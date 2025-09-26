Agenda de previsiones europeas del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2025

Actividades destacadas:

Lunes, 29 de septiembre

Barcelona. 09:00 horas. Mondiacult 2025. Conferencia sobre política cultural, organizada por la UNESCO. Reunirá, durante dos jornadas, a miles de participantes para establecer la agenda global de la cultura de los próximos años. El evento contará con la participación de Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte. Lugar de celebración: Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Plaza de Willy Brandt,

11-14. Barcelona.

Jueves, 2 de octubre Madrid. 09:00 horas.

Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial, participará en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum durante su visita a Madrid. El acto podrá seguirse en directo a través de este enlace. Más información.

