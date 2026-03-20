‘Fascinadas’, el primer show de neurociencia de España se estrena en Almería el 11 de abril en el Teatro Cervantes

Una experiencia con conferencias de psiconeuroinmunología, gestión del estrés, salud, nutrición, deporte e historias inspiradoras que también contará con música en directo, monólogos y humor como hilo conductor

El evento, cuyas entradas están ya a la venta, ha sido presentado por la concejala de Presidencia, Amalia Martín, y por la directora de Fascinadas, Ana Galera

‘Fascinadas’, el primer show de neurociencia de España se estrenará en Almería el próximo 11 de abril, sábado, en el Teatro Cervantes de la capital. Un formato innovador que busca ayudar a mejorar la vida de las personas a través de cuatro pilares fundamentales: la salud, la ciencia, la conexión y el humor.

El evento ha sido presentado este viernes ante los medios de comunicación por parte de la concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, y por la directora de Fascinadas y de la consultora Ágatar, Ana Galera.

“Es una experiencia pionera que une ciencia, salud y humor con un objetivo muy claro: ayudar a las personas a transformar su ‘tormenta mental’ y a vivir mejor”, ha asegurado Amalia Martín, quien ha explicado que “está dirigido a cualquier persona que quiera conocerse mejor, aprender, inspirarse o simplemente vivir una experiencia inmersiva una mañana de sábado”.

Igualmente, ha recordado que “desde el Ayuntamiento de Almería se trabaja durante todo el año en programas formativos y actividades que fomentan el empleo, la dinamización económica, el bienestar social y la igualdad de oportunidades”, contexto en el que ‘Fascinadas’ “encaja plenamente en esta línea de trabajo, al promover hábitos de vida saludables, autocuidado, conocimiento científico y bienestar emocional. Vivimos en una sociedad con prisas, donde el estrés y la ansiedad son ya parte de la conversación pública. Y Almería no es ajena a esta realidad”.

Por su parte, Ana Galera, ha avanzado que bajo el título ‘Fascinadas, transforma tu tormenta mental’, “se celebrará un formato pionero que combina una jornada de conferencias en formato show”. Igualmente ha indicado que “España lidera el ranking mundial en el consumo de benzodiacepinas, ansiolíticos, en perﬁles de edad que abarcan desde los 17 hasta los 80 años”, tal y como detalla el último estudio realizado por la OCU en 2024.

Además, la directora del evento ha argumentado que “nuestra mente se imagina escenarios catastróficos en base a nuestros miedos que el 99,9 %, según dicen los expertos, no se cumplen. Sin embargo, nos generan mucho sufrimiento y en ‘Fascinadas’ veremos cómo, interviniendo en diferentes áreas de la vida, podemos conseguir que esa tormenta mental baje y que al final vivamos siendo un poquito más felices y con menos sufrimiento, que es de lo que se trata”.

Bienestar físico y emocional

Los expertos hablan de una ‘pandemia de salud mental y del estado de ánimo’ ante lo que ‘Fascinadas’ busca sumar esfuerzos para divulgar sobre recursos y herramientas que ayuden a vivir mejor, pensar mejor y sentir mejor, a la vez que aprendemos a regular nuestro sistema nervioso. Clave en nuestro bienestar físico y emocional.

Estrés, ansiedad, la constante sensación de no llegar, los problemas de sueño, la inﬂamación crónica de bajo grado, son solo algunos de los problemas que más están creciendo durante las últimas décadas, y que más sufrimiento y problemas de salud nos generan.

‘Fascinadas’ propone reunir a un plantel de expertos y personas con historias inspiradoras para dar herramientas que nos ayuden a salir de la tormenta mental, rumiación, y a cambiar nuestra mentalidad para comenzar a interpretar de otro modo las cosas que nos pasan.

Conferencias

Expertos de diferentes zonas de España, como el psiconeuroinmunólogo Antonio Valenzuela, un referente de esta disciplina dentro y fuera de nuestro país, autor de varios libros, o la psicóloga Lorena Gascón, la ‘psicólogajaputa’ en redes, famosa por sus reels virales sobre psicología con humor, y autora de varios libros, lideran el plantel de ponentes.

Ponencias sobre salud mental, salud emocional, salud nutricional, salud hormonal y deporte formarán parte del contenido de la jornada, que contará con historias de vida inspiradoras, y momentos para el humor, el teatro de improvisación y la música en directo.

El neurocirujano, Curro Huete, emprendedor social que cada año organiza una misión humanitaria para prestar atención sanitaria a lugares del tercer mundo, en los que el médico más cercano está a varias horas de camino. La matrona y emprendedora, Sofía Ureña, creadora de la empresa de partos a domicilio ‘10 lunas matronas’, y del centro de atención a la salud de la mujer, Coway, explicará las claves de nuestra salud hormonal.

El traumatólogo y maratoniano, Antonio Ríos Luna, participará para compartir su historia de superación y como pasó del sillón a la maratón, título de uno de sus libros, revolucionando su vida y corriendo las maratones más famosas del mundo.

El entrenador y emprendedor, Rubén Ortega, explicará como comenzó su trayectoria de emprendimiento, y los retos deportivos a los que se somete para mantener a raya la gestión del estrés.

La médico y emprendedora social, Almudena Ruiz, cofundadora de la ONG de cuidados paliativos, Cuipal, dará a conocer como pusieron en marcha esta iniciativa para cuidar de las personas y las familias que afrontan la etapa más crítica de la vida.

La nutricionista y emprendedora Ana Molina, experta en la ciencia del ayuno, la lingüista y emprendedora, Alina Muñoz, profesora de cultura española en Netﬂix España, el periodista y presentador, Alfredo Casas, y el actor y cómico, José Gabriel Fuentes, director de la escuela de teatro de improvisación Impro ¿Qué? son algunas de las personas que van a intervenir en ‘Fascinadas’.

Un ‘coffee break’ para conocer y conectar con otras personas fascinadas, monólogos, música en directo, teatro de improvisación, y mucho show, entre otras sorpresas, formarán parte de esta experiencia que tendrá lugar el 11 de abril, de 9.30 a 14.30 horas, en el Teatro Cervantes de Almería.

‘Fascinadas’ cuenta con una voz propia en el podcast Lo Que Diga la Jefa, en el que cada mes expertos y personas con historias inspiradoras participan con el objetivo de compartir su visión sobre el mundo, y poder ayudar e ilusionar a quien lo ve y escucha.

Organizado por la consultora de comunicación estratégica Ágatar, la experiencia de ‘Fascinadas’ será posible gracias al patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de Almería, Cosentino, asociación Verdiblanca, MAGO modern living, Campos de Uleila, OWA, Neurodem, Eme Bé, Emprende UAL y Kuver, entre otros. Las entradas están a la venta en la web del Teatro Cervantes y en la página del evento www.fascinadas.es.