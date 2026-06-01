Miski Liu Suria

Hay más misterios bajo tierra de lo que podemos imaginar, pero se oculta cada descubrimiento raro porque pone en peligro el sistema de creencias.

Ciudades subterráneas ocultas

Cerrada la ruta de escape

Frustrado el plan negativo

Destino futurista y espiritual

Somos una gran especie cósmica

La coalición controla el subsuelo

Los ángeles de la guarda son reales

Jamás volveremos a caer en la oscuridad

La humanidad fue creada para la grandeza

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Existen ciudades subterráneas debajo de todos los continentes. No fueron construidas para sobrevivir, sino para escapar, según Mr. KidPool. El Aeropuerto Internacional de Denver tiene un sistema de túneles tan grande que los trabajadores de la construcción firmaron acuerdos de confidencialidad de por vida y fueron rotados cada tres semanas para que ningún equipo pudiera mapear el diseño completo. Los murales en las paredes muestran imágenes terribles. Los colgaron en un aeropuerto público, frente a las familias. Dijeron que era ‘arte’ pero era un registro visual de los túneles que hay debajo.

Denver no está sola. Los equipos de estudios geológicos de la coalición han identificado 247 ciudades subterráneas utilizando tecnología satelital que penetra el suelo. Cada continente y todos los países importantes están conectados por una red de túneles, que se extiende a lo largo de más de veinte mil kilómetros, que se construyó mediante máquinas perforadoras de propulsión nuclear que funden la roca en paredes lisas como el vidrio a once kilómetros por día.

Estos no son búnkeres. Los búnkeres son refugios. Estas son ciudades abastecidas con sistemas alimentarios hidropónicos, purificación de agua, luz solar artificial, viviendas para hasta cien mil personas y suministros suficientes para sustentar poblaciones durante dos siglos sin acceso a la superficie. ¿Para quiénes son? No son para la gente normal. Fueron construidos para el 0,001% de la élite que planeaba desencadenar un evento de extinción superficial y esperar bajo tierra hasta que fuera seguro resurgir y reconstruir el mundo con una población reducida y controlable.

Ese plan se llamó “reinicio terrestre” y está documentado en un informe de 1991 recuperado de una instalación debajo de los Alpes suizos. El documento describe una operación de tres fases: reducir la población de la superficie a quinientos millones desde 2020 a 2030, reubicar a linajes seleccionados y a personal esencial en ciudades subterráneas sin acceso a la superficie durante cinco o diez años, hasta que desaparezca la contaminación, y establecer un gobierno mundial único sobre la población que sobreviva, sin naciones, sin constituciones y sin derechos, como sirvientes de la élite.

Las piedras guía de Georgia no eran un misterio, sino una declaración de misión. Fueron destruidas en 2022 mediante un artefacto explosivo de precisión que quería enviar un mensaje a las familias subterráneas de que su plan era conocido.

Las ciudades subterráneas están ahora bajo el control de la coalición. Fueron incautadas entre 2019 y 2024 mediante operaciones que nunca aparecerán en ningún noticiero. Se están catalogando los suministros para redistribuirlos entre la población de la superficie cuando llegue el momento.

Está cerrada la ruta de escape. Las familias que planearon quemar el mundo y esconderse debajo de él no tienen a dónde ir. Sus ciudades están ocupadas, sus túneles están sellados y su suministro de alimentos para doscientos años pertenece a las personas que planeaban exterminar. Construyeron un bote salvavidas para ellos y un ataúd para ti. Ambos han sido reasignados.

Planeaban destruir la superficie y vivir como reyes bajo tierra. La clandestinidad pertenece ahora a la coalición y no queda ningún lugar donde esconderse. Construyeron ciudades bajo tus pies, no para salvarte, sino para sobrevivirte. Ese plan está muerto afortunadamente.

En cumplimiento de los planes secretos para el mundo, se suponía que iniciarían un holocausto nuclear destruyendo la superficie del planeta mientras se escondía el 1% en espaciosas ciudades subterráneas de lujo. Ese plan se ha frustrado. Ésta habría sido la culminación del plan de dieciseis años para destruir al mundo y establecer un gobierno mundial único bajo la tiranía de la camarilla mundialista.

