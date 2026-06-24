ALDI alcanza las 115 tiendas en Andalucía con la apertura de su cuarta tienda en Marbella

La cadena ha inaugurado un nuevo supermercado en la Avenida Ramón y Cajal, 18, con más de 1.100 m² de sala de ventas y 24 trabajadores y trabajadoras

Con esta apertura, la compañía alcanza las 115 tiendas en Andalucía y las 35 establecimientos en la región de Málaga

ALDI ha contratado a más de 300 personas en Andalucía desde 2023, aumentando en un 21% su plantilla y superando los 1.600 profesionales

Casi 5 de cada 10 hogares andaluces ya confían en ALDI para realizar su compra semanal

ALDI alcanza las 115 tiendas en Andalucía con la apertura de su nuevo supermercado en Marbella, hoy 24 de junio. El nuevo establecimiento, ubicado en la Avenida Ramón y Cajal, 18, cuenta con una superficie de ventas de más de 1.100 m² lista para ayudar a los hogares andaluces a llenar la cesta con productos de buena calidad y al mejor precio.

La nueva tienda de ALDI en Marbella tiene un horario de lunes a sábado de 09:00 a 22:00h y el mismo horario para los domingos de verano, ycuenta con un equipo de 24 trabajadores y trabajadoras, de los cuales 12 son nuevas incorporaciones. Se trata de la cuarta tienda de ALDI en el municipio, ayudando a la compañía a alcanzar las 35 tiendas en la región de Málaga y sumándose a lasrecientes inauguraciones en Fuengirola y en La Cala de Mijas, ambas realizadas a finales del pasado mes de abril.

Crecimiento exponencial en la región

Andalucía es un motor de crecimiento clave para la compañía, con una superficie comercial que supera los 123.000 m2, gracias a las recientes aperturas en la región (Mijas, Fuengirola y en La Cala de Mijas) y la de hoy en Marbella. En línea con este crecimiento, la compañía ha contratado a más de 300 personas en Andalucía en los últimos tres años, aumentando en un 21% su plantilla. Actualmente, cuenta con un equipo de más de 1.600 trabajadores y trabajadoras en la región, incluyendo personal de tienda y trabajadores de su plataforma logística en Dos Hermanas.

La importancia de esta región también se refleja en el día a día de las familias andaluzas y ya el 45,5% de los hogares andaluces (casi 5 de cada 10 familias) confían en ALDI para realizar su compra semanal.

Un nuevo supermercado pensado para una compra cómoda y completa

El nuevo supermercado de Marbella pondrá a disposición de sus clientes un surtido completo y variado, con especial protagonismo de los productos de marca propia y de origen nacional. En línea con el modelo de la compañía, 9 de cada 10 productos son de marca propia y 8 de cada 10 proceden de proveedores nacionales, una propuesta que permite garantizar calidad y ahorro en la compra semanal.

En línea con su compromiso con el producto de proximidad, ALDI trabaja con más de 400 proveedores nacionales -un 12% de ellos son andaluces-, con los que establece relaciones de confianza y a largo plazo para abastecer los más de 500 supermercados que tiene en España.

“Con la apertura de nuestra cuarta tienda en Marbella, consolidamos un hito clave para ALDI alcanzando las 115 tiendas en Andalucía. Esta inauguración nos ayuda a seguir reforzando nuestro compromiso con las familias andaluzas ofreciendo una cesta de la compra completa con productos de calidad al precio más bajo posible y permitiéndoles ahorrar hasta 2.000 euros al año” explica Juan Antonio Ortega, responsable de Expansión de ALDI en la zona.

Con motivo de la inauguración, los clientes también podrán disfrutar de ofertas especiales y promociones en una selección de productos durante las primeras semanas, que incluirán referencias locales y regionales.

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Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Dónde está el nuevo ALDI abierto en Marbella y qué tamaño tiene? Está en la Avenida Ramón y Cajal, 18 y cuenta con más de 1.100 m² de sala de ventas.

Está en la Avenida Ramón y Cajal, 18 y cuenta con más de 1.100 m² de sala de ventas. ¿Cuántas tiendas suma ALDI tras esta apertura en Marbella y en Andalucía? Se trata de la cuarta tienda en Marbella, con la que ALDI supera las 35 en Málaga y alcanza las 115 tiendas en Andalucía.

Se trata de la cuarta tienda en Marbella, con la que ALDI supera las 35 en Málaga y alcanza las 115 tiendas en Andalucía. ¿Qué empleo contempla la tienda prevista en la nueva tienda de Marbella? ALDI ha contratado a 24 personas, de las cuales 12 son nuevas incorporaciones.

ALDI ha contratado a 24 personas, de las cuales 12 son nuevas incorporaciones. ¿Cuántos trabajadores de ALDI hay en Andalucía? ALDI continúa ampliando su capilaridad en Andalucía donde ya cuenta con una estructura que supera los 1.600 profesionales, lo que supone un incremento del 21% de la plantilla desde el cierre de 2023.

ALDI continúa ampliando su capilaridad en Andalucía donde ya cuenta con una estructura que supera los 1.600 profesionales, lo que supone un incremento del 21% de la plantilla desde el cierre de 2023. ¿Qué superficie comercial alcanza la compañía en la región con esta inauguración? Con las últimas cuatro aperturas del año en la región (Mijas, Cala de Mijas, Fuengirola y Marbella) ALDI supera los 123.000 m² de sala de ventas en toda Andalucía a junio de 2026.

Con las últimas cuatro aperturas del año en la región (Mijas, Cala de Mijas, Fuengirola y Marbella) ALDI supera los 123.000 m² de sala de ventas en toda Andalucía a junio de 2026. ¿Qué peso tienen la marca propia y el origen nacional en el surtido de ALDI? 9 de cada 10 productos son de marca propia y 8 de cada 10 proceden de proveedores nacionales.

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Sobre ALDI

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 500 tiendas y más de 8.000 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 90.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

Para más información: www.aldi.es

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