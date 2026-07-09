Casi el 61% del alumnado supera la prueba de acceso a la universidad en convocatoria extraordinaria

El plazo para solicitar los grados comienza este jueves y concluirá el 14 de julio El 60,98% de estudiantes andaluces presentados a la Fase de Acceso de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía, en su convocatoria extraordinaria de julio, ha logrado el aprobado, lo que supone 4.519 de un total de 7.411 alumnos examinados, a partir de los datos analizados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Este porcentaje ha aumentado casi un 2% con respecto al resultado obtenido el pasado año, cuando el 59,79% del estudiantado superó satisfactoriamente los exámenes. Atendiendo al sexo, de las 4.227 mujeres que han realizado la PAU, un total de 2.568 la han aprobado, lo que supone un 60,8%; mientras que, en el caso de los hombres, 1.951 de los 3.184 presentados han obtenido un resultado satisfactorio, lo que equivale a un 61,3%. La nota más alta ha sido un 9,925 alcanzada por dos estudiantes en las provincias de Almería y Málaga. Las siguientes mejores calificaciones se han registrado en Granada, correspondiente a un 9,875 y en Córdoba, con un 9,839. En Sevilla, la nota más alta ha sido un 9,835, en Cádiz un 9,672, en Jaén un 9,628 y en Huelva un 9,59.

La puntuación lograda en la Fase de Acceso es posible complementarla con cuatro puntos adicionales que se consiguen en la Fase de Admisión, en función de la calificación obtenida en estos exámenes y la ponderación que se haga de acuerdo con el grado que se solicite. Por universidades, la de Almería ha registrado un 58,64% de estudiantes aptos, lo que supone que 363 de 619 han logrado el aprobado; la de Cádiz ha conseguido un porcentaje del 58,11%, de manera que han superado los exámenes un total de 591 de 1.017. El estudiantado aprobado en la Universidad de Córdoba asciende a 354 de 560, lo que representa un 63,21%; los aptos en la Universidad de Granada suman 640, un 56,54% de los 1.132 examinados; en la Universidad de Huelva ascienden a 237 de 450, es decir, un 52,67%; y en la Universidad de Jaén el saldo ha sido del 70,60%, lo que se traduce en 329 de 466. Por su parte, la Universidad de Málaga cuenta con un 62,05% de alumnado apto, lo que equivale a 883 de 1.423; la Pablo de Olavide arroja un porcentaje de aprobados del 68,55%, con 170 estudiantes de 248 con resultados satisfactorios. En la Universidad de Sevilla, el estudiantado que ha superado las pruebas se eleva a 952 de un total de 1.496, lo que representa un 63,64%.

Fase de Admisión

A esta convocatoria extraordinaria de la PAU los estudiantes también se han presentado a la Fase de Admisión, que es voluntaria para subir nota. En este caso el estudiantado se podía examinar de hasta cuatro disciplinas, aunque únicamente se computa la nota de las dos más favorables para el o los grados elegidos. Cada materia pondera entre 0 y 0,2, según el grado en el que se solicite la admisión y la nota máxima a alcanzar en este bloque es de cuatro puntos. En esta edición extraordinaria se ha desarrollado el mismo modelo de examen que en la prueba de convocatoria ordinaria, celebrada en junio, avanzándose en el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas.

Con carácter general, se ha incrementado la horquilla del 20-25% de preguntas de ese tipo establecida el año pasado, aunque los porcentajes varían dependiendo de cada asignatura, siguiendo las orientaciones propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). También se ha evaluado en todos los ejercicios de todas las materias la corrección ortográfica, Hasta el 14 de julio está abierto el plazo para realizar la preinscripción Una vez conocidos los resultados, desde hoy, 09 de julio, se abre el periodo de presentación de solicitudes de acceso a los grados de las universidades públicas andaluzas, plazo que concluirá el próximo 14 de julio. El calendario de fechas relevantes en el proceso de inscripción para iniciar estudios en grados universitarios puede consultarse en el enlace: lajunta.es/portaldua.

La primera adjudicación de plazas se publicará el 24 de julio, con un periodo de alegaciones que se prolongará hasta el 27 de julio. En esta fecha comenzará, además, el periodo de matrícula, confirmación o reserva, que también durará hasta el 27 de julio. La segunda adjudicación se dará a conocer el 3 de septiembre y las listas de resultas, hasta tres, se publicarán entre el 11 de septiembre hasta el 8 de octubre.

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