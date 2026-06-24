El Ayuntamiento de Vícar refuerza la colaboración con Humanitarios Sin Fronteras para luchar contra la exclusión social

Responsables de la asociación mantuvieron un encuentro con el alcalde para diseñar nuevas actuaciones

Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, la presidenta de la ONG almeriense Humanitarios sin Fronteras, Hanane El Mansouri y otros miembros de esta ONG, han mantenido un encuentro para reforzar la vinculación del Ayuntamiento con esta entidad y para diseñar nuevas actuaciones dirigidas fundamentalmente a mujeres, juventud e infancia de colectivos en riesgo de exclusión. Esta organización, que cuenta con una sede en Vícar, dedica su actividad a brindar ayuda humanitaria, apoyo psicológico y programas de formación tanto a nivel local como internacional.

La misión de humanitarios sin fronteras es promover la justicia social a través de la participación y el apoyo integral a las personas vulnerables, acompañando a las personas damnificadas desde una intervención integral para mejorar las condiciones de vida de los más invisibles y favoreciendo la inclusión social a través de la justicia social. La organización trabaja con personas que se encuentran en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, haciéndoles partícipes en su proceso de integración social.

Humanitarios sin Fronteras forma parte del equipo ERACIS+ del Ayuntamiento de Vícar, junto con otras cinco entidades del tercer sector: CODENAF, Engloba Almería, Innova Almería, Inserta Andalucía y Protegidas, y sus acciones forman parte de una estrategia de trabajo conjunta que permite coordinar esfuerzos, optimizar los recursos disponibles y reforzar la capacidad de actuación, favoreciendo una intervención más coordinada y eficiente, orientada a responder de manera efectiva a las necesidades presentes en la zona de trabajo del programa ERACIS+.

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