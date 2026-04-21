VOX señala al PP de Góngora como el culpable del estancamiento de población en El Ejido: “Cada vez se pagan más impuestos y se cuenta con menos servicios”

• La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha explicado que desde que el alcalde ocupara el puesto hace 15 años, el municipio apenas aumenta un 1% al año su población, mientras que otros como Roquetas de Mar lo han hecho un 19% en 10 años

El Ejido ha sufrido un estancamiento en su población desde que el alcalde, Francisco Góngora, ocupara la alcaldía en 2011. Así lo ha explicado la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, quien ha señalado al Partido Popular como el gran culpable de que el municipio apenas crezca un 1% al año, mientras otros como Roquetas de Mar lo han hecho un 19% en la última década.

Según apuntan desde VOX, los impuestos en El Ejido son cada vez más altos, aunque estos no venga acompañado de una buena gestión. “Un ejemplo es que en nuestro municipio se pagan 219€ de basura y en Roquetas 166; pero no hay ni un día en el que no haya enseres ocupando las calles y las calles no parezcan un estercolero”.

Beatriz Sánchez ha criticado que “con todo lo que se paga, los vecinos cada vez viven peor y cuentan con menos servicios”. Y es que, en los últimos 15 años, el Partido Popular solo se ha dedicado a acabar con el comercio local, ha eliminado aparcamientos en el municipio y ha llevado a cabo obras como la remodelación de la calle Cervantes, que ya ha tenido que ser reparada en numerosas ocasiones.

“Hasta el 2010, El Ejido era el municipio de la provincia que más crecía. Ahora, los vecinos se van a Roquetas o Almería y dos de cada tres nuevos empadronados son extranjeros”, lamenta la portavoz de VOX.

En definitiva, una situación muy preocupante para la formación de Beatriz Sánchez, que ha subrayado al Partido Popular de Góngora la necesidad de “trabajar más y mejor, en lugar de pregonar que El Ejido está de moda cuando en realidad se muere a causa de su nefasta gestión”.