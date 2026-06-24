La OPE registra 6.871 pasajeros y 2.293 vehículos en el puerto de Almería durante su primera semana

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
Operación Paso del Estrecho en el Puerto de Almería Visita OPE 1
  • Se han atendido 40 asistencias sociales y 28 asistencias sanitarias en las instalaciones portuarias

La primera semana de la Operación Paso del Estrecho ha registrado un total de 6.871 pasajeros y 2.293 vehículos, desde su inicio el pasado lunes 15 y hasta ayer 22 de junio. En este periodo se han realizado 24 rotaciones con destino a los puertos del norte de África.

La línea con mayor actividad ha sido Almería-Nador, con 4.476 pasajeros, 1.567 vehículos y 17 rotaciones, seguida de Almería-Melilla, que ha contabilizado 1.932 pasajeros, 524 vehículos y 5 rotaciones. También se han operado conexiones con Ghazaouet y Orán.

En comparación con el mismo periodo de la OPE 2025, el puerto mantiene el mismo número de rotaciones, mientras que el volumen de pasajeros y vehículos presenta un ligero descenso del 1,6 % en ambos casos.

En el ámbito asistencial, durante la primera semana se han atendido 28 asistencias sanitarias y 40 asistencias sociales, reflejo del dispositivo de atención desplegado para garantizar un tránsito seguro y ordenado de los viajeros.

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