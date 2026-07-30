Aena licita la obra de regeneración de la pista del Aeropuerto de Almería por 29,25 millones

Se trata de una compleja obra de ingeniería, que permitirá renovar el pavimento del campo de vuelo y ejecutar otros trabajos en paralelo, como la migración a tecnología LED de todo el balizamiento

Las actuaciones más críticas requerirán el cierre al tráfico aéreo durante seis días en febrero de 2028 para preservar la seguridad operacional

Los trabajos se han planificado según el método BREEAM®, lo que convertirá la pista del Aeropuerto de Almería en la primera sostenible de la Unión Europea

El proyecto se enmarca en la propuesta presentada por Aena para el DORA III, que contempla 9.991 millones de euros de inversión regulada para toda la red entre 2027 y 2031

Aena acaba de licitar por 29.246.230,3 euros la obra de regeneración de la pista de vuelo del Aeropuerto de Almería. Este proyecto, que tendrá un plazo de ejecución aproximado de 19 meses, se enmarca en la propuesta presentada para el DORA III. El nuevo plan inversor de la compañía aeroportuaria destinará 9.991 millones de euros a toda la red entre 2027 y 2031, con el objetivo, entre otros, de mantener los máximos estándares de seguridad operacional en sus instalaciones.

La regeneración de la pista de vuelo es una actuación de mantenimiento que se realiza en todos los aeropuertos, ante el lógico desgaste que sufre el pavimento por el trasiego de las aeronaves y las condiciones climatológicas -la última actuación en la pista del Aeropuerto de Almería se produjo en 2007-. Se trata de una compleja obra de ingeniería, cuya planificación se ha diseñado de forma meticulosa, puesto que afecta a una zona crítica en términos de seguridad operacional.

Los trabajos contemplan, entre otras actuaciones, el fresado de varias capas del pavimento actual y la ejecución de otras nuevas tanto en la pista como en las calles de rodaje (conectan la pista de vuelo con la plataforma en la que estacionan las aeronaves), con el fin de mejorar sus características superficiales y la capacidad estructural. Asimismo, se realizarán tareas de nivelación de la franja de pista y se sustituirán los mástiles del sistema de aproximación en la cabecera 25.

También se acometerá la renovación integral del sistema de alumbrado aeronáutico en superficie (balizamiento), que migrará a tecnología LED para favorecer un consumo energético mucho más eficiente. Esto implicará la sustitución de más de 600 luminarias y 34 carteles indicativos en el área de movimiento de los aviones

(pista, calles de rodaje y plataforma de estacionamiento), además de la instalación de nuevos bancos de tubos para los circuitos eléctricos, tendido de cableado primario y secundario y reguladores.

Faseado de la obra por seguridad

Debido a la complejidad que entraña, la obra se ejecutará en varias fases con dos premisas básicas: garantizar la seguridad de las operaciones y minimizar la afectación en el funcionamiento habitual del aeropuerto y en su entorno –en este caso, con la adopción de las medidas ambientales que sean necesarias-.

Por ese motivo, el grueso de los trabajos se desarrollará en horario nocturno, mientras las instalaciones permanecen cerradas al tráfico aéreo (de 22.45 a 07.10 horas). Sin embargo, las actuaciones previstas en zonas especialmente críticas requerirán el cierre de la pista del aeropuerto durante seis días en la segunda mitad de febrero de 2028.

Esta interrupción del tráfico, que durante ese periodo podrá operar desde un aeropuerto alternativo al de Almería, ya se ha comunicado a las aerolíneas y al resto de empresas que operan en el aeropuerto para que puedan reprogramar los vuelos y reorganizar su actividad.

En esta fase, se procederá al saneo de la pista de vuelo propiamente dicha, mediante el fresado de los 17,5 centímetros de asfalto actual y la aplicación y compactación del nuevo, previa excavación de 1,45 metros de profundidad para reforzar las capas inferiores. La obra avanzará las 24 horas del día, de modo que, cuando se proceda a la reapertura al tráfico, sólo resten trabajos que puedan programarse en horario nocturno y sin afectación alguna a los vuelos.

La primera pista sostenible de la UE

Esta obra se ha planificado de acuerdo con los criterios del método BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology), el sistema de evaluación y certificación de sostenibilidad en infraestructuras más avanzado y utilizado a nivel internacional.

El objetivo último es que el Aeropuerto de Almería se convierta en el primero de la Unión Europa con la pista de vuelo certificada por este método. Entre los requisitos del BREEAM®, destacan aspectos que van desde el fomento de la economía circular (reutilización de materiales), la optimización del consumo energético o los principios de durabilidad y bajo mantenimiento para minimizar intervenciones futuras, hasta el impulso a la contratación de proveedores y mano de obra locales o la coordinación con la comunidad de su entorno para diseñar una obra respetuosa y reducir las molestias propias de este tipo de actuaciones (ruido, polvo, tráfico…).

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