La Junta construirá un acceso directo al Polígono Industrial de Albox desde la Autovía del Almanzora

IÑAKI ALONSO PONS

Fomento licita por casi un millón de euros las obras del nuevo ramal, que facilitarán la conexión con el polígono y la sede de la ITV

La Junta de Andalucía construirá un acceso directo al polígono industrial de Albox desde la Autovía del Almanzora (A-334). La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por cerca de un millón de euros (924.771) las obras de esta conexión, con la que se atiende una demanda histórica del municipio desde que se inauguró este tramo de la autovía, en el año 2009.

Las obras consistirán en la construcción de una nueva carretera de 705 metros, que irá desde el polígono hasta la glorieta de entrada y salida a la Autovía del Almanzora a la altura del kilómetro 68. Este ramal directo permitirá la entrada directa de tráfico pesado hasta el polígono desde la autovía sin tener que cruzar el casco urbano.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que, con esta intervención “se va a acabar con el aislamiento histórico del sector empresarial de Albox con una medida que mejora la seguridad vial y, a su vez, ayudará al desarrollo económico del municipio”.

“No tenía sentido que un polígono tantos años a pie de autovía y no tuviera un acceso directo”, ha manifestado Díaz, que ha indicado que se va a atajar este problema “con un ramal que se ha pensado y planificado en colaboración con el Ayuntamiento”. Por último, ha aclarado que no sólo beneficiará a los empresarios de este polígono, sino también el acceso a las instalaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Albox, muy utilizada por los conductores de toda la comarca.

La conexión directa con la Autovía del Almanzora se justifica porque es la principal ruta de comunicación. Prueba de ello es que esta autovía soporta una Intensidad Media Diaria de 9.590 vehículos al día, con un porcentaje de vehículos de elevado tonelaje y grandes dimensiones del 17 % a su paso por el término municipal de Albox. Además, el ramal lleva a un enlace donde también tiene su inicio la carretera A-1204, de acceso a Albox, que también tiene un tráfico importante (5.544 vehículos), con un 6% de pesados.