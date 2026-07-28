La Junta impulsa nuevas inversiones en el sector del mármol con los Fondos de Transición Justa

SUIMASA ha recibido más de 493.000 euros para reforzar su capacidad productiva e incorporar nuevas tecnologías

El delegado territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería, Guillermo Casquet, y el alcalde de Macael, Raúl Martínez, han visitado las instalaciones de SUIMASA (Suministros Industriales del Mármol S.A.) para conocer las inversiones desarrolladas por la empresa gracias a las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a través de los Incentivos para el Proyecto tractor: modernización productiva y sostenibilidad de la industria de la piedra y mármol de Almería. Durante el recorrido han podido comprobar el alcance de unas actuaciones destinadas a fortalecer la capacidad productiva de la compañía y avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías y procesos innovadores.

Guillermo Casquet ha destacado que “es fundamental que las empresas del mármol y de su industria auxiliar aprovechen las oportunidades que brindan los programas de apoyo de la Junta de Andalucía, ya que estos incentivos del proyecto tractor fueron concebidos precisamente para impulsar la transformación, la digitalización y la modernización de un sector que constituye uno de los principales motores económicos de la provincia”.

Asimismo, el delegado territorial ha señalado que “proyectos como los desarrollados por SUIMASA reflejan la capacidad de las empresas almerienses para crecer, innovar y generar riqueza y empleo de calidad, reforzando la competitividad de un sector estratégico para la economía de la provincia”.

La empresa ha recibido dos incentivos en el marco del Proyecto tractor: modernización productiva y sostenibilidad de la industria de la piedra y mármol de Almería. El primero, correspondiente a la línea A1.1, respalda una inversión subvencionable de 660.122,26 euros con una ayuda de 464.347,58 euros, equivalente al 70 % de la inversión realizada. El segundo, concedido a través de la línea A2.1-24, ha permitido acometer una inversión de 66.500 euros, para la que se ha concedido un incentivo de 28.815,33 euros, lo que representa aproximadamente el 43 % de la inversión ejecutada.

En conjunto, ambas ayudas suman 493.162,91 euros y respaldan inversiones empresariales por un importe total de 726.622,26 euros, destinadas a modernizar las instalaciones de la empresa, incorporar nuevas capacidades productivas y reforzar su posición competitiva dentro del sector de la piedra natural.

Por su parte, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha puesto en valor el compromiso de la empresa con el desarrollo industrial de la comarca y ha afirmado que “inversiones de esta envergadura contribuyen a reforzar el liderazgo del Clúster del Mármol de Macael y favorecen la competitividad de todo el tejido empresarial asociado al sector”.

Los responsables de SUIMASA han agradecido el apoyo recibido a través de estas líneas de incentivos y han manifestado su satisfacción por poder materializar unas inversiones que permitirán mejorar los servicios que presta la empresa, incrementar su eficiencia y responder a los nuevos retos tecnológicos y de mercado.

Estos incentivos forman parte de la estrategia industrial desarrollada por la consejería a través del Plan de Cadena de Valor CRECE Industria del sector de la Piedra y el Mármol en Andalucía tiene como objetivo reforzar la posición de Andalucía como referencia industrial en este ámbito, favoreciendo actuaciones relacionadas con el crecimiento empresarial, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la digitalización y la incorporación de nuevas capacidades productivas para generar mayor valor añadido y competitividad.

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