La Guardia Civil interviene 172.718 comprimidos de medicamentos psicotrópicos ocultos en un doble fondo de un vehículo que iba a embarcar hacia Marruecos

Los agentes localizaron un compartimento oculto de fabricación artesanal bajo el maletero del turismo durante un control fiscal en el Puerto de Almería

En el interior se ocultaban 114.060comprimidos de clonazepam (Rivotril), 33.920comprimidos de alprazolam (Trankimazin) y 24.738 comprimidos de pregabalina (Lyrica), medicamentos sujetos a prescripción médica y especial control sanitario.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública tras intervenir 172.718 comprimidos de medicamentos sujetos a prescripción médica, que eran transportados ocultos en un compartimento de fabricación artesanal instalado en un vehículo que pretendía embarcar con destino a Nador (Marruecos), desde el puerto de Almería.

La actuación se enmarca dentro de los servicios permanentes de resguardo fiscal y control de fronteras que desarrolla la Guardia Civil en el Puerto de Almería, orientados a prevenir y combatir el tráfico ilícito de mercancías, sustancias y medicamentos, garantizando la seguridad y el cumplimiento de la normativa aduanera sanitaria.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de julio, cuando agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Almería fiscalizaron un turismo que se disponía a embarcar con destino a Nador (Marruecos).

Durante la inspección, la actitud nerviosa mostrada por el conductor, unida a diversas anomalías detectadas en la parte posterior de la carrocería, despertó las sospechas de los agentes, que trasladaron el vehículo a las dependencias de la Guardia Civil del Puerto de Almería para realizar una inspección técnica más exhaustiva.

Como resultado del examen, los agentes localizaron un doble fondo de fabricación artesanal oculto bajo el maletero. Al no facilitar el conductor ningún mecanismo de apertura que permita acceder al compartimento, fue necesario desmontar parte de la estructura para acceder a su interior.

En el compartimento oculto, fueron intervenidos:

114.060 comprimidos de cionazepam (Rivotril) de 2mg.

33.920 comprimidos de alprazolam (Trankimazin) de 2mg

24.738 comprimidos de pregabalina (Lyrica) de 300mg

En total, la Guardia Civil intervino 172.718 comprimidos, todos ellos ocultos fuera de sus envases originales, distribuidos en blísteres y sin documentación que acreditara su origen, trazabilidad o legítima posesión.

La investigación permitió comprobar que el clonazepam, el alprazolam y la pregabalina son medicamentos cuya dispensación está sometida a prescripción médica. Además, el clonazepam y el alprazolam están catalogados como sustancias psicotrópicas, sometidas a un régimen incluidos en la Lista IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, estando sometido a un régimen específico de control debido a su potencial de abuso y dependencia.

Las Benzodiacepinas, como el Rivotril y el Trankimazin, junto con moduladores neuronales como al pregabalina (Lyrica), además de los graves riesgos que su consumo incontrolado supone para la salud, constituyen habitualmente una de las materias primas empleadas para la elaboración del denominado “Karkubi”, una droga de abuso ampliamente extendida en el norte de África y conocida popularmente como la “droga de los pobres”.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública

La Guardia Civil recuerda que el consumo de medicamentos fuera de control médico, así como su adquisición o distribución por canales no autorizados, supone un grave riesgo para la salud y puede favorecer la aparición de mercados ilegales vinculados al tráfico de sustancias psicotrópicas.

Por ello se recomienda:

Adquirir medicamentos exclusivamente en farmacias y establecimientos autorizados.

No comprar medicamentos para terceros sin la correspondiente documentación que justifique su procedencia y destino.

Ante cualquier sospecha relacionada con el tráfico ilícito de medicamentos o sustancias psicotrópicas, póngalo inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil en el teléfono 062, 112, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops” que permite contactar de forma rápida y discreta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso de forma anónima.

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