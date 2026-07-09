El Consorcio de Transporte instala una nueva máquina de autorrecarga en Berja

La nueva máquina se ubica en el apeadero de autobuses y se suma a las ya instaladas en la estación Intermodal, la Universidad de Almería, Roquetas de Mar y El Ejido

Desde este jueves 9 de julio, los usuarios de la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería ya pueden hacer uso de la nueva máquina de autorrecarga de títulos de viaje instalada en el apeadero de Autobuses de Berja. Así lo ha comprobado la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Dolores Martínez, durante su visita a estas instalaciones de transporte del municipio.

En el acto también han estado presentes el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, y el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, Luis Miguel Carmona.

Durante su intervención, la delegada territorial ha destacado que “con la instalación de esta máquina de autorrecarga tratamos de dar respuesta a una demanda de los usuarios del transporte público de Berja y sus núcleos de población, reforzando así la red de venta del Consorcio y ofreciendo a los vecinos y vecinas de municipios con menor población las mismas oportunidades y servicios de los que ya disponen los residentes en la capital o en grandes municipios como Roquetas de Mar y El Ejido”.

Por su parte, el director gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona, ha puesto en valor “las nuevas posibilidades que ofrece este dispositivo, que permite recargar los títulos de viaje durante las 24 horas del día y realizar el pago mediante tarjeta bancaria”. Asimismo, ha anunciado que “tras la instalación de máquinas en la estación Intermodal de Almería, la Universidad de Almería, Roquetas de Mar y El Ejido, estamos trabajando para ampliar la red de puntos de auto venta en el área metropolitana, buscando nuevas ubicaciones que reúnan las condiciones adecuadas para la instalación de nuevos equipos”.

Carmona ha incidido también en el compromiso del Consorcio con la modernización y mejora continua de la red de venta metropolitana, señalando que “cada día son más los usuarios que utilizan el título intermodal metropolitano. Prueba de ello es que actualmente existen cerca de 214.000 tarjetas activas en el área de Almería, cuyos titulares disfrutan de descuentos de alrededor del 50 % sobre el precio del billete sencillo y pueden realizar sus recargas en más de 120 puntos de venta distribuidos por toda el área metropolitana gracias a la red gestionada por Logista”.

Según ha detallado el gerente, “durante el pasado ejercicio los usuarios recurrentes han recargado más de 3,4 millones de euros en sus títulos de transporte, de los que más de 325.000 euros se realizaron a través de las cuatro máquinas desatendidas actualmente en funcionamiento. Esta cifra récord podría volver a superarse en 2026, ya que al cierre del primer semestre se contabilizan más de 2,1 millones de euros en recargas de bonos de transporte”. “Se trata de unos datos muy positivos, especialmente si se tiene en cuenta que durante los últimos ejercicios los usuarios han contado con importantes bonificaciones en sus títulos de transporte, lo que les permite viajar más por menos dinero y que determinados colectivos, como los menores de 14 años, puedan hacerlo de forma gratuita”.

Creado en 2007, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería está integrado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almería y 22 municipios: Almería, Adra, Berja, Enix, Félix, Dalías, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido, La Mojonera, Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar, Viator, Balanegra, Tabernas, Alhama de Almería, Carboneras y Níjar.

La población beneficiaria de esta red supera los 600.000 habitantes, lo que representa más del 75 % de la población de la provincia.

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