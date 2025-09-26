Home / Europa / Agenda de previsiones europeas del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2025

Agenda de previsiones europeas del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2025

Por
No hay comentarios
septiembre 26, 2025 4:45 pm

Actividades destacadas:

Lunes, 29 de septiembre  

Barcelona. 09:00 horas. Mondiacult 2025. Conferencia sobre política cultural, organizada por la UNESCO. Reunirá, durante dos jornadas, a miles de participantes para establecer la agenda global de la cultura de los próximos años. El evento contará con la participación de Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y DeporteLugar de celebración: Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Plaza de Willy Brandt,

11-14. Barcelona.

 Más información. 

Jueves, 2 de octubre  Madrid. 09:00 horas.

Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial, participará en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum durante su visita a Madrid. El acto podrá seguirse en directo a través de este enlaceMás información.  

Ver la agenda de previsiones europeas completa.

GabinetedePrensa

Related Posts

La Comisión Europea lanza una segunda convocatoria de proyectos e ...
septiembre 26, 2025
Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, J ...
septiembre 26, 2025
La Comisión Europea introduce nuevas etiquetas para empoderar a l ...
septiembre 26, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *