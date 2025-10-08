El Área de Ciudad Activa propone a los padres que entrenen mientras sus hijos hacen deporte en el Palacio de los Juegos

El concejal Antonio Casimiro afirma que “no queremos que se queden en la grada mirando el móvil, por lo que les ofrecemos una actividad dirigida que fomenta el hábito saludable del deporte”

Convertir la espera en movimiento es el objetivo del nuevo programa “Entrena mientras tu hijo entrena”, impulsado por el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería. La propuesta invita a padres y madres que acompañan a sus hijos e hijas al Palacio de los Juegos Mediterráneos a aprovechar ese tiempo para entrenar por sólo un euro cada sesión, guiados por profesionales del deporte municipal.

La idea es sencilla pero innovadora: en lugar de quedarse en la grada mientras los pequeños practican su disciplina, los adultos podrán participar en sesiones de ejercicio adaptadas, pensadas para todos los niveles. De este modo, el Ayuntamiento fomenta la actividad física familiar, el aprovechamiento del espacio público y una forma diferente de conciliar el tiempo deportivo entre generaciones.

El programa se desarrolla desde el pasado 6 de octubre todos los lunes y jueves, de 17:00 a 19:00 horas, en el entorno exterior del Palacio de los Juegos Mediterráneos, donde se instalará un Gimnasio Móvil. Este espacio estará equipado con material funcional y contará con la supervisión de un monitor deportivo, encargado de dirigir los entrenamientos y adaptar las rutinas a las capacidades de cada participante.

El concejal del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, afirma que “la iniciativa busca promover un estilo de vida saludable y activo entre las familias, convirtiendo un tiempo de espera pasivo en una oportunidad para mejorar la forma física y luego poder compartir la experiencia con los hijos”.

Los entrenamientos incluirán ejercicios de movilidad, fuerza, coordinación y resistencia, todos ellos realizados al aire libre y en un ambiente dinámico y participativo.

El programa está abierto a cualquier padre o madre, o familiar, que acompañe a sus hijos al Palacio de los Juegos Mediterráneos. Para obtener más información los interesados pueden contactar con el teléfono 651 64 17 38. La inscripción se realiza en https://almeriaciudad.es/pmd

Esta propuesta se suma al programa de actividad puestas en marcha por el Ayuntamiento de Almería para favorecer una ciudad más activa, saludable y socialmente comprometida, donde “el deporte se convierta no solo en una práctica individual, sino en una experiencia compartida que une a las familias en torno a la actividad física”, afirma el concejal.