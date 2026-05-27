Abierto el plazo de licitación para la nueva portada de la Feria en honor de la Virgen del Mar

El nuevo diseño, que será una de las novedades de la próxima Feria, deberá estar inspirado en una edificación emblemática de la ciudad

El Ayuntamiento de Almería ha abierto el plazo de licitación para el suministro, diseño, instalación, mantenimiento y desmontaje de la nueva portada monumental de la Feria y Fiestas de Almería 2026. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 25 de junio, inclusive.

El anuncio de licitación ya puede consultarse tanto en la Plataforma de Contratación del Sector Público como en el Diario Oficial de la Unión Europea. El procedimiento se tramita mediante licitación pública abierta, por vía electrónica y con tramitación ordinaria.

La concejala responsable del Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha recordado que esta actuación será una de las principales novedades de la próxima edición de la Feria, reconociendo en este aspecto un elemento que contribuirá a renovar la imagen del recinto ferial y reforzar su atractivo visual y patrimonial.

El presupuesto base de licitación asciende a 930.006 euros, impuestos incluidos. La actuación contempla la creación de una nueva portada monumental que actuará como imagen de bienvenida al recinto ferial y como nuevo elemento identificativo de la Feria de Almería.

Inspirada en un edificio emblemático de la ciudad

Según recogen los pliegos de condiciones, el diseño deberá estar inspirado en una edificación emblemática y reconocible de la ciudad de Almería, de forma que la portada se convierta en un símbolo identificativo tanto para vecinos como para visitantes.

La estructura contará con unas dimensiones aproximadas de 27 metros de ancho, 22 metros de altura y 3,6 metros de profundidad, y estará sustentada mediante una estructura modular metálica de acero diseñada para garantizar su estabilidad y resistencia.

Además, el proyecto incorporará elementos decorativos y ornamentales inspirados en los motivos arquitectónicos del edificio representado, empleando diferentes materiales y acabados, así como pinturas ecológicas. Los módulos deberán fabricarse completamente terminados para facilitar su montaje y desmontaje, favoreciendo además su conservación para futuras ediciones.

Iluminación LED y control inteligente

Uno de los aspectos más destacados del proyecto será el sistema de iluminación ornamental y artística de la portada. La nueva infraestructura incorporará tecnología LED de alta eficiencia energética mediante guirnaldas luminosas y sistemas eléctricos especialmente diseñados para exteriores.

El Ayuntamiento valorará especialmente aquellas propuestas que incluyan sistemas avanzados de telegestión y control remoto de la iluminación, con el objetivo de optimizar el funcionamiento, la supervisión y la eficiencia energética durante la celebración de la Feria.

La nueva portada sustituirá a la actual, estrenada en 2017 e inspirada en el Mercado Central, dentro del objetivo municipal de seguir modernizando y mejorando los espacios vinculados a una de las celebraciones más importantes del calendario festivo almeriense.

Entre los criterios de adjudicación se tendrán en cuenta aspectos como la calidad técnica y estética del diseño, las soluciones de telegestión, el programa de trabajo, las propuestas de montaje y desmontaje, así como la oferta económica presentada.