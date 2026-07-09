CSIF denuncia “el inicio más deficiente” de la campaña de alto riesgo de incendios en los últimos años y exige completar de inmediato el dispositivo INFOCA

• El sindicato alerta de la falta de personal, de puestos de vigilancia cerrados y vehículos con un solo bombero forestal

• Critica que la Administración recurra al SAE para cubrir vacantes cuando hay profesionales pendientes de ser llamados que cuentan con experiencia y han superado sus pruebas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, denuncia el grave déficit organizativo con el que ha comenzado la campaña de alto riesgo del Plan INFOCA y ha exigido a la Junta de Andalucía que complete de forma inmediata el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales.



El sindicato califica el comienzo de la presente campaña como “el peor y más deficiente de los últimos años con diferencia” y lamenta que la gestión operativa del dispositivo está siendo “nefasta”; asimismo, informa de que hace tan solo unos días el dispositivo se encontraba al 90% de los efectivos previstos.



Así, el secretario general de la sección sindical de CSIF en la Agencia de Emergencias de Andalucía, Gregorio López, explica que hay retenes que cuentan únicamente con tres componentes de los siete previstos, Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Bricas) sin todos sus efectivos, puestos de vigilancia cerrados y camiones que prestan servicio con un solo bombero forestal.



Para CSIF, esta situación resulta especialmente preocupante al producirse en pleno período de máximo riesgo de incendios forestales, pues las carencias detectadas en todas las provincias constituyen una amenaza para la seguridad de las y los bomberos forestales y para la protección del patrimonio natural andaluz.



“Parece que la Administración no aprende, o no quiere hacerlo, de un verano a otro. Todos los años vivimos episodios de incendios forestales que nos mantienen en vilo, con ellos llegan los lamentos, pero eso se olvida rápido”, señala López.



Por otro lado, el sindicato critica la decisión de la Administración de recurrir al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir vacantes cuando actualmente existen bomberos forestales vigilantes que cumplen con el perfil exigido, han superado las pruebas correspondientes y cuentan con la formación y la experiencia necesarias para desempeñar estas funciones; sin embargo, la Junta de Andalucía no les ofrece la posibilidad de incorporarse a los retenes, optando en algunos casos por la incorporación de personal sin experiencia, con el consiguiente riesgo que ello supone al intervenir en primera línea de fuego.



A esta problemática se suma la negativa de la Administración a autorizar movilidades por motivos de conciliación familiar para el cuidado de familiares dependiente y de hijos de menos de 12 años. Por ello, el sindicato ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo.



Por último, CSIF manifiesta su respaldo al personal del INFOCA, que “en plena campaña se ven obligado a reivindicar medios suficientes y plenamente operativos, garantías de seguridad y salud laboral, respecto a su dignidad profesional, reconocimiento de su trabajo, así como una mayor transparencia y planificación por parte de la Administración”.

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