Más historias

SIPCTE logra una nueva condena a Correos por fraude en la contratación



Una trabajadora de Correos que llegó a encadenar 177 contratos temporales durante casi veinte años ha obtenido una indemnización de 34.294,83 euros, frente a los 17,33 euros que inicialmente le abonó la empresa, tras una sentencia obtenida por el Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos (SIPCTE).

La resolución judicial declara improcedente el despido al considerar acreditado que Correos utilizó de forma fraudulenta la contratación temporal para cubrir necesidades permanentes y estructurales de la empresa. Como consecuencia, el Juzgado aplica la doctrina de la unidad esencial del vínculo, reconoce a la trabajadora una antigüedad desde el año 2005 y eleva la indemnización hasta los 34.294,83 euros.

La sentencia incorpora además la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público y reconoce la condición de personal fijo de la trabajadora al haber superado el proceso selectivo de ingreso de Correos, aunque finalmente no obtuviera plaza. Este criterio supone un importante avance en la protección de los trabajadores víctimas del abuso de la contratación temporal.

El procedimiento ha sido llevado por el letrado Jorge Ponce Rodríguez, de la Asesoría Jurídica AFICOS, obteniendo una nueva resolución favorable que se suma a otras sentencias recientes impulsadas por SIPCTE frente a Correos.

El responsable de SIPCTE en Almería, Francisco Sabio, ha señalado que esta resolución «confirma que el abuso de la contratación temporal en Correos no responde a casos aislados, sino a una práctica mantenida durante años para cubrir necesidades estructurales de plantilla. Los tribunales están corrigiendo una situación que nunca debió producirse».

Sabio ha destacado igualmente la importancia de la aplicación de la nueva doctrina del Tribunal Supremo, «que empieza a reconocer como personal fijo a trabajadores que superaron los procesos selectivos de Correos, aunque no obtuvieran plaza, reforzando así la protección frente al abuso de la temporalidad».

No obstante, SIPCTE denuncia que la trabajadora, pese a haber obtenido una sentencia favorable, será rebaremada en aplicación de la Base 5.1 de las Bolsas de Empleo de Correos, perdiendo toda la antigüedad acumulada y viéndose obligada a volver a competir en las bolsas como si comenzara de nuevo.

«Es una auténtica contradicción. Un juzgado reconoce que Correos ha cometido un fraude en la contratación durante casi veinte años y, sin embargo, la consecuencia para la trabajadora es perder toda la antigüedad acumulada en las bolsas de empleo por aplicación de una base negociada entre Correos y las organizaciones sindicales presentes en la Comisión de Empleo Central. Desde SIPCTE exigimos la modificación inmediata de esta regulación, porque no puede castigarse a quien simplemente ha defendido sus derechos ante los tribunales.»

SIPCTE considera que esta sentencia constituye un nuevo respaldo judicial a las denuncias que viene realizando desde hace años sobre el abuso de la contratación temporal en Correos y reitera su compromiso de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores tanto en la negociación como en los tribunales..

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