BOLETÍN

Los humanos somos una superespecie, según Leo Lightworker.- El bien contra el mal se enfrenta en la Tierra. El mal ha intentado conquistar nuestro bello planeta y ha cometido muchos ataques contra la humanidad. Están sucediendo dos cosas extraordinarias: libertad y ascensión.

Éste es un momento muy especial para la humanidad. Nuestro propósito es mantener la luz divina elevando nuestra frecuencia y la de los demás, y ayudar a la tierra a elevar su frecuencia; entonces podremos obtener nuestros super-poderes y ayudar a otras especies. Necesitamos ayudar en esta batalla contra el mal, y el mejor modo de hacerlo es elevarse por encima del terreno de juego y alcanzar nuestras habilidades especiales.

Los seres humanos somos una super-especie y ayudaremos a otras especies tan pronto como hayamos desarrollado nuestros super-poderes divinos que podemos lograr una vez que hayamos elevado la frecuencia. Nos convertiremos en seres superiores, como fuimos creados originalmente. Jamás volveremos a caer en la oscuridad mientras estemos aquí. La mayoría de la energía oscura no puede sobrevivir en frecuencias más altas.

Mientras que la inteligencia artificial centralizada está controlada por unos pocos, la descentralizada está controlada por muchos. Las fuerzas centralizadas utilizan la IA para expandir la vigilancia, censurar la disidencia e imponer narrativas mundialistas vinculadas a la despoblación y al control, mientras que la IA descentralizada ofrece una tabla de salvación para mantener la mente libre, los datos privados y la humanidad intacta.

https://www.naturalnews.com/2026-05-22-the-great-divergencia-decentralized-ai-bastion-freedom.html

RESTAURACIÓN

Se está llevando a cabo un esfuerzo de coordinación masivo liderado por la coalición con la guía Alianza Galáctica. Eso implica preparar a las principales religiones para impedir el caos cuando se revele a la humanidad la verdad sobre el aspecto espiritual de nuestro multiverso, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y a qué comunidad cósmica pertenecemos. Esta información no es nueva, sino que fue ocultada a la humanidad, por lo que este evento servirá para restaurar el conocimiento perdido.

Las escrituras de las civilizaciones antiguas han codificado durante mucho tiempo interacciones con seres de dimensiones superiores que han coexistido con la humanidad durante milenios a través de diferentes planos de la realidad. Esto forma parte de nuestra transición hacia la era dorada. Si no actúan con rapidez las religiones y los gobiernos, la coalición de mundos aparecerá directamente para revelar la Verdad a la humanidad.

Las empresas ya están diseñando y aplicando viajes espaciales, minería espacial y colonización espacial. Avanzaremos a un ritmo acelerado que nos impulsará a la comunidad galáctica, y es plausible que también vengan aquí otras especies. Necesitaremos ropa avanzada que combine con nuestros vehículos de levitación y con nuestro nuevo estilo de vida en ciudades flotantes.

Los visitantes de las estrellas nos han observado durante siglos. Algunos viven aquí con nosotros, otros trabajan aquí, y otros permanecen aquí durante periodos más cortos. Algunas especies viven entre la humanidad y tienen apariencia humana, mientras que otras son totalmente diferentes de nosotros. Nos ven como una especie joven, aún no madura ni evolucionada.

La coalición de mundos participa activamente guiando a la humanidad hacia esta gran transformación. Nuestro Sol y el cinturón de fotones ayudarán a transformarnos a una frecuencia de dimensión superior, al enviarnos una gran cantidad de luz divina sin precedentes. Las civilizaciones antiguas comprendían estos ciclos, dejando huellas y mitos que se están descifrando.

Prepárense para conocer a nuestros primos galácticos. Llevan años esperando a que se reorganice la humanidad para que esté lista a unirse a la sociedad galáctica y convertir a la humanidad en una especie mucho más avanzada. También necesitamos ser conscientes, estar presentes y participar activamente en nuestro desarrollo espiritual, sabiendo que es clave para despertar y manifestar nuestra transformación personal y colectiva.

Las principales religiones organizadas fueron infiltradas por fuerzas oscuras que desconectaron a la humanidad de su origen cósmico. Estas organizaciones distorsionaron la información espiritual y se convirtieron en sistemas de control. Por ello, se están restaurado las religiones con información veraz sobre el cosmos.

