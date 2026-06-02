Miski Liu Suria

Apocalipsis 20 dice de que Satanás será atado durante mil años para que no vuelva a “engañar más a las naciones”.

Cae el telón

Llega la tormenta

Más allá de la política

El legado de los Kennedy

La exposición cambia el sistema

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Cae el telón porque ha terminado el juego y la verdad es clara para todos, según Guardian Daniel. “Llega la tormenta y se libera la luz, se disuelven las cadenas y caen las sombras, se rompe el guión y caen las marionetas” añade. Surgieron y golpearon los memes de la verdad, se estrellaron y quebraron los gigantes mediáticos, mientras despertaban los soldados digitales y los sombreros blancos responden al llamado de la libertad.

Añade que se acerca el día del juicio final y que se hacen realidad las profecías. El gran despertar nos libera a todos. Es bíblico, puro y brillante, mientras entra en la luz cada alma. Gracias por acompañarnos hacia un bello amanecer, donde rompe la luz del sol como olas sobre los restos del viejo sistema. Ya no somos prisioneros, sino seres humanos libres y soberanos con un futuro brillante por delante.

Guardian Daniel anuncia el fin de un sistema oculto y la llegada de una transformación mundial. Describe la caída de cadenas, deudas, intereses y élites, y afirma que está surgiendo un nuevo orden con justicia, verdad y libertad. Asegura que la humanidad saldrá de un engaño y entrará en una nueva era de luz.

Esta operación encubierta no tenía motivaciones políticas, sino que buscaba liberar a la humanidad de un engaño orquestado por entidades externas y sostenido por nuestra propia conciencia programada. Donde avancen con valentía los despiertos, los seguirá el resto de la humanidad. Según el autor, faltan algunas semanas, antes de que todo quede claro incluso para los ojos más escépticos.

El autor dice que esto no sería un asunto político sino una operación encubierta para liberar a la humanidad de una construcción manipulada por entidades externas y por la conciencia programada. Añade que el proceso ya está muy avanzado y que en días o semanas todo se volverá evidente incluso para los escépticos.

MÁS ALLÁ DE LA POLÍTICA

“Observing Consciousness” afirma que en los últimos diez años ha ocurrido algo mucho más grande que la política normal: la aparición gradual de una estructura de control moderna formada por los sistemas bancarios, las redes de inteligencia, la sincronización mediática, la captura regulatoria, la ciencia oficial, los sistemas de censura, la financiación de guerras interminables, la expansión de la deuda, la fragmentación cultural y el condicionamiento conductual acumulado durante generaciones hasta volverse ‘normal’.

Lo que resulta notable es cuántas veces se ha hecho visible ese andamiaje operativo. Los archivos de Twitter expusieron la coordinación de la censura, las rutas de financiación de las ONGs expusieron estructuras de lavado de dinero y la conversación sobre el reinicio financiero expuso estructuras de dependencia del dinero fiduciario.

La intensidad de la reacción por parte de instituciones, medios, gobiernos y corporaciones parece proporcional a la magnitud de la exposición en sí misma, como si la estructura reconociera una amenaza a su propia continuidad.

https://x.com/holonabove/status/2060756841030651941?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2060756841030651941%7Ctwgr%5Edc54b9e4389f9bce8f1da48f3d29ace37d5cc964%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsunnysjournal.com%2F2026%2F06%2F01%2Fthis-military-op-has-been-much-larger-than-normal-politics-observing-consciousness%2F

EXPOSICIÓN

La estructura de confianza, que antes operaba de modo invisible, se debate ahora abiertamente en cenas, podcasts, periodismo independiente, redes sociales y conversaciones cotidianas. Eso cambia el entorno; una vez que la gente empieza a ver la mecánica que hay debajo de la interfaz, la interfaz ya no funciona de la misma manera.

La exposición cambia el sistema, igual que la descentralización de la información, el colapso de la credibilidad institucional y el reconocimiento público de patrones. La arquitectura subyacente de la sociedad ya se siente diferente a cómo se sentía hace diez años.

Es difícil imaginar que futuros gobiernos devuelvan todo como antes, porque cambió el sistema, la exposición, la descentralización de la información, el colapso de la credibilidad institucional y el reconocimiento público de patrones.

Apocalipsis 20 habla de que Satanás será atado durante mil años para que no pudiera “engañar más a las naciones”. Parece que se está desarrollando un patrón más amplio en torno a la exposición, la codificación, la descentralización, la soberanía y el despertar, que ocurren simultáneamente.

https://i.fixupx.com/i/status/2060756841030651941

LEGADO

El legado de los Kennedy está vinculado al cumplimiento del plan de la coalición, según Guardian Daniel. Detrás de la guerra de información mundial se despliega una historia épica que abarca generaciones. Lo que describen los libros de historia como accidentes trágicos se revela como una operación coherente de hace décadas dentro del escenario del gran despertar. El legado del presidente JFK está entrelazado con la operación actual de la coalición. Es el relato de un pacto intergeneracional dirigido a la liberación definitiva de la humanidad.

