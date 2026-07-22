La concejala Fátima Herrera asegura que “el mercado de Los Ángeles evidencia otra cadena de torpezas de la gestión de la alcaldesa”

GabinetedePrensa julio 22, 2026 0
Fátima en Los Angeles Archivo

El Ayuntamiento se ve obligado a improvisar ahora una solución temporal a la falta de aire acondicionado a pesar de las advertencias de los comerciantes

La incómoda situación que están viviendo los comerciantes del mercado de Los Ángeles por la falta de aire acondicionado se podría haber evitado si la alcaldesa, María Vázquez, les hubiera escuchado cuando se inició el proceso para remodelar sus instalaciones.

“A la falta de planificación y a la sucesión de torpezas de la gestión de las obras municipales, se suma la arrogancia de la alcaldesa y su equipo que gasta ingentes cantidades de dinero en proyectos que no se hacen bien porque no escuchan ni atienden las peticiones de sus principales destinatarios”, ha criticado la portavoz del PSOE, Fátima Herrera.

“Es inaceptable que, en pleno verano, los comerciantes y usuarios del mercado estén sufriendo las altas temperaturas porque no se contempló la instalación del aire acondicionado desde que se concibió el proyecto”, ha declarado Herrera.

Tanto los comerciantes como los clientes del mercado de Los Ángeles están padeciendo las consecuencias de la ausencia de aire acondicionado en las instalaciones recién inauguradas, un aire que sí disfrutan en el Mercado Central.

Las obras ya comenzaron con dificultades, como la devolución de una subvención de más de un millón de euros a la Unión Europea debido a los retrasos del Ayuntamiento en su inicio. Además, tras su finalización, se han tenido que realizar varias modificaciones porque no se contemplaron ciertos elementos, como las puertas metálicas, que los vendedores habían solicitado durante la fase de planificación.

Para la concejala socialista, “la respuesta del Ayuntamiento –alquilar refrigeradores industriales de forma temporal– no solo llega tarde, es una chapuza más que evidencia una nueva improvisación que no debería tener lugar si la ciudad estuviera en manos de unos gestores serios”.

Esta situación se suma a los múltiples errores ya cometidos en la remodelación del mercado, que comenzó con la pérdida de más de un millón de euros de subvención de fondos europeos por no cumplir con los plazos establecidos.

“Estamos ante una nueva sucesión de desaciertos de esta alcaldesa que afectan directamente a la calidad de vida de los comerciantes y vecinos del barrio de Los Ángeles”, ha añadido.

Fátima Herrera ha remarcado que “las deficiencias y chapuzas en las obras municipales ya es marca Vázquez”, ya que todas las obras que ha emprendido han sufrido retrasos, errores, malos acabados y torpezas evitables, como la remodelación del entorno del Hospital Provincial, el Paseo o la avenida de Torrecárdenas.

Herrera ha expresado su compromiso con “una gestión seria, rigurosa y bien planificada, que prevea posibles contratiempos y que priorice el bienestar de los ciudadanos”, si bien lo más importante es “escuchar a quienes van a ser usuarios o beneficiarios de las actuaciones: los vecinos”. 

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