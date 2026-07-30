CSIF acusa a la Junta de abandonar las infraestructuras judiciales mientras la implantación de los Tribunales de Instancia deriva en un auténtico caos

· El sindicato denuncia la falta de diálogo con la Administración desde hace un año y reclama un plan urgente para solucionar el deterioro de las sedes judiciales y la falta de medios

· En la provincia de Almería preocupan especialmente tres casos: en la Sede Judicial de El Ejido, en la Nueva Sede Judicial de Huércal Overa, y en el Palacio de Justicia en Almería

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, denuncia el abandono que sufren las infraestructuras judiciales por parte de la Junta de Andalucía, una realidad que afecta de forma directa tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como al derecho que tiene la ciudadanía a recibir un servicio público eficaz y de calidad.

El sindicato, asimismo, señala que la situación se ha visto agravada con la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha derivado “en un auténtico caos por la falta de planificación, recursos e inversiones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento”.

En este contexto, CSIF reclama la convocatoria inmediata de reuniones con la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, después de que haya transcurrido un año desde el último encuentro mantenido en julio de 2025. Desde septiembre del año pasado, CSIF ha registrado de forma mensual solicitudes para abordar los numerosos problemas existentes en las sedes judiciales andaluzas, sin obtener respuesta alguna de la Consejería.

“Resulta inadmisible que la Administración permanezca desaparecida mientras la implantación de los Tribunales de Instancia está poniendo al límite unas infraestructuras que ya arrastraban importantes deficiencias”, afirman desde el sector de CSIF Justicia. “No puede hablarse de modernización cuando los edificios están deteriorados, faltan medios básicos y los profesionales tienen que sacar adelante el servicio público con recursos claramente insuficientes”, añaden.

La falta de interlocución volvió a quedar patente durante la sesión monográfica sobre Infraestructuras Judiciales celebrada el pasado mes de junio en el Comité de Seguridad y Salud Sectorial. Tal y como denuncia CSIF, la persona responsable de la Secretaría General de dicho ámbito volvió a ausentarse, pese a las reiteradas solicitudes del sindicato para abordar este asunto.

La Central Sindical sostiene que la realidad de las sedes judiciales dista mucho del modelo de modernización que proyecta la Consejería. Numerosos edificios presentan importantes deficiencias de conservación y continúan existiendo partidos judiciales con órganos repartidos en distintos inmuebles, una situación que dificulta el funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia, concebidos para desarrollar su actividad de forma unificada.

A ello se suma una carencia generalizada de recursos materiales y tecnológicos. El sindicato denuncia que en numerosos órganos judiciales siguen faltando mobiliario, equipos informáticos actualizados, impresoras, escáneres, teléfonos, sistemas de grabación para las salas de vistas y salas Gesell, entre otros medios imprescindibles para el desempeño diario del trabajo.

Tres casos preocupantes en la provincia de Almería

En la provincia de Almería hay tres casos preocupantes. En mayo de 2025 se produjo la avería del sistema de aire acondicionado de la Sede Judicial de El Ejido y se comenzó la actuación para solucionarlo, pero dada la potencia que tiene que asumir la maquinaria, y encontrarse desperfectos en las canalizaciones, ha sido necesario estudio y licitación, estando en la actualidad sin solución. Así, el funcionariado dispone de «pingüinos» y máquinas portátiles, que en principio iban a ser una solución provisional al constatarse el ruido que realizan y que excede el número de decibelios aconsejado para el trabajo.

Por otra parte, siguen sin comenzar, aunque ya se ha realizado la licitación, las obras de la Nueva Sede Judicial de Huércal Overa, proyecto que viene aprobado desde el año 2009 y que ha estado presupuestado los últimos dos años. En este Partido Judicial hay dos sedes separadas entre sí: la principal, un edificio muy antiguo en centro del municipio que presenta numerosas incidencias dada su antigüedad, destacando la existencia de nidos de murciélagos que no se han podido retirar al ser especies protegidas; la segunda sede es un local alquilado.

Por último, se ha realizado un estudio de climatización del Palacio de la Justicia en Almería (edificio en la calle Reina Regente, donde está ubicada la Audiencia Provincial), al estar inconclusas desde el año 2026 la instalación de nuevas ventanas y la sustitución de aires acondicionados «arcaicos», dado el incremento de los costes del aluminio. Una vez concluido el estudio, no se ha realizado actuación alguna. Desde CSIF, además, se ha solicitado un estudio de la situación actual del edificio, ya que el pasado año se produjeron desprendimientos de parte de la terraza, constatando que por la antigüedad del edificio es necesario realizar actuaciones de mantenimiento sobre su fachada.

Fracaso de la justicia digital

CSIF también alerta del fracaso de la denominada justicia digital. Las continuas incidencias del sistema de gestión procesal @driano siguen provocando interrupciones en la actividad judicial, mientras que el Centro de Atención a Usuarios (CAU) continúa ofreciendo una respuesta insuficiente y la Agencia Digital de Andalucía no resuelve con la agilidad necesaria las incidencias que se le trasladan. “Los trabajadores se encuentras con herramientas tecnológicas que, lejos de facilitar su labor, ralentizan continuamente la actividad judicial. La justicia digital no pude quedarse en un eslogan publicitario mientras los problemas informáticos se repiten cada día”, subrayan desde el sector.

El sindicato lamenta que la Administración sigue escudándose en proyectos pendientes, actuaciones futuras o licitaciones que nunca terminan de materializarse, mientras las deficiencias se cronifican; asimismo, ha recordado que algunas sedes judiciales incluso han tenido que ser desalojadas por motivos de seguridad tras las denuncias presentadas por la propia organización.

Ante esta situación CSIF exige la recuperación inmediata del diálogo con la Administración y la puesta en marcha de un plan urgente de actuación sobre las sedes judiciales, con financiación suficiente, calendario de ejecución y plazos concretos, además de la dotación inmediata de los medios materiales, tecnológicos e informáticos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de un servicio público esencial como es la justicia.

Relacionado