El fundamento de esta operación encubierta fue colocado en 1963. JFK reconoció la infiltración profunda del lado oscuro en las instituciones y planeó desmontar las redes secretas del cártel y el sistema bancario central. Su muerte trágica fue un intento de sofocar ese esfuerzo inicial de liberación. Sin embargo, en lugar de romper la resistencia, la facción soberanista pasó a la clandestinidad, formó una alianza secreta y prometió completar la visión de Kennedy.

Se tuvo que proteger a la siguiente generación para avanzar en este plan. El fatal accidente aéreo de JFK junior en 1999 no fue un accidente trágico sino una muerte escenificada con maestría con el fin de protegerlo del alcance del lado oscuro. Este joven fue extraído de la visión pública con la ayuda de círculos leales. Él ha operado en la sombra durante dos décadas, coordinando operaciones estratégicas y sirviendo como cerebro principal detrás de lo que el mundo conoce como el movimiento de inteligencia de la coalición.

NOTICIAS DEL RESETEO

La computación cuántica podría trastocar los negocios.https://www.zerohedge.com/technology/end-digital-trust-how-quantum-computing-could-upend-security-business-global-stability

podría trastocar los negocios.https://www.zerohedge.com/technology/end-digital-trust-how-quantum-computing-could-upend-security-business-global-stability Cuando falle la red eléctrica, un apagón podría desmoronar el mundo moderno.https://www.zerohedge.com/geopolitical/when-grid-dies-how-single-blackout-could-unravel-modern-world

podría desmoronar el mundo moderno.https://www.zerohedge.com/geopolitical/when-grid-dies-how-single-blackout-could-unravel-modern-world Cuando te dicen que temas a un bicho, tu mente puede hacer que parezcan reales los síntomas.https://www.zerohedge.com/medical/nocebo-effect-real-psyop-behind-fake-pandemics

ECONOMÍA

El dominio del dólar sigue fuerte y vigente.https://www.zerohedge.com/markets/dollar-dominance-remains-alive-and-well

sigue fuerte y vigente.https://www.zerohedge.com/markets/dollar-dominance-remains-alive-and-well Los bonos, los lingotes y el bitcóin sufren fuertes caídas.https://www.zerohedge.com/markets/headline-havoc-strong-macro-conjure-another-chaotic-day-bonds-bullion-bitcoin-battered

El BCE teme que la ‘pasta de dientes’ esté fuera del tubo con la inflación por todas partes.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13946927/06/26/el-bce-teme-que-la-pasta-de-dientes-haya-empezado-a-salirse-del-tubo-el-riesgo-de-que-la-inflacion-se-desancle-esta-aumentando.html

ORIENTE MEDIO

El Líbano anuncia un alto el fuego entre Hezbolá e Israel .https://www.zerohedge.com/geopolitical/irgc-launches-new-strikes-kuwait-after-us-attacks-until-last-american-soldier-leaves

anuncia un alto el fuego entre e .https://www.zerohedge.com/geopolitical/irgc-launches-new-strikes-kuwait-after-us-attacks-until-last-american-soldier-leaves Trump asegura haber frenado la ofensiva de Israel en el Líbano .https://es.euronews.com/2026/06/01/trump-anuncia-el-cese-de-la-ofensiva-israeli-en-libano-y-niega-una-ruptura-del-dialogo-con

asegura haber frenado la ofensiva de en el .https://es.euronews.com/2026/06/01/trump-anuncia-el-cese-de-la-ofensiva-israeli-en-libano-y-niega-una-ruptura-del-dialogo-con Irán paraliza las negociaciones y amenaza con atacar si se bombardea Beirut.https://efe.com/mundo/2026-06-01/iran-paraliza-negociaciones-eeuu/

EUROPA

La UE prepara su ley migratoria más dura hasta la fecha.https://es.euronews.com/my-europe/2026/06/01/la-ue-se-dispone-a-respaldar-centros-de-retorno-en-su-mayor-endurecimiento-migratorio

