AGAMA Andalucía reclama la ampliación del plazo de las ayudas a los afectados por las borrascas y que se extiendan a más municipios

El plazo actual es de 20 días escasos

AGAMA Andalucía, tras haber asistido este lunes a través de su organización estatal Unión de Uniones a la reunión en el Ministerio en el que se presentaban las ayudas por el tren de borrascas en Andalucía y Extremadura, considera que el plazo es demasiado corto y que no contemplan todos los municipios afectados.

AGAMA ha participado este lunes en Madrid en la reunión convocada por el subsecretario general de Ministerio de Agricultura, Ernesto Abati, y la presidenta del FEGA, Silvia Capdevila, y, tras conocer los detalles y procedimientos para solicitar la compensación por las pérdidas sufridas, considera que el plazo de 20 días es escaso, recayendo todo el peso en las OPAS.

La organización ha señalado que estas ayudas cambian el paradigma de lo publicado en el Real Decreto Ley publicado a mitad de febrero, y muestra su preocupación por la incertidumbre que supone para agricultores y ganaderos el tener que valorar personalmente los daños sufridos, y confirmarlos con la ayuda contemplada.

La organización ha señalado que estas ayudas cambian el paradigma de lo publicado en el Real Decreto Ley publicado a mitad de febrero, y muestra su preocupación por la incertidumbre que supone para agricultores y ganaderos el tener que valorar personalmente los daños sufridos, y confirmarlos con la ayuda contemplada.

Igualmente, aunque este es un primer listado, AGAMA señala que estas ayudas deben ampliarse a ciertos municipios de las provincias de Huelva, Sevilla o Granada, que han quedado fuera del anexo de municipios afectados y que, habiendo sido fuertemente castigados por el tren de borrascas, no están contempladas en la actualidad.

Por lo que concierne a la tramitación de las ayudas, la organización pide que se simplifique lo máximo posible pues la excesiva burocracia genera rechazo y dificulta el proceso. “Estamos en un momento muy complejo y, aunque nos hayan trasladado que la solicitud de las ayudas es sencillo, no tenemos claro que vaya a ser así”, señalan desde AGAMA.

La organización ha comenzado una campaña de información entre sus agricultores y ganaderos para agilizar todos los trámites y se puedan solicitar las ayudas lo antes posible.