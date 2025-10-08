AEMA sale a la calle para concienciar a los almerienses sobre la Esclerosis Múltiple

Ayuntamiento, Diputación y FAAM acompañan a la asociación en su mesa informativa, dentro de la Semana de Sensibilización de ámbito andaluz

La asociación almeriense de Esclerosis Múltiple, entidad miembro de FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, se ha sumado a la semana de concienciación y sensibilización sobre la enfermedad promovida a nivel andaluz. Unos días en los que en Almería se llevarán a cabo varias actividades para que la sociedad se acerque a esta enfermedad autoinmune, crónica y neurodegenerativa que afecta a unos 1.480 almerienses según datos ofrecidos por AEMA. Esta mañana se ha desarrollado la primera de las actividades consistente en la instalación de un punto informativo, concretamente en la avenida Federico García Lorca donde han ofrecido información a quienes se han acercado a la mesa de cuestación. “Acercar la enfermedad a la sociedad almeriense es crucial para que se eliminen los estereotipos que aún se escuchan” ha explicado Isabel Martínez, presidenta de AEMA durante la atención a los medios de comunicación convocados al acto. Ella ha incidido en que otra cuestión clave en la que trabaja la asociación, es la de promover puntos de encuentro con quienes están recién diagnosticados, “la noticia de un diagnóstico de Esclerosis Múltiple no es fácil de asimilar y desde la asociación ofrecemos tanto atención psicológica como apoyo directo en ámbitos tan importantes como el empleo, atención jurídica o rehabilitación física”, afirma Martínez.

Paola Laynez, concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, ha afirmado que “una vez más la asociación AEMA nos llama la atención con esta semana de sensibilización, coordinada a través de la FAAM. El Ayuntamiento de Almería está siempre al lado de las asociaciones poniendo todos los medios que tenemos a nuestro alcance, entre otros, AEMA tiene su sede en el Espacio Alma. Se trata de una enfermedad que se diagnostica a una edad cada vez más joven. Por eso, cuando las administraciones nos acercamos a estas asociaciones, una de nuestras principales funciones debe ser la concienciación. Parece que hasta que no nos afecta personalmente no son involucramos y es importante que toda la sociedad se sume y los apoye”.

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha destacado “el importante trabajo que realiza la Asociación AEMA en la provincia de Almería, visibilizando lo que supone el diagnóstico de la esclerosis múltiple y acompañando a las personas que la padecen”. Esco-bar ha subrayado que “en nuestra provincia son cerca de 1.500 los almerienses que conviven con esta enfermedad, y AEMA consigue que ninguno de ellos se sienta solo, recordándoles que hay posibilidades reales de vivir y convivir con la esclerosis múltiple”.

Asimismo, ha puesto en valor “el papel de las familias, que también viven y sufren este proceso, y el trabajo que desarrollamos desde el Consejo Provincial de la Familia, del que forma parte AEMA, con el proyecto ‘Conoce la Esclerosis Múltiple’, que comenzará en el municipio de Adra y recorrerá distintos puntos de la provincia para dar a conocer la realidad de esta enfermedad”. Por último, el vicepresidente ha reiterado que “desde la Diputación Provincial de Almería siempre tendremos la mano tendida para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, colaborando con las asociaciones que, como AEMA, aportan esperanza, acompañamiento y fortaleza a las familias afectadas por esta enfermedad crónica, autoinmune y neurodegenerativa”.

Por último, el presidente de FAAM, Valentín Sola, ha resaltado la importante labor desarrollada por AEMA en toda la provincia llegando allí donde viven afectados y ofreciendo a través de los mútliples servicios atención tanto individualizada como grupal.

En el marco de esta semana AEMA ha organizado para mañana día 9 la tercera edición de Caminemos por la Esclerosis Múltiple, un recorrido a partir de las 10.30 de la mañana por la pista de atletismo anexa al estadio de los juegos del Mediterráneo. Tras esta actividad habrá un encuentro entre socios en la sede que la entidad tiene en el edificio espacio alma.