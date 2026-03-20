ACCUA emite informe favorable al máster en Inteligencia Institucional de la UAL para el curso 2026/27



Estos estudios están coordinados por la Universidad Internacional de Andalucía

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) ha emitido informe final favorable de verificación al título de máster en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos, de carácter conjunto y coordinado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Su implantación está pendiente tan sólo de la aprobación definitiva por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que deberá ahora pronunciarse, una vez que hoy se le han remitido dichos informes.

Los informes de evaluación definitivos emitidos por ACCUA culminan un proceso de evaluación, regulado por la normativa estatal y conforme a los estándares europeos de aseguramiento de la calidad universitaria, en el que en primer lugar se emite un informe provisional, que detalla las fortalezas y debilidades de cada titulación, con mención expresa a aquellas deficiencias que deban ser subsanadas de cara a obtener un informe favorable. Las universidades disponen entonces de un plazo de quince días hábiles para subsanar las deficiencias señaladas y efectuar las alegaciones que consideren convenientes, tras lo cual las comisiones de expertos se vuelven a reunir para emitir sus informes finales.

Estos informes finales se remiten a la institución académica solicitante, a la Consejería de Universidad y al Consejo de Universidades, órgano adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es en última instancia el Consejo de Universidades el órgano responsable de dictar la resolución de verificación del título, teniendo en cuenta el informe de evaluación emitido por los expertos. Igualmente, estos informes definitivos se encuentran publicados en la web de la Agencia, tal como corresponde en cumplimiento de los estándares europeos.

El sistema de evaluación aplicado por ACCUA está avalado por el Registro Europeo de Agencias de Calidad Universitaria (EQAR), cuenta con informe favorable de la Asociación Europea para la Calidad de la Educación Superior (ENQA) y sigue las directrices acordadas con el resto de agencias españolas en el seno de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), lo que garantiza que se trata de un proceso garantista, transparente, independiente y fundamentado exclusivamente en evidencias y en criterios técnicos.

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