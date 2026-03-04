Miski Liu Suria

El planeta Tierra ha entrado en alerta amarilla según un supuesto mensaje del comandante Ashtar Sheran recibido por Emanuel y Pastora, y publicado por el comandante Val Thor. Dice que se ha activado preventivamente el plan de rescate planetario ante la locura de todos esos demonios que todavía están ahí con el poder de mandar y con el poder de decidir.

Una alerta amarilla es un nivel de advertencia preventiva que indica la posibilidad de que ocurra una situación de riesgo, pero sin que represente un peligro grave o inminente en este momento. Es un nivel de aviso de emergencia que indica un riesgo moderado o bajo, pero potencial. Se usa para recomendar precaución, sin necesidad de medidas extremas.

El plan de rescate planetario de la coalición de mundos se describe como una intervención cósmica liderada por una coalición de seres benévolos para salvar a la humanidad de crisis geopolíticas. Consiste en un programa estratégico, cuyo propósito es proteger, estabilizar o ayudar al planeta Tierra y a la humanidad ante riesgos mundiales.

MENSAJE

A su juicio, están buscando los últimos trucos para impedir el gran proceso de ascensión, pero “les hemos dicho a todos que es irreversible este proceso”. En mensajes anteriores indicaron los puntos de evacuación planetaria, y eso no implica que no se pueda rescatar a los que estén lejos de esos puntos. Sólo significa que esos son los puntos donde se ancla, la nave nodriza y desde allí comienzan las naves su proceso de irradiación para todos aquellos que hayan alcanzado la frecuencia a la que puede elevarlos el rayo selectivo de las naves.

Ascenderán todos aquellos cuya frecuencia esté dentro de los rangos requeridos para subir a las naves. Es por eso que siempre llamamos a todos a mantener una frecuencia alta. Con el rescate, irás a las naves para ser protegido de cualquier acto de guerra que ponga en peligro la vida en el planeta.

Éste es un plan preventivo, una alerta amarilla para toda la población, y eso no implica que haya que tener miedo. Simplemente hay que estar preparado para el ataque de fuerzas negativas, que se oponen al plan divino. La humanidad tiene ayuda cósmica. No permitirán que se pierda o se quede atrás ningún ser crístico.

Han desactivado los grandes arsenales nucleares. Usan estas armas y misiles para atacar a las personas, con el fin de causar pánico en la humanidad, previendo que se extenderá el conflicto por todo el planeta y que la humanidad caerá en el terror y en el miedo. Pero recuerden que nuestra familia galáctica y el Padre-Madre Adonai han planeado todas las estrategias para que la humanidad no sufra el embate de estos actos de guerra que desean emprender estas fuerzas opuestas.

Están perdidos y utilizan esos métodos para intimidar y asustar a la humanidad. Lo importante es no bajar la frecuencia por miedo. Muchos sucumben al terror, bajan su frecuencia y es ahí donde caen presa de las fuerzas negativas. Deben confiar en la ayuda galáctica, si surge una situación a gran escala. Los cielos están cubiertos, y están en alerta miles de naves de todas las familias galácticas.

“He activado el plan de rescate para ustedes de modo preventivo; por eso intervengo para llamaros a tener fe” dice el mensaje. Ya existen puntos designados donde se anclan las grandes naves de rescate. Buscad la sanación, buscad la activación para que podáis elevar vuestra frecuencia y vibración.Alerta Amarilla



Este rescate preventivo es para aquellos seres que hayan elevado su frecuencia. Los demás de baja frecuencia estarán expuestos a grandes transmutaciones. Los de rango intermedio también serán llevados a otros sistemas para continuar su proceso; irán a sistemas parecidos a este planeta.

Los sinvergüenzas, los malvados, los que nunca tuvieron corazón, sentimientos o amor: esos serán los que quedarán atrás en caso de una guerra a gran escala. Pero aquí estamos; estamos vigilantes. Habrá más teatro, más intentos de asustar a la humanidad, pero en cualquier caso, los hermanos galácticos están vigilantes.

La gran nave de rescate para toda Sudamérica está en Argentina, pero se abrirán otras naves de tamaño mediano en otros países. Estén todos preparados y atentos, no bajen su frecuencia ni teman a nada. Hay ayuda planetaria de toda nuestra familia galáctica.

RESTAURACIÓN

Restauración de la Tierra como centro intergaláctico.- Ismael Pérez predice cambios futuros para el planeta entre los años 2029 y 2035, incluyendo la entrada de la Tierra en una red intergaláctica reconocida de civilizaciones. Una alianza cósmica trabaja para liberar a la humanidad del lado oscuro, y existe un contrato ético galáctico que guiará la evolución humana.

Está aumentando la frecuencia del planeta y se está activando una rejilla cristalina. Se está preparando un nuevo estado de existencia en el que evolucionará la humanidad y se integrará en una comunidad galáctica. Una vez que la Tierra alcance el 51% de servicio al prójimo, las personas ya no podrán ser atacadas de ninguna manera, y estamos muy cerca.