Rusia prohíbe la exportación de combustible para aviones .https://www.zerohedge.com/markets/russia-bans-jet-fuel-exports-ukrainian-attacks-cripple-refining

prohíbe la exportación de combustible para .https://www.zerohedge.com/markets/russia-bans-jet-fuel-exports-ukrainian-attacks-cripple-refining Francia captura el cuarto buque de la flota secreta rusa desde septiembre.https://www.zerohedge.com/geopolitical/french-commandos-board-seize-4th-russian-shadow-fleet-vessel-september

captura el cuarto buque de la flota secreta desde septiembre.https://www.zerohedge.com/geopolitical/french-commandos-board-seize-4th-russian-shadow-fleet-vessel-september Le Pen aventaja a todos sus rivales en las nuevas encuestas.https://www.zerohedge.com/markets/le-pen-leads-every-major-rival-new-french-presidential-runoff-polling

aventaja a todos sus rivales en las nuevas encuestas.https://www.zerohedge.com/markets/le-pen-leads-every-major-rival-new-french-presidential-runoff-polling Desaparecieron 65.000 pequeños comercios alemanes por la recesión.https://www.zerohedge.com/political/65000-small-german-retail-stores-have-disappeared-economic-downturn-hits-europes

por la recesión.https://www.zerohedge.com/political/65000-small-german-retail-stores-have-disappeared-economic-downturn-hits-europes Una escuela alemana obliga a sus adolescentes a diseñar un «burdel inclusivo».https://www.zerohedge.com/political/german-school-forces-teens-design-inclusive-brothel

obliga a sus adolescentes a diseñar un «burdel inclusivo».https://www.zerohedge.com/political/german-school-forces-teens-design-inclusive-brothel Noruega presiona a la UE para que levante la prohibición de perforación en el Ártico .https://www.zerohedge.com/energy/norway-lobbies-persuade-eu-drop-arctic-drilling-ban

presiona a la UE para que levante la prohibición de perforación en el .https://www.zerohedge.com/energy/norway-lobbies-persuade-eu-drop-arctic-drilling-ban Se puede vivir gratis en una isla de Grecia cuidando gatos.https://es.euronews.com/viajes/2026/05/31/vivir-gratis-en-esta-isla-de-ensueno-en-grecia-esto-es-lo-que-hay-que-hacer

AMÉRICAS

El Senado de México aprueba reformar la Constitución para anular elecciones en caso de intervención extranjera.https://noticiaslatam.lat/20260529/senado-de-mexico-aprueba-reformar-la-constitucion-para-anular-elecciones-en-caso-de-intervencion-1173648436.html

aprueba reformar la Constitución para anular elecciones en caso de intervención extranjera.https://noticiaslatam.lat/20260529/senado-de-mexico-aprueba-reformar-la-constitucion-para-anular-elecciones-en-caso-de-intervencion-1173648436.html Descubren en el norte de México un túnel que conecta Tijuana con EEUU, usado para el narcotráfico.https://noticiaslatam.lat/20260601/descubren-en-el-norte-de-mexico-un-tunel-que-conecta-tijuana-con-eeuu-usado-para-el-narcotrafico-1173689694.html

un túnel que conecta con EEUU, usado para el narcotráfico.https://noticiaslatam.lat/20260601/descubren-en-el-norte-de-mexico-un-tunel-que-conecta-tijuana-con-eeuu-usado-para-el-narcotrafico-1173689694.html Colombia romperá un récord de observadores electorales en las votaciones presidenciales.https://noticiaslatam.lat/20260531/colombia-rompera-record-de-observadores-electorales-en-las-votaciones-presidenciales-1173676993.html

romperá un récord de observadores electorales en las votaciones presidenciales.https://noticiaslatam.lat/20260531/colombia-rompera-record-de-observadores-electorales-en-las-votaciones-presidenciales-1173676993.html Colombia levanta aranceles a Ecuador y critica la injerencia de Noboa en las elecciones.https://noticiaslatam.lat/20260530/colombia-levanta-aranceles-a-ecuador-y-critica-la-injerencia-de-noboa-en-las-elecciones-1173667353.html

levanta aranceles a y critica la injerencia de en las elecciones.https://noticiaslatam.lat/20260530/colombia-levanta-aranceles-a-ecuador-y-critica-la-injerencia-de-noboa-en-las-elecciones-1173667353.html Se extienden las protestas por Perú de cara a la segunda vuelta electoral.https://noticiaslatam.lat/20260531/las-protestas-se-extienden-por-sudamerica-que-esta-pasando-con-las-manifestaciones-en-peru-1173678237.html

de cara a la segunda vuelta electoral.https://noticiaslatam.lat/20260531/las-protestas-se-extienden-por-sudamerica-que-esta-pasando-con-las-manifestaciones-en-peru-1173678237.html Se acercan a su primer mes las protestas en Bolivia .https://noticiaslatam.lat/20260529/protestas-en-bolivia-se-acercan-a-su-primer-mes-a-que-factores-responde-la-extensa-crisis-1173640020.html

.https://noticiaslatam.lat/20260529/protestas-en-bolivia-se-acercan-a-su-primer-mes-a-que-factores-responde-la-extensa-crisis-1173640020.html Se registra un sismo de magnitud 5,8 en la zona centro de Chile.https://noticiaslatam.lat/20260601/se-registra-un-sismo-de-magnitud-58-en-la-zona-centro-de-chile-1173689565.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.