Correos reconocida como la empresa con mejor reputación del sector por octavo año consecutivo

La última edición del ranking Merco Empresas y Líderes España 2026 ha vuelto a reconocer a Correos como la empresa con mejor reputación del sector de transporte de mercancías

Merco , el principal monitor de referencia en Iberoamérica, evalua la reputación de las empresas en España a partir de los resultados de más de 64.700 encuestas realizadas a directivos, empleados, expertos y consumidores

Este reconocimiento llega en un momento clave en la profunda transformación que está viviendo la compañía como consecuencia de la modificación de la Ley Postal que reconoce a Correos como instrumento idóneo del Estado para prestar servicios públicos esenciales a toda la ciudadanía

Correos ha sido reconocida como la empresa con mejor reputación del sector de transporte de mercancías en la 26ª edición del ranking de Merco Empresas y Líderes España, que reconoce a las 200 empresas y los 100 líderes con mejor reputación en 2026.

Correos se alza con esta posición de liderazgo en su sector por octavo año consecutivo, en un contexto especialmente exigente, marcado por la expansión del comercio electrónico y el incremento de la competencia. En este entorno, Correos refuerza su posicionamiento gracias a la fiabilidad, la calidad de sus servicios postales y de paquetería y su capacidad para ofrecer una cobertura capilar en todo el territorio, garantizando entregas seguras y eficientes tanto a ciudadanos como a empresas.

Este reconocimiento coincide, además, con un momento especialmente relevante en la historia de la compañía: su reconocimiento por parte del Estado como instrumento estratégico para prestar servicios esenciales a toda la ciudadanía, tal y como se ha reflejado en la modificación de la Ley Postal y la reciente aprobación del contrato-programa con el Gobierno. Todo ello en el marco de su Plan Estratégico 2024-2028 que fija un nuevo rumbo para la compañía reforzando su misión de servicio público.

La 26º edición de Merco España Empresas es fruto de un exhaustivo y pormenorizado análisis de un total de 64.764 encuestas, 7 evaluaciones y 29 fuentes de información. El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking Merco Empresas ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG.

En concreto, ha contado con la participación de 1.634 directivos de grandes empresas, 719 expertos del mundo empresarial (84 analistas financieros, 71 periodistas de información económica, 87 catedráticos del área de empresa, 117 responsables de ONG y entidades sociales, 72 responsables de sindicatos, 77 responsables de asociaciones de consumidores, 110 miembros de ‘Gobierno’ y 101 social media managers), 53.020 participantes de Merco Talento (empleados, estudiantes) y 9.311 ciudadanos (Merco Sociedad).

El ranking Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es el principal monitor de referencia en Iberoamérica para evaluar la reputación de las empresas. Mide la percepción de distintos públicos -directivos, expertos, empleados y consumidores- sobre la reputación corporativa, la responsabilidad social, el talento y el liderazgo empresarial.

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