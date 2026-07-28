El Gobierno respalda con más de 1,1 millones de euros dos proyectos empresariales en Almería que movilizarán más de 4,1 millones de inversión y crearán 9 empleos

Las ayudas de Incentivos Regionales aprobadas por el Ejecutivo benefician a empresas de El Ejido y Cuevas del Almanzora, reforzando la competitividad y el desarrollo industrial de la provincia

El Gobierno de España, a través del programa de Incentivos Regionales, ha aprobado la concesión de ayudas por un importe total de 1.144.834,20 euros para respaldar dos proyectos empresariales en la provincia de Almería que supondrán una inversión global de 4.168.820 euros y permitirán la creación de 9 nuevos puestos de trabajo.

Las ayudas, aprobadas mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y Orden del Ministerio de Hacienda, se enmarcan en la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se conceden incentivos regionales a 97 proyectos empresariales en doce comunidades autónomas.

En el caso de Almería, las subvenciones respaldan las inversiones previstas por las empresas IBACPLAST, S.L., en El Ejido, y DERETIL Agronutritional, S.L.U., en Cuevas del Almanzora.

En concreto, IBACPLAST, S.L. desarrollará un proyecto con una inversión de 1.218.820 euros, que contará con una subvención pública de 377.834,20 euros y permitirá la creación de cinco nuevos empleos.

Por su parte, DERETIL Agronutritional, S.L.U. llevará a cabo una inversión de 2.950.000 euros, respaldada con una ayuda de 767.000 euros, que hará posible la creación de 4 nuevos puestos de trabajo.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que “estas ayudas reflejan el compromiso del Gobierno de España con el crecimiento económico de la provincia, impulsando inversiones productivas que generan empleo de calidad, fortalecen nuestro tejido empresarial y contribuyen a la modernización de sectores estratégicos para Almería”.

Martín ha señalado que los Incentivos Regionales constituyen “una herramienta esencial para favorecer la implantación y ampliación de proyectos empresariales, especialmente aquellos que incorporan innovación, mejoran la competitividad y generan nuevas oportunidades de empleo en el territorio”.

En el conjunto de Andalucía, el Gobierno ha aprobado 23 proyectos, que recibirán 41,08 millones de euros en subvenciones y movilizarán una inversión superior a 176,5 millones de euros. Estas actuaciones permitirán crear 585 nuevos puestos de trabajo y mantener otros 12.629 empleos, contribuyendo al desarrollo económico y al equilibrio territorial de la comunidad autónoma.

El programa de Incentivos Regionales tiene como finalidad apoyar proyectos de inversión productiva que favorezcan la actividad económica en las regiones beneficiarias, fomentando un crecimiento sostenible, la creación de empleo y la convergencia económica entre territorios.

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