REAJUSTE MUNDIAL

Reajuste mundial en marcha y final de la era draconiana.- Ismael Pérez describe un proceso de reajuste mundial en marcha, donde la coalición benévola, siguiendo la Ley del Uno, desmonta la rejilla draconiana, que es un sistema de control de inteligencia artificial.

Se habla de la disolución de sistemas antiguos en bases subterráneas infiltrados en las finanzas y en la vigilancia personal, con el fin de preparar a la humanidad para una civilización de alta frecuencia de la nueva Tierra y la revelación extraterrestre. Destaca también la aceleración de revelaciones, la activación del ADN, el colapso de líneas temporales falsas y la transición a la soberanía planetaria.

Al igual que en Irak, las actividades en Irán también han sido de naturaleza esotérica para recuperar la décima puerta estelar de las fuerzas oscuras que la han controlado durante milenios. Hace tres días fue recuperada para la luz. Esto traerá todo tipo de resultados positivos para nosotros y nuestro planeta.

Irán posee un portal estelar que podría cambiar el futuro de la Tierra, según Paul White Gold Eagle. Esto es más que política, porque Irán se encuentra en un portal energético anterior a la caída, utilizado alguna vez para anclar la energía de vida eterna en el cuerpo de la Madre Tierra. Observen cómo comenzó la guerra durante la alineación de seis cuerpos celestes.

Iran is holding a Stargate that could literally change Earths future.



This is more than politics, because Iran sits on Stargate 10, a pre fall energetic portal, once used to anchor eternal life energy into Mother Earth's body.



Notice how the Iranian war starts today during the… pic.twitter.com/UTRtjq4uhc — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) March 1, 2026

DESPERTAR GRADUAL

Se está aplicando un protocolo de despertar gradual de la humanidad para una divulgación completa, según Ismael Pérez. La coalición de mundos está preparando cuidadosamente a la humanidad para la mayor revelación registrada en la historia. Durante décadas, ha permanecido oculto el contacto entre civilizaciones avanzadas y la Tierra tras programas clasificados, instalaciones de acceso restringido y narrativas controladas, pero está llegando a su fin el tiempo del aislamiento dentro de este universo ficticio.

En lugar de provocar un shock mundial, un colapso económico o un malestar social, la coalición ha iniciado un protocolo de despertar gradual que consiste en un despliegue estratégico de la verdad diseñado para estabilizar el planeta antes del contacto abierto. Este proceso incluye una lenta normalización de las discusiones sobre ovnis en las conversaciones, la desclasificación de tecnologías avanzadas de propulsión y de energía libre, campañas de preparación mental a través de los medios y de la cultura, comunicación entre el liderazgo terrestre y los consejos de fuera del mundo, y actualización de infraestructura para prepararse para la integración tecnológica.

En esta narrativa, la revelación no es un acontecimiento sino una transición. La coalición comprende que revelar inteligencia no humana de la noche a la mañana podría fracturar sistemas de creencias, desestabilizar gobiernos y abrumar a la población. En cambio, la humanidad está siendo guiada paso a paso hacia la conciencia. El objetivo final es una integración pacífica en una comunidad cósmica más amplia.

Pérez habla de un acuerdo de divulgación con líderes terrestres, coordinado con los consejos galácticos para estabilizar infraestructuras antes del contacto abierto que incluye rejillas de energía libre de punto cero, sistema financiero cuántico, y redes de comunicación y aclimatación mental a través de los medios y de las audiencias políticas.

La primera fase de este calendario tiene lugar entre 2026 y 2027 e incluye la actualización de infraestructuras, la liberación de archivos ovni, y el contacto inicial con civilizaciones internas y oceánicas, y luego estelares a través de la coalición de mundos.

La segunda fase está prevista para 2027 con el establecimiento de la primera ciudad interestelar abierta, soñada por Elon Musky Peter Hegseth, para una civilización de tipo Star Trek, un umbral de preparación para el primer contacto, y un pulso solar que ampliará la intuición humana y expulsará a seres incompatibles.

NOTICIAS

Destruida la embajada de EEUU en Arabia Saudita .

. En Irak , la gente está atacando a la Embajada de EEUU.

, la gente está atacando a la Embajada de EEUU. El consulado de EEUU en Dubái en llamas tras un ataque con un dron.https://esrt.press/actualidad/590539-consulado-eeuu-dubai-atacado-drones

en llamas tras un ataque con un dron.https://esrt.press/actualidad/590539-consulado-eeuu-dubai-atacado-drones El pueblo de Pakistán atacó con armas a la embajada de EEUU en Karachi .

atacó con armas a la embajada de EEUU en . Los drones iraníes atacaron el puerto de los Emiratos , el tercer centro de abastecimiento de combustible más grande del mundo y el más grande de Oriente Medio .

