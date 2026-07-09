El I Barómetro de la Mujer Ingeniera analiza los retos y avances del talento femenino en Almería y España

El 55% de las ingenieras ocupa puestos de responsabilidad y el 59% se siente valorada y puntúa positivamente el reconocimiento profesional de sus capacidades

El de Almería fue el primer colegio profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de España con una junta de gobierno paritaria

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), del que forma parte el Colegio Profesional Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería (COGITIAL), ha presentado el I Barómetro de la Mujer Ingeniera. Se trata de un estudio que analiza la realidad profesional, laboral y social de las mujeres ingenieras en España y pone el foco en los avances y desafíos pendientes para alcanzar una igualdad real dentro del ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Los resultados del informe adquieren una especial relevancia en provincias como Almería, donde sectores estratégicos como las energías renovables, la industria auxiliar agrícola, la gestión del agua, la construcción y la transformación industrial requieren cada vez más profesionales altamente cualificados y “donde la incorporación del talento femenino resulta fundamental para afrontar los retos de competitividad, innovación y sostenibilidad”, destaca el decano de COGITIAL, Francisco Lores.

Más liderazgo, mayor presencia en puestos técnicos y un creciente reconocimiento profesional. Pero también dificultades de conciliación, estrés laboral y barreras invisibles que siguen condicionando el desarrollo profesional de muchas mujeres. Así se desprende del primer estudio de ámbito nacional que radiografía la situación de las ingenieras en España.

El barómetro, elaborado a partir de las respuestas de 1.106 ingenieras de todo el país, revela que el 71% trabaja actualmente de forma directa en el ámbito de la ingeniería y que más de la mitad (55%) ocupa puestos de responsabilidad o gestión de equipos, consolidando el avance del liderazgo femenino en sectores históricamente masculinizados.

La ingeniería industrial continúa siendo el principal ámbito de desarrollo profesional de las participantes. Las especialidades con mayor representación son Mecánica (31%), Eléctrica (23%), Química (17%) y Electrónica (17%), aunque el estudio refleja también una creciente presencia femenina en áreas emergentes como las energías renovables, la ingeniería informática, las telecomunicaciones, la ingeniería aeroespacial o la ingeniería biomédica.

“En una provincia como Almería, referente nacional e internacional en agricultura intensiva, innovación tecnológica aplicada al sector agroalimentario y desarrollo de energías limpias, estas disciplinas adquieren una importancia estratégica para el crecimiento económico y la transformación productiva del territorio”, recuerda Francisco Lores.

Donde la innovación tecnológica desempeña un papel clave en sectores estratégicos para el desarrollo económico, impulsar la presencia y el liderazgo de las mujeres ingenieras supone además una oportunidad para reforzar la competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento del territorio. Por eso, desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería y su asociación, se reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades, la visibilización del talento femenino y el impulso de acciones que acerquen la ingeniería a los centros educativos y a la sociedad en general.

Hay que recordar que COGITIAL y APITIAL es el primer colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de España con una junta de gobierno paritaria, 50% hombres y 50% mujeres. Una realidad hecha desde el convencimiento de que la igualdad debe reflejarse en todos los ámbitos de la sociedad. El decano argumenta que “sólo tenemos un 10% de colegiadas y es un trabajo que debe realizarse entre administraciones, universidad y sociedad, para mejorar esta situación”.

Más datos del Barómetro

El perfil mayoritario de las participantes corresponde a mujeres con una trayectoria consolidada. El 46% tiene entre 45 y 54 años y un 21% entre 35 y 44 años, reflejando la presencia de profesionales con una amplia experiencia y capacidad de liderazgo.

Desde el punto de vista laboral, el informe muestra una elevada integración de las mujeres ingenieras en el mercado de trabajo. El 48% trabaja por cuenta ajena, un 21% desarrolla su actividad en el sector público y un 14% ocupa puestos directivos, jefaturas de departamento o posiciones de socia dentro de sus organizaciones.

Sin embargo, persisten importantes retos. Una de cada tres ingenieras considera que percibe un salario inferior al de sus compañeros hombres en puestos equivalentes, mientras que el 43% cree que ser mujer influye negativamente en sus posibilidades de ascenso o reconocimiento profesional.

El denominado “techo de cristal” continúa siendo una realidad percibida por una parte significativa del colectivo. Aunque el acceso a puestos de responsabilidad ha aumentado, muchas profesionales consideran que siguen existiendo barreras estructurales y culturales que dificultan la llegada de las mujeres a posiciones de liderazgo y toma de decisiones.

La conciliación aparece como uno de los principales desafíos. El 63% de las participantes tiene personas a su cargo y más del 80% reconoce que las responsabilidades familiares han condicionado sus decisiones laborales o sus posibilidades de promoción. Además, el 60% considera que acogerse a medidas de conciliación puede penalizar su carrera profesional.

El informe también refleja niveles elevados de estrés y carga mental asociados a la actividad profesional. Las valoraciones más frecuentes se sitúan entre 7 y 9 sobre 10, lo que evidencia la elevada exigencia técnica y organizativa que afrontan muchas profesionales.

A pesar de ello, la percepción sobre el reconocimiento profesional resulta mayoritariamente positiva. El 59% considera que sus capacidades técnicas son valoradas dentro de su entorno laboral y la mayoría otorga una valoración favorable al clima de trabajo en sus organizaciones.

En materia de igualdad, los resultados muestran que el sexismo sigue presente en el entorno profesional. El 66% de las ingenieras afirma haber experimentado o presenciado comentarios o actitudes sexistas alguna vez, mientras que un 18% asegura haber vivido estas situaciones de forma frecuente.

El estudio pone de manifiesto la escasez de referentes femeninos en el ámbito de la ingeniería y la tecnología. Solo un 5% considera que existen suficientes referentes visibles y un 17% afirma no identificar ninguno en su especialidad profesional. Pese a las dificultades, la percepción general hacia la profesión es claramente positiva. Las palabras más repetidas para definir la experiencia como mujer ingeniera son “esfuerzo”, “ingenio”, “pasión”, “eficiencia” y “liderazgo”. Asimismo, la gran mayoría recomienda estudiar ingeniería a niñas y jóvenes, reflejando una fuerte vocación y compromiso con las futuras generaciones.

Entre las principales demandas planteadas destacan la necesidad de impulsar medidas reales de conciliación y corresponsabilidad, aumentar la visibilidad de referentes femeninos, fortalecer las redes de mentoría profesional y garantizar procesos de promoción basados en la igualdad de oportunidades.

El I Barómetro de la Mujer Ingeniera concluye que el avance hacia una ingeniería más inclusiva no depende únicamente de aumentar la presencia femenina, sino también de transformar los entornos laborales y culturales para garantizar igualdad real, reconocimiento profesional y oportunidades de liderazgo.

Relacionado