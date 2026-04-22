Huércal-Overa refuerza la seguridad ciudadana con la incorporación de un nuevo vehículo todoterreno para la Policía Local

Patricia López Rojas

Con esta nueva adquisición, el Ayuntamiento suma tres vehículos nuevos en apenas un mes, cumpliendo con el plan de modernización de la flota

El vehículo, un todoterreno totalmente equipado, mejorará el patrullaje tanto en el casco urbano como en las pedanías y zonas de difícil acceso

HUÉRCAL-OVERA- 22/04/26. El Ayuntamiento de Huércal-Overa continúa dando pasos firmes en su compromiso con la seguridad pública y la modernización de sus servicios esenciales. Esta mañana se ha procedido a la recepción oficial de un nuevo vehículo todoterreno que se incorpora de forma inmediata a la flota de la Policía Local, incrementando significativamente la capacidad de respuesta y prevención en todo el término municipal.

Esta nueva dotación se suma a los dos vehículos que ya se incorporaron el pasado mes, completando una importante renovación de los medios materiales del cuerpo. El nuevo todoterreno ha sido diseñado específicamente para facilitar el acceso a las pedanías y zonas rurales, donde la orografía requiere de vehículos con mayores prestaciones de tracción y resistencia.

El vehículo entregado hoy cuenta con sistemas avanzados de señalización acústica y luminosa de alta visibilidad y material de intervención de última generación para la asistencia inmediata en emergencias.

El alcalde, Domingo Fernández, ha destacado que «nuestra prioridad es que los vecinos de Huércal-Overa estén seguros y que nuestra Policía Local cuente con las mejores herramientas posibles para desarrollar su labor. Con este nuevo vehículo, sumamos tres nuevas incorporaciones en apenas un mes. No solo facilitamos el trabajo diario de los agentes, sino que reafirmamos nuestro compromiso de invertir en un municipio más protegido y moderno».

Esta inversión no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia global que combina la movilidad con la tecnología.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Viseras, ha puntualizado que “desde el Ayuntamiento estamos cumpliendo con el calendario de renovación de medios que nos marcamos. No solo dotamos de movilidad con este coche, sino que seguimos ampliando los recursos técnicos y materiales. La combinación de patrullaje presencial y el apoyo de las nuevas cámaras con IA nos permite ser mucho más eficaces en la prevención y resolución de incidencias», ha puntualizado Viseras.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Huércal-Overa sigue consolidando su modelo de seguridad ciudadana, apostando por la proximidad, la rapidez de respuesta y el uso de herramientas tecnológicas que sitúan al municipio a la vanguardia de la gestión policial en la provincia.