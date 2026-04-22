El Ayuntamiento de Carboneras solicita la rehabilitación de Torre Mesa Roldán con cargo al 2% Cultural del Gobierno

El alcalde presenta junto a Ordaz Arquitectura el proyecto que, además, incluye la adecuación de su espectacular entorno natural

El Ayuntamiento de Carboneras ha solicitado la rehabilitación de la Torre Mesa Roldán y la adecuación de su entorno a la última convocatoria de ayudas del Programa 2% Cultural del Gobierno de España. Una intervención presupuestada por encima de 1 millón de euros que permitirá disfrutar del monumento como referente cultural del municipio y de la provincia, además de poder conocer el valor medioambiental e histórico del enclave en el que se ubica.

El alcalde, Salvador Hernández, ha presentado los detalles a representantes de asociaciones y entidades del municipio, acompañado por Susana Ordaz, directora del área de Arquitectura de Ordaz Arquitectura + Ingeniería, firma encargada del proyecto y con amplia experiencia en actuaciones de recuperación patrimonial.

El regidor ha subrayado la urgencia de actuar ante el deterioro del monumento, un Bien de Interés Cultural (BIC) situado en un enclave geológico y medioambiental de valor excepcional dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. “El Ayuntamiento no tiene capacidad económica para acometer una actuación de este tipo con medios propios, por eso estamos buscando vías de financiación como el 2% Cultural del Gobierno de España que puedan hacerla realidad”, ha añadido.

En ese sentido, ha recordado que “este mismo programa hizo posible la rehabilitación del Castillo de San Andrés o la Torre delo Rayo y esperamos que ahora sea el momento de poder poner a disposición de la ciudadanía y las personas que nos visitan otro de nuestros principales monumentos rehabilitado”.

Diálogo patrimonio-paisaje

La propuesta técnica, explicada por Susana Ordaz, busca recuperar la lectura histórica del edificio garantizando su estabilidad y seguridad para la visita pública. Para ello se contempla la restauración integral y el uso del acceso original, con una escalera metálica ligera que permitirá restituir la entrada elevada histórica (a 6,19 metros de altura) y lo que reforzará la comprensión de su carácter defensivo.

Además, se habilitará la parte superior de la torre como mirador, incorporando dos volúmenes contemporáneos en la posición de los antiguos castilletes desaparecidos. El interior será acondicionado para uso expositivo, con iluminación museográfica e instalaciones modernas para acoger contenidos divulgativos.

La intervención trasciende el edificio para integrar el paisaje circundante. El diseño contempla la creación de un recorrido peatonal que conectará la torre con una nueva zona de aparcamientos, situada según las indicaciones técnicas de la Oficina del Parque Natural.

El acceso al monumento se resolverá mediante plataformas escalonadas de piedra natural y hormigón desactivado, estableciendo una transición orgánica con el terreno geológico. Además, se proyectan pequeños miradores estratégicos orientados tanto al frente marítimo como a la huella de la actividad extractiva de la cantera, potenciando la dualidad de un entorno que se ubica en un domo volcánico de cima plana (Mesa Roldán), donde antiguamente existió un arrecife coralino que desapareció tras el descenso del nivel del mar.

Este itinerario interpretativo no solo pretende enriquecer la experiencia del visitante y fomentar un turismo cultural sostenible, sino también asegurar la protección de la biodiversidad local mediante soluciones constructivas respetuosas con la fauna y flora autóctona. Con esta solicitud, Carboneras aspira a convertir la Torre Mesa Roldán en un hito cultural y visual de primer orden para toda la provincia de Almería.