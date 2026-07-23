Almería abre la Oficina Municipal de Asesoramiento a Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal y presenta la Guía Antiocupación

En funcionamiento desde este miércoles, la alcaldesa ha presentado este servicio que ofrece prevención y asesoría personalizada en las oficinas de la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’

Toda la información, en las webs www.almeria21.com/vive-almeria y www.almeria21.com/almeria-guia-antiocupacion

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado la apertura, desde este mismo miércoles, de la Oficina Municipal de Asesoramiento a Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal, “un nuevo servicio municipal que nace con el objetivo de ofrecer herramientas legales a las personas que puedan verse afectadas por esta realidad delictiva e injusta que afecta a personas y familias con nombre y apellidos” y que cuenta además con una Guía Antiocupación “con claves para reaccionar de una manera eficaz” en caso de ser víctima de una ocupación o inquiocupación

Acompañada por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y por el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’, Pedro Gómez Calvache, la alcaldesa ha destacado que “el objetivo del Ayuntamiento es que los propietarios de viviendas en la ciudad encuentren en la administración local un aliado poniendo a su alcance herramientas que les permitan revertir la situación de indefensión, abuso, quebranto económico e incertidumbre que supone que alguien se apodere de su vivienda”.

Vázquez ha recordado que durante el último año en el que se tienen registros oficiales, 2024, se registraron en España más de 16.400 infracciones penales relacionadas con allanamientos de morada y usurpaciones. Además, Andalucía continúa siendo una de las comunidades más afectadas y solo en la provincia de Almería se contabilizan alrededor de 300 ocupaciones ilegales cada año.

La alcaldesa ha explicado que estas dos herramientas que hoy se han presentado y puesto a disposición de los ciudadanos estarán integradas en ‘Vive Almería’, el espacio de servicios de vivienda que el Ayuntamiento desarrolla a través de la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’, al que se podrá acceder tanto de manera física en las dependencias de la Plaza Careaga como a través de la web www.almeria21.com/vive-almeria

“Cualquier almeriense podrá acceder a estos servicios para recibir, de manera gratuita, información, orientación y asesoramiento sobre cómo actuar ante una ocupación ilegal”, ha destacado María del Mar Vázquez, quien ha incidido en que “esta oficina no sustituye la actuación de los tribunales ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que ofrecerá atención personalizada para explicar cuáles son los derechos del propietario, qué documentación debe reunir, qué procedimientos existen y qué pasos conviene seguir en función de cada caso ya que siempre es muy importante actuar con rapidez”.

Herramientas útiles y prácticas

Sobre la Guía Antiocupación, que ya puede consultarse también en la web www.almeria21.com/almeria-guia-antiocupacion, la alcaldesa ha avanzado que se trata “de un documento práctico que ofrece todas las claves para reaccionar de manera eficaz e inteligente a una eventual ocupación o inquiocupación”. Igualmente se explican las diferencias entre el allanamiento de morada, la usurpación de inmuebles y los supuestos derivados del incumplimiento de contratos de alquiler, “evitando confusiones que con frecuencia generan dudas entre los ciudadanos”.

María del Mar Vázquez ha destacado que la Guía “recuerda algo muy importante como es que nunca se debe intentar recuperar una vivienda por cuenta propia mediante actuaciones que puedan acabar generando responsabilidades legales para el propietario”.

La Guía incorpora además un apartado específico dedicado a la prevención, con recomendaciones para reforzar la seguridad de las viviendas, conservar la documentación necesaria o adoptar medidas que ayuden a reducir el riesgo de ocupación.

“En definitiva, estas dos herramientas se complementan con todas las acciones que estamos implementando desde el Ayuntamiento de Almería en materia de vivienda como la construcción de 600 viviendas durante este mandato o la plataforma Almería Alquila, y vienen a aportar a los ciudadanos afectados por una ocupación tres herramientas para combatirla como son prevención, asesoría personalizada y acompañamiento”, ha concluido la alcaldesa.

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