño: Elige tapones que se ajusten bien a tus oídos para asegurar que no entre agua.

Material: Los tapones están disponibles en silicona, cera y espuma. La silicona es durable y reutilizable, ideal para nadadores regulares.Forma: Preformados o moldeables. Los moldeables ofrecen un ajuste más personalizado, lo que puede ser más eficaz para bloquear el agua.Hipoalergénicos: Es importante seleccionar tapones hechos de materiales hipoalergénicos para evitar reacciones alérgicas.Los tapones personalizados son la opción ideal para quienes requieren protección auditiva frecuente, ya que se fabrican a partir de un molde del oído, garantizando un ajuste perfecto.