, el tercer centro de abastecimiento de combustible más grande del mundo y el más grande de . Trump brindará protección militar a los petroleros que crucen el estrecho de Ormuz .

brindará protección militar a los petroleros que crucen el estrecho de . Irán dice que aún no ha utilizado su arma más avanzada.

dice que aún no ha utilizado su arma más avanzada. Irán amenaza con atacar a cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz .https://www.europapress.es/internacional/noticia-guardia-revolucionaria-iran-amenaza-atacar-cualquier-barco-cruce-estrecho-ormuz-20260302221410.html

amenaza con atacar a cualquier barco que cruce el estrecho de .https://www.europapress.es/internacional/noticia-guardia-revolucionaria-iran-amenaza-atacar-cualquier-barco-cruce-estrecho-ormuz-20260302221410.html Teherán dice estar listo para un conflicto largo.https://efe.com/mundo/2026-03-03/la-guerra-contra-iran-en-directo/

dice estar listo para un conflicto largo.https://efe.com/mundo/2026-03-03/la-guerra-contra-iran-en-directo/ Misiles de racimo iraníes quemaron un submarino israelí y siete buques de guerra en puertos.https://www.youtube.com/watch?v=e1xfxfJ6buY

La ONU exige una investigación del ataque a la escuela de Minab y habla de un posible crimen de guerra.https://efe.com/mundo/2026-03-03/onu-pide-investigar-ataque-escuela-minab-iran-eeuu-israel/

y habla de un posible crimen de guerra.https://efe.com/mundo/2026-03-03/onu-pide-investigar-ataque-escuela-minab-iran-eeuu-israel/ Las tropas de Israel entran en el Líbano .https://noticiaslatam.lat/20260303/1172045883.html

entran en el .https://noticiaslatam.lat/20260303/1172045883.html Israel aumenta su presencia militar en el sur del Líbano y vuelve a bombardear Beirut tras un nuevo ataque de Hizbulá .https://efe.com/mundo/2026-03-03/israel-libano-hizbula-ataques/

aumenta su presencia militar en el sur del y vuelve a bombardear tras un nuevo ataque de .https://efe.com/mundo/2026-03-03/israel-libano-hizbula-ataques/ El Organismo Internacional de la Energía Atómica confirma daños en la instalación nuclear iraní de Natanz pero no prevé peligro radiológico.https://efe.com/mundo/2026-03-03/oiea-iran-instalaciones-nucleares-natanz/

EUROPA

Macron anunció la incautación de un petrolero de la flota rusa en el Mar del Norte.https://avia.pro/news/makron-zayavil-o-zahvate-v-severnom-more-neftyanogo-tankera-iz-tenevogo-flota-rf

anunció la incautación de un petrolero de la flota rusa en el Mar del Norte.https://avia.pro/news/makron-zayavil-o-zahvate-v-severnom-more-neftyanogo-tankera-iz-tenevogo-flota-rf Grecia instaló misiles antiaéreos en la isla de Cárpatos tras el ataque de Hizbulá a Chipre.https://efe.com/euro-efe/2026-03-03/grecia-instala-misiles-antiaereos-isla-carpatos-iran/

ESPAÑA

Trump corta el comercio con España por su postura con Irán .https://es.euronews.com/2026/03/03/trump-espana-es-un-aliado-terrible-no-queremos-tener-nada-que-ver-con-ellos

corta el comercio con España por su postura con .https://es.euronews.com/2026/03/03/trump-espana-es-un-aliado-terrible-no-queremos-tener-nada-que-ver-con-ellos Trump dice que España es un aliado ‘terrible’ y ordena cortar todo el comercio.https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-asegura-espana-aliado-terrible-ordenado-cortar-toda-negociacion-20260303181208.html

dice que es un aliado ‘terrible’ y ordena cortar todo el comercio.https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-asegura-espana-aliado-terrible-ordenado-cortar-toda-negociacion-20260303181208.html La Otan destaca el apoyo clave de aliados como España , pese a no participar en la guerrahttps://efe.com/espana/2026-03-03/otan-espana-eeuu-oriente-medio-iran/

, pese a no participar en la guerrahttps://efe.com/espana/2026-03-03/otan-espana-eeuu-oriente-medio-iran/ El alza del petróleo y del gas augura un repunte de la inflación.http://efe.com/economia/2026-03-03/alza-petroleo-gas-augura-repunte-inflacion-europa-espana/

y del gas augura un repunte de la inflación.http://efe.com/economia/2026-03-03/alza-petroleo-gas-augura-repunte-inflacion-europa-espana/ Muere el histórico periodista Fernando Ónega a los 78 años.https://www.europapress.es/videos/video-muere-historico-periodista-fernando-onega-78-anos-20260303213702.html

a los 78 años.https://www.europapress.es/videos/video-muere-historico-periodista-fernando-onega-78-anos-20260303213702.html Detenido un exalto cargo de Transición Ecológica y el dueño de Forestalia por presunta corrupción de renovables.https://www.europapress.es/aragon/noticia-detenidos-exalto-cargo-transicion-ecologica-dueno-forestalia-presunta-corrupcion-renovables-20260303142751.html

