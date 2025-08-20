Adra calienta motores antes de su Feria y Fiestas con la celebración del 52º Festival de Cante Grande

Natalia Ordieres Cueto

Será el 29 de agosto a las 22:00 horas en el Polideportivo San Fernando y las entradas están ya a la venta por tan sólo 5 euros

La ciudad de Adra está calentando motores antes de adentrarse en su Feria 2025, celebrada en honor a sus patronos, la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino. Abderitanos, abderitanas y visitantes están disfrutando estos días, aún de verano, de citas culturales organizadas por el Ayuntamiento para esta previa de las fiestas patronales. Una de ellas es el ya tradicional Festival de Cante Grande ‘Ciudad de Adra’, que celebra su 52º edición el sábado, 29 de agosto, en el Polideportivo San Fernando, a partir de las 22:00 horas. Las entradas están ya a la venta en www.giglon.com y el Auditorio ‘Ciudad de Adra’ por tan sólo 5 euros.

En su más de medio siglo de vida, este festival, que llega de la mano del Instituto Andaluz del Flamenco, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, trae como cabeza de cartel a Jesús Corbacho. Además, al cante estará Rocío Luna y Alfredo Tejada; al toque, David Caro y Antonio de la Luz; y al baile, la abderitana Marina Olvera. Cabe destacar que los cantaores de esta nueva edición de esta cita ya consolidada en los eventos preferia de la ciudad milenaria han sido todos premiados con el Galardón de la Lámpara Minera.