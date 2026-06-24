La Comisión abona 846 millones de euros a España para apoyar la recuperación tras las inundaciones de 2024 en la Comunidad Valenciana

La Comisión Europea ha aprobado el pago de 846 millones de euros a España con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) para apoyar los esfuerzos de reconstrucción tras las devastadoras inundaciones que afectaron a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. Este importe complementa un anticipo de emergencia de 100 millones de euros desembolsado en marzo de 2025 para ayudar a poner en marcha las operaciones de recuperación y socorro.

En octubre de 2024, un fenómeno meteorológico extremo conocido como «DANA» (depresión aislada en niveles altos) azotó la Comunidad Valenciana con fuertes lluvias que se prolongaron durante varios días, lo que dio lugar a inundaciones devastadoras generalizadas. La catástrofe se cobró más de 230 vidas, lo que la convirtió en una de las catástrofes naturales más mortíferas de la historia reciente de España. También causó daños generalizados en viviendas, escuelas, hospitales, empresas e infraestructuras críticas, dejando a comunidades enteras desplazadas y aisladas.

Tras una evaluación exhaustiva de los daños, y teniendo en cuenta el presupuesto del FSUE, la Comisión propuso en octubre de 2025 conceder a España un total de 945 millones de euros, que el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron rápidamente. Se trata del segundo mayor importe jamás asignado por el principal instrumento de ayuda de la UE tras una catástrofe.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «Cuando una catástrofe golpea una parte de Europa, toda nuestra Unión se moviliza al unísono. Acabamos de aprobar nuevos fondos para ayudar a reconstruir lo que destruyeron las terribles inundaciones de Valencia. Nuestra ayuda total se acerca a los 1 000 millones de euros. Y también es una muestra concreta de la solidaridad de la UE con nuestros amigos españoles, que aún soportan el peso de la pérdida y el dolor. A España, hoy y mañana: Europa está con vosotros».

En línea puede encontrar el comunicado de prensa.

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