La alcaldesa da la bienvenida a la ciudad a los participantes de la reunión anual de jefes de Tuna del Circuito Nacional de Tunas de Derecho

Durante todo el fin de semana recorrerán las calles de la ciudad representantes de las tunas de ciudades como Alicante, Barcelona córdoba, Granada, Madrid, Salamanca, Sevilla o Valladolid

El Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’ ha acogido este viernes la bienvenida institucional de la reunión anual de los jefes de Tuna del Circuito Nacional de Tunas de Derecho. Por primera vez, esta entidad ha escogido la ciudad de Almería para celebrar una cita que cada año tiene lugar en distintos puntos de la geografía española.

La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha sido la encargada de darles la bienvenida a este espacio museístico y, por supuesto, a la capital. Acompañada del concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, del concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, Óscar Bleda, del jefe de la Tuna de Derecho de Almería, Raúl Martínez, de la decana de la Facultad de Derecho de la UAL, Fátima Pérez y de la vicerrectora de Estudiantes de la UAL, Encarnación Carmona, la regidora ha indicado que “es una suerte teneros hoy aquí, sois un lujo, la memoria de una tradición universitaria única y la banda sonora de las noches de fiesta y de las buenas amistades”.

Vázquez ha indicado en que “las tunas de Derecho tienen ese puntillo especial que las caracteriza y que les hace mantener viva el ambiente festivo universitario, por eso sois una institución”. La regidora ha asegurado que “las tunas, más que agrupaciones musicales, son una tradición universitaria que sigue muy viva”.

Durante todo el fin de semana, los representantes de las tunas de Derecho estarán en la ciudad. “Espero que os sintáis como en casa, que notéis el cariño de los almerienses, que os perdáis por nuestras calles y que llenéis nuestras plazas de música y de risa”, les ha trasladado. Vázquez ha finalizado la bienvenida institucional animando a los músicos a que “suenen los clavelitos y las cintas de mi capa, que suenen las voces y que se creen momentos inolvidables”. En definitiva, “que este fin de semana sea una fiesta de buen ambiente, de convivencia y de mucho respeto, y que se convierta en uno de esos momentos que luego se cuentan con una sonrisa en los labios”.

Raúl Martínez, por su parte, ha agradecido el apoyo institucional del Ayuntamiento y de la Universidad de Almería para celebrar este encuentro en la ciudad y ha destacado el orgullo que supone para los tunos llevar el nombre de Almería por España.

La decana de la Facultad de Derecho, Fátima Pérez, ha asegurado que “la tuna es mucho más que música, es historia, es compañerismo e identidad compartida”. “A lo largo de los siglos, la tuna se ha convertido en embajadora de la vida universitaria, llevando consigo canciones y valores como la amistad, el compañerismo, la solidaridad y el sentido de pertenencia”, ha añadido.

Para finalizar, y en la misma línea, la vicerrectora de Estudiantes, Encarnación Carmona, ha destacado “valores de la tuna como la capacidad de trabajo en equipo, de compartir y de generar cultura a través de la música y el patrimonio cultural de la ciudades que visitan”.

En concreto, han asistido representantes de las Facultades de Derecho de las universidades de Alicante, Barcelona, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Jerez de la Frontera, La Laguna, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla, Valladolid y la anfitriona Almería.

La cita, como no podía ser de otra manera, ha concluido con la interpretación del clásico ‘Clavelitos’.