Dreambeach presenta oficialmente su nueva etapa desde Vélez-Málaga a las puertas de una edición histórica

El festival muestra por primera vez el recinto que acogerá la nueva edición junto al Ayuntamiento de Vélez-Málaga y ultima los preparativos para su regreso a la Costa del Sol

Dreambeach ha presentado oficialmente este jueves su nueva etapa desde el recinto que albergará la próxima edición del festival en Vélez-Málaga, en un acto institucional celebrado en el recinto de conciertos y que ha servido para mostrar las instalaciones donde miles de asistentes volverán a reunirse durante los próximos días para vivir una de las grandes citas de la música electrónica en Europa.

La presentación ha contado con la participación del alcalde de Vélez-Málaga, Jesus Lupiañez Herrera, quien ha destacado el impacto cultural, turístico y económico que supone la llegada del festival al municipio.

El alcalde de Vélez-Málaga ha destacado la importancia de que Dreambeach inicie una nueva etapa en el municipio y ha puesto en valor la oportunidad que supone acoger un evento de proyección internacional. «La llegada de Dreambeach refuerza la posición de Vélez-Málaga como un destino capaz de albergar grandes acontecimientos culturales y musicales, al tiempo que genera un importante impacto turístico y económico para nuestro municipio y para el conjunto de la Costa del Sol. Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a miles de visitantes y de formar parte de esta nueva etapa de un festival que es ya un referente dentro y fuera de nuestro país», ha señalado.

Por parte de Dreambeach, el director de booking, Gonçalo Miranda, ha subrayado la importancia que supone iniciar esta nueva etapa en un enclave como Vélez-Málaga y el enorme trabajo realizado durante los últimos meses para adaptar el nuevo recinto a las necesidades de un evento de dimensión internacional. «Esta edición representa un paso muy importante para Dreambeach. Hemos construido un cartel que reúne algunas de las marcas y artistas más influyentes de la electrónica internacional, combinando diferentes estilos y experiencias para ofrecer una programación con personalidad propia. El nuevo recinto en la Costa del Sol nos permite crecer, mejorar la experiencia del público y seguir proyectando el festival hacia una nueva etapa, manteniendo intacta la esencia que ha convertido a Dreambeach en una de las grandes referencias de la música electrónica en España.»

El nuevo espacio permitirá a Dreambeach desarrollar una producción de mayor escala, mejorando la experiencia del público tanto en términos de comodidad como de circulación, accesos y distribución de escenarios. La organización ha trabajado intensamente para diseñar un recinto preparado para acoger una programación que volverá a reunir a algunos de los artistas más importantes de la escena electrónica mundial, reforzando al mismo tiempo la integración del festival con su nuevo entorno.

Con todo preparado para la apertura de puertas, Dreambeach afronta una edición especialmente significativa, marcada por el estreno de este nuevo emplazamiento y por un cartel que reunirá a grandes figuras internacionales junto a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional. Escenarios como Main Stage, Dream Tent by Blackworks, Breaks Stage by Híbrida o el resto de espacios musicales volverán a ofrecer una programación que recorrerá los principales estilos de la electrónica contemporánea.

La llegada de Dreambeach a Vélez-Málaga supone también un importante impulso para la actividad turística y económica del municipio y de toda la Costa del Sol, con miles de visitantes nacionales e internacionales que volverán a convertir el festival en uno de los principales acontecimientos culturales del verano andaluz.

Con la cuenta atrás ya en marcha, Dreambeach abre oficialmente un nuevo capítulo de su historia desde Vélez-Málaga, manteniendo intacta la esencia que lo ha convertido durante más de una década en uno de los festivales de música electrónica más importantes del sur de Europa.

La última entrega del evento en 2025 reuníó a más de 90.000 personas. Una apuesta por actualizar la propuesta de Dreambeach en su nueva ubicación en la Costa del Sol, de la mano de una producción que podrá la comodidad de los dreamers como su principal objetivo, en un nuevo recinto con estructuras espectaculares, con cuatro escenarios independientes, por donde pasarán artistas nacionales e internacionales durante dos únicas jornadas, viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto. Dreambeach está apoyado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Con el patrocinio del INAEM y Costa del Sol.

Entradas a la venta en www.dreambeach.es

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