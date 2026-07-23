Dos Guardias Civiles fuera de servicio auxilian a vigilantes de seguridad durante una detención en Roquetas de Mar

Los hechos sucedieron en un centro comercial cuando vigilantes de seguridad forcejeaban con una persona que pretendía llevarse varias prendas de ropa de un negocio sin abonar su importe

Los guardias civiles, a pesar de estar fuera de servicio, al detectar que el autor se oponía bruscamente a la acción de los vigilantes, lo inmovilizaron y permanecieron en el lugar hasta la llegada de una patrulla informada

Dos Guardia Civiles fuera de servicio, al detectar que una persona se encontraba forcejeando de manera muy activa con los vigilantes de un centro comercial de la localidad de Roquetas de Mar (Almería), sin dudarlo, se identificaron como agentes de la Guardia Civil y llevaron a cabo la inmovilización y detención de una persona que pretendía llevarse varias prendas de ropa de un negocio. El supuesto autor, fue detenido por un delito de resistencia y desobediencia contra agentes de la autoridad.

Este tipo de actuaciones se enmarca, entre otras normas de referencia, dentro de los valores recogidos en el Código de Conducta del personal de la Guardia Civil y el Decálogo del Cuerpo, desarrollados en el Real Decreto 176/2022, de 4 de marzo.

Los hechos sucedieron la pasada semana en un conocido centro comercial de la localidad de Roquetas de Mas (Almería), cuando dos Guardia Civiles destinados en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Huércal de Almería y en la Unidad de Seguridad Ciudadana de Guipúzcoa, que se encontraban fuera de servicio, observaron como un varón corría apresuradamente hacia la salida, por lo que sin dudarlo se dirigieron al lugar, donde dos guardias se seguridad del centro comercial se encontraban forcejeando con el varón que, de manera muy activa ofrecía gran resistencia mediante forcejeos y empujones para zafarse de la acción de los vigilantes de seguridad.

Una vez que el personal de la Guardia Civil (fuera de servicio), se identificaron, inmovilizaron al varón, que continuo ofreciendo resistencia, y lo engrilletaron, quedándose en el lugar hasta la llegada de una patrulla de la Guardia Civil uniformada.

Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería llevo a cabo la detención del varón, que pretendía llevarse varias prendas de uno de los negocios del centro comercial si abonar su importe, como supuesto autor de un delito de Resistencia y Desobediencia Contra Agentes de la Autoridad.

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