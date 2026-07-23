El Ayuntamiento agradece a la Junta “su colaboración” para remodelar tres paradas de autobús en Castell de Rey 

Con estos trabajos de acondicionamiento y mejora de la accesibilidad, que han supuesto una inversión cercana a los 42.000 euros, se da respuesta a una demanda vecinal

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la delegada territorial de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía en Almería, Dolores Martínez Utrera, la concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, la concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, el presidente de la asociación de vecinos, Ángel Valdivia, y el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, Luis Miguel Carmona, han visitado este jueves el resultado de las obras de remodelación y mejora de la accesibilidad de las tres paradas ubicadas en la barriada de Castell del Rey.

La entidad metropolitana ha remodelado estos puntos de parada, que hasta ahora presentaban un estado de conservación deficiente, con una actuación que ha permitido, además, dotar al entorno de una marquesina y de un acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

Durante la visita, la alcaldesa ha agradecido a la Junta de Andalucía y al Consorcio Metropolitano de Transportes “estas actuaciones que ha hecho en Castell del Rey, que eran muy demandadas por los vecinos y que la asociación reivindicaba desde hace tiempo para conseguir, además de mejorar la señalización, tener una marquesina en la parada de bus para acondicionarla para poder paliar este efecto que causa el calor cuando estás esperando el autobús”.

“Desde el Ayuntamiento de Almería trabajamos para fomentar la movilidad sostenible y accesible para todos los ciudadanos y tenemos claro que todos los vecinos, independientemente del barrio en el que vivan, deben de contar con servicios de calidad”, ha añadido María del Mar Vázquez, quien ha recordado algunas actuaciones municipales en el barrio como el asfaltado de calles y la mejora del centro vecinal colocando protección frente al sol.

La delegada territorial de Fomento, Dolores Martínez, ha destacado que “con esta mejora se continúa dando respuesta a demandas históricas, tanto de los vecinos como de los propios conductores de las líneas de autobús, y se pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de la movilidad en ámbitos diseminados como este barrio de la capital”.

Por su parte, el director gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona, ha explicado que los trabajos se han centrado “en la señalización horizontal y vertical de las paradas situadas en la calle Enrique IV de Francia, esquina con la calle Alfonso XIII, donde se han instalado postes informativos con los horarios y se ha señalizado la calzada con las marcas viales M-7.9 y M-6.2 (BUS).

Asimismo, se ha actuado en la parada de la calle Carlos III, donde se ha instalado un poste y una marquesina, además de señalizar la parada sobre la calzada y acondicionar el entorno, que presentaba un importante grado de deterioro. Los trabajos han incluido labores de limpieza, renovación de la solería y eliminación de barreras arquitectónicas”.

Según ha explicado Carmona, “la actuación mejora el confort y la accesibilidad de los usuarios de la línea M-320 (Almería – El Parador – Félix – Enix), perteneciente a la concesión VJA-149», un servicio que conecta el núcleo de Castell del Rey con la capital y facilita el acceso a los transbordos con otras líneas metropolitanas en los núcleos roqueteros de El Parador de las Hortichuelas y Aguadulce”.

Durante el acto, el director gerente del Consorcio ha puesto en valor el esfuerzo inversor realizado por la entidad para mejorar el servicio de transporte en toda el área metropolitana de Almería, donde se están ejecutando actuaciones continuas para corregir deficiencias históricas en los puntos de parada.

En este sentido, ha destacado “que con la nueva inversión realizada en la ciudad de Almería, cercana a los 42.000 euros, son ya más 115.000 euros los invertidos en la capital destinados al acondicionamiento de las paradas en Cabo de Gata pueblo y La Fabriquilla, la remodelación de la parada en el Camping La Garrofa y a los trabajos de señalización vertical y horizontal en todo el municipio, unas obras que elevan a más de 235.000 euros el volumen de actuaciones proyectadas o ejecutadas durante este ejercicio en el área metropolitana”. Asimismo, ha recordado que el Plan de Inversión de la entidad ha destinado más de 1,5 millones de euros a la mejora de las infraestructuras de transporte entre 2019 y 2026.

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