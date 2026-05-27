Almería estrena la ‘Tarjeta Marrón’ con el objetivo de implantar una bonificación en la tasa de basura por reciclar residuos orgánicos

Este proyecto piloto que se inicia en cinco barrios de la ciudad donde se instalarán 150 contenedores y se repartirán inicialmente 15.000 tarjetas entre los vecinos que, de manera voluntaria, se sumen a esta iniciativa

Solo en el último año se han tratado 1.020 toneladas de residuos orgánicos, cuadruplicando la cantidad registrada en 2024, cuando se implantó este nuevo contenedor en la capita

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha anunciado la puesta en marcha del proyecto piloto “voluntario” que tiene como objetivo impulsar y mejorar la calidad de residuos orgánicos reciclados en el contenedor marrón y que, en caso de consolidarse, beneficiará a aquellos vecinos de la ciudad que utilicen este sistema. Para ello, se van a repartir inicialmente 15.000 tarjetas marrones que servirán como ‘llave’ de apertura de 150 contenedores con cierre electrónico inteligente que se instalarán en las próximas semanas en cinco barrios de la ciudad.

“Esta iniciativa viene a impulsar la separación de la materia orgánica con el objetivo de aumentar la calidad de los residuos que, desde su implantación hace dos años, los almerienses depositan en los contenedores marrones”, ha explicado Antonio Urdiales, quien ha cifrado en 1.020 toneladas de residuos orgánicos gestionados durante 2025 tras haber sido depositados en los contenedores marrones de la ciudad.

“Queremos que los almerienses prueben este nuevo sistema que ya está implantado en otras ciudades españolas, que es fácil de usar, y comprobar si se cumplen los objetivos que tiene este proyecto piloto con el fin de establecer un sistema de bonificación en la tasa de basura que el Gobierno obligó a imponer a todos los ayuntamientos”, ha explicado el concejal.

En concreto, estos 150 contenedores, de los que un centenar tendrán apertura con pedal, se van a instalar en Vega de Acá/Cortijo Grande; El Alquián; La Cañada; Villablanca y Nueva Andalucía. Estos contenedores únicamente se abrirán acercando la nueva ‘Tarjeta Marrón’ y a través de una aplicación móvil.

Este sistema permitirá obtener información sobre el uso del contenedor, la hora y el lugar del depósito, marcando un antes y un después en la gestión de este tipo de residuos. Los datos obtenidos permitirán valorar la viabilidad de extender este sistema a toda la ciudad y, en su caso, establecer beneficios para ciudadanos y hosteleros, como posibles bonificaciones en la tasa de basura, siempre vinculadas a una correcta gestión de la materia orgánica. Actualmente, estas bonificaciones ya se aplican en casos como el compostaje doméstico o la adhesión del sector hostelero a convenios con ONG para la gestión de alimentos.

El concejal ha recordado que la tarjeta “es gratuita y anónima” y que “no contiene datos personales ni está vinculada a ninguna base de datos”. “Es un proyecto voluntario porque consideramos que quienes participan lo hacen en base a una responsabilidad ciudadana y medioambiental, lo cual redundará en una mayor cantidad y mejor calidad de los residuos orgánicos que entran en la planta de tratamiento”, ha explicado.

Antonio Urdiales ha valorado que las más de 1.000 toneladas de materia orgánica recogidas durante el año pasado, cuando se cuadruplicaron los datos registrados en 2024, “es, sin duda, un dato bastante positivo”. En esta línea, el concejal ha considerado “que todavía existe un potencial de mejorar para seguir aumentando el reciclaje de residuos orgánicos, ya que casi el 50% en peso de los residuos depositados en el contenedor gris es materia orgánica”. “Si conseguimos que esa cantidad se recicle correctamente vamos a revalorizar esa materia orgánica y a generar más compost, cerrando el ciclo natural de los residuos”, ha argumentado.

Cómo conseguir la ‘Tarjeta Marrón’

A diferencia de otros sistemas, la tarjeta no se entrega de oficio. Al ser voluntaria, los vecinos interesados de los cinco barrios piloto pueden solicitarla de forma sencilla y gratuita en la web www.organicaalmeria.es, donde encontrarán además toda la información del proyecto.

Para acompañar este arranque, el Ayuntamiento enviará en los próximos días una carta a más de 99.000 hogares del municipio explicando en qué consiste el piloto, cómo solicitar la tarjeta y, sobre todo, agradeciendo a la ciudadanía el trabajo de estos dos años.

En paralelo, un equipo de educadores ambientales se desplegará por los cinco barrios piloto con varias líneas de trabajo: mesas informativas a pie de calle, demostraciones a pie de contenedor del funcionamiento del nuevo cierre, visitas a bares, restaurantes y comercios del canal Horeca con materiales específicos, y encuestas de satisfacción y percepción ciudadana para recoger la opinión de los vecinos durante todo el proceso. Además, durante las próximas semanas, se van a realizar charlas informativas en las sedes de las asociaciones vecinales de estos barrios.

¿Qué puedo reciclar en el contenedor marrón?

El contenedor marrón está destinado a la recogida de los residuos orgánicos que se generan a diario en los hogares, con el objetivo de transformarlos en compost y cerrar el ciclo natural de los residuos. En él se pueden depositar:

• Restos de fruta y verdura

• Cáscaras de huevo, marisco y frutos secos

• Restos de comida

• Restos de carne, huesos, raspas y restos de pescado

• Papel de cocina y servilletas sucias

• Posos de café e infusiones

• Flores, plantas y restos de jardinería doméstica

No deben depositarse en este contenedor excrementos de animales, pañales, productos de higiene personal, aceites, colillas, residuos de barrido ni, en general, ningún tipo de plástico.