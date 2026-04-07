La Guardia Civil detiene en Huércal-Overa al autor de dos robos, uno de ellos con violencia e intimidación

La rápida actuación y coordinación de los agentes permitió su identificación y detención en pocas horas

Como resultado de la investigación, la autoridad judicial ha acordado el ingreso en prisión preventiva del detenido, presunto autor especializado en robos en establecimientos.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de las actuaciones desarrolladas para la prevención y persecución de delitos contra el patrimonio, ha procedido a la detención de una persona como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de robo con fuerza en las cosas, cometidos en distintos establecimientos de la localidad de Huércal-Overa.

Los hechos se remontan al pasado 26 de marzo del 2026, cuando un trabajador de un estanco denunció haber sido víctima de un robo con violencia e intimidación. Según manifestó, al abrir el establecimiento en horario de tarde, el autor accedió al interior y, esgrimiendo un arma de fuego, le exigió el dinero de la caja registradora bajo amenaza de disparar.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron de inmediato las gestiones para su esclarecimiento, contando con la colaboración de la Policía Local de Huércal-Overa, para el rastreo de la zona y la recopilación de información relevante.

En el transcurso de las gestiones de investigación practicadas, se logró la identificación del presunto autor, conocido por su reiterada implicación en hechos delictivos similares. Asimismo, se pudo constatar que, tras cometer el delito, el sospechoso llegó a cambiarse de ropa con la finalidad de dificultar su identificación.

Al día siguiente, una nueva denuncia permitió vincular al mismo individuo con un robo con fuerza cometido durante la madrugada en un pub de la localidad, donde el autor habría forzado la reja de acceso y sustraído diversos efectos, entre ellos la recaudación de una máquina tragaperras.

Ante estos hechos, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda y localización del presunto autor, movilizando a las patrullas en servicio. Finalmente, el día 31 de marzo, fue localizado y detenido en las calles de Huércal-Overa.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.

Con esta actuación la Guardia Civil da por esclarecidos ambos delitos, reforzando su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de los ciudadanos frente a este tipo de hechos delictivos.

La Guardia Civil intensifica su labor preventiva y de investigación para garantizar la seguridad en los establecimientos comerciales.

La colaboración ciudadana resulta clave para la detección y esclarecimiento de este tipo de delitos.