3.123 guardias civiles alumnos en prácticas se incorporan unidades en toda España

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería recibe a más de 150 guardias civiles alumnos, de los cuales más del 20% son mujeres, que terminara su formación en las diferentes unidades de la Provincia

Durante la época estival se refuerza la presencia en unidades territoriales de seguridad ciudadana de todo el país, donde los guardias civiles alumnos desarrollarán durante 40 semanas prácticas para terminar su formación

Un total de 874 de este alumnado complementará sus prácticas realizando servicios en especialidades como Tráfico, ARS, Fiscal, o Marítimo

Un total de 3.123 guardias alumnos y alumnas en prácticas se incorporarán a partir de hoy 29 de junio a diferentes unidades territoriales de seguridad ciudadana, iniciando así la segunda fase de su período formativo. En el día de hoy (03 de julio) el Coronel Jefe de la Comandancia de Almería junto al Subdelegado del Gobierno en Almería, reciben a los más de 150 a guardias civiles alumnos que terminaran su formación en las diferentes unidades de la provincia.

Esta cifra supone un aumento de 390 guardias respecto del año anterior, en el que se incorporaron 2.733.

Con motivo de la época estival, el objetivo es priorizar la presencia de estos guardias civiles alumnos a unidades territoriales de seguridad ciudadana en función de las necesidades operativas, donde desarrollarán su periodo de prácticas de 40 semanas para completar su formación y adquirir la condición de guardias civiles profesionales.

Además, 874 de este alumnado complementará sus prácticas realizando servicios en especialidades como Tráfico, ARS, Fiscal o Marítimo.

Todo este alumnado procede de las promociones 131ª de la Academia de Guardias de Baeza y 172ª del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

En la provincia de Almería más de 150 alumnos, de los cuales más del 20% son mujeres, se incorporan a las diferentes unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, donde terminaran su formación

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