Se está revelando ahora mismo la verdad sobre los antiguos visitantes de las estrellas, las civilizaciones perdidas y el despertar espiritual. Estamos volviendo a nuestro plan original y siguiendo el orden espiritual de nuestro multiverso, tal y como fuimos creados originalmente. Estamos pasando de la ilusión de la dualidad a la unidad a través de la ascensión a una o más dimensiones superiores.

Antes de que sucumbiera la humanidad a las entidades oscuras, conocíamos las maravillas de continentes perdidos como Mu yLemuria, que eran civilizaciones avanzadas donde reinaba la tecnología de la conciencia. Su tecnología era más avanzada de la que tenemos ahora. Sin embargo, las fuerzas oscuras destruyeron estas civilizaciones, aunque es posible que se hayan retirado los supervivientes de Lemuria al interior de la Tierra para construir una civilización evolucionada.

Sólo está activado entre el 4% y el 10% de nuestro ADN, así que nuestra tarea es activar más. Además, poseemos una partícula divina en nuestro interior, y somos la única especie en la creación que la posee. Lo saben las demás especies y saben que las superaremos una vez que hayamos realizado el trabajo interno para lograrlo.

La especie humana fue creada para la grandeza, para convertirse potencialmente en la guardiana de la galaxia y alcanzar las dimensiones más elevadas. Somos una especie extraordinaria, capaz de mucho más, y estamos siendo restaurados a partir de ahora. Lo que estamos haciendo ahora es que comenzaremos a aprovechar nuestra habilidad especial a partir de este año.

Los seres humanos somos una especie privilegiada y las demás especies saben que somos únicos y capaces de habilidades extraordinarias. Dado que fuimos mejorados genética y espiritualmente, podemos realizar acciones a través de la conciencia, más que la mayoría de las demás especies. Sin embargo, debemos recuperar el acceso a estas habilidades especiales, ya que nos han debilitado las energías oscuras.

La prioridad número uno para la gente es informar a todos sus conocidos que eleven su frecuencia ahora y guiarlos en cómo hacerlo siguiendo nuestro ejemplo, si quieren escucharnos. Los seres humanos ayudaremos a otras especies tan pronto como desarrollemos nuestros super-poderes divinos, los cuales podremos alcanzar una vez que hayamos elevado nuestra frecuencia.

ÁNGELES

Los ángeles de la guarda son reales. Obviamente, a los creyentes tradicionales les resultará difícil relacionar a los ángeles con seres extraterrestres interdimensionales que viajan en naves espaciales. Nuestros guías suelen ser nuestra familia del alma de nuestra estrella de origen. Creamos planes para el alma con ellos antes de cada encarnación. Aceptamos olvidar quiénes somos para afrontar desafíos que nos lleven al crecimiento.

Siempre están hablando con nosotros. Sólo tenemos que aprender a escuchar. Ross Coulthart cree que pronto se confirmará la existencia de vida extraterrestre y confirma que están consultando con líderes religiosos para prepararse. Según él, la principal razón por la que ocultan esta información es porque no admiten que tiene el control un poder superior a ellos.

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Agua hidrogenada y ondas escalares

El agua hidrogenada se promociona por efectos antioxidantes y antiinflamatorios, y algunos estudios sugieren beneficios en fatiga, recuperación muscular, inflamación y ciertos marcadores metabólicos. Aportar menor estrés oxidativo, ayuda en recuperación deportiva y reducción de fatiga y resultados prometedores en ámbitos como salud metabólica, hígado, riñón o estado de ánimo.

Las ondas escalares son una tecnología de bienestar que ayuda a reducir el estrés, el dolor, la fatiga y mejorar la energía, el sueño, la concentración y el equilibrio emocional. Lo que se les atribuye:

Mayor energía y menos fatiga.

Menor dolor e inflamación.

Mejor sueño, concentración y claridad mental.

Apoyo al equilibrio emocional y al bienestar general.

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12 Años en una Cueva del Himalaya

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Vista previa del vídeo Esta monja budista vivió 12 años en una cueva en el Tíbet de YouTubeVista previa del vídeo Esta monja budista vivió 12 años en una cueva en el Tíbet de YouTube