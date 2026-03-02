Almería acoge este fin de semana la IX Final del Campeonato Nacional de la Liga de Cortadores de Jamón



Un total de ocho profesionales, entre ellos tres almerienses, competirán por alzarse con el título de mejor cortador de España el domingo a partir de las 12:00 horas en el Parque de Las Almadrabillas.

Almería se convertirá este fin de semana en la capital del jamón con la celebración, por primera vez, de la final del Campeonato de España de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón. El escenario elegido será el Parque de Las Almadrabillas, que acogerá el próximo domingo, desde las 12:00 horas, la novena edición de este prestigioso certamen.

La concejala de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha presentado esta cita junto a la diputada provincial María del Mar López; el presidente de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón, Domingo Ponce; y los tres cortadores almerienses que participarán en la final: Antonio Ortuño, Daniel López y Fran Franco.

Trigueros ha destacado que “serán ocho cortadores los que competirán por convertirse en ganadores de esta edición, entre los cuales hay tres almerienses, algo que pone en valor la gastronomía de nuestra ciudad y el altísimo nivel de nuestros profesionales”. Además de los representantes locales, competirán Alejandro Guissasola, Javier Ropero, Pedro Luis Linero, Fernando López y Pilar Alba.

La edil ha subrayado también el carácter solidario del evento, ya que los beneficios recaudados se destinarán a la Asociación Arenas de Mónsul, un centro de rehabilitación infantil dedicado a niños con parálisis cerebral.

Actividades

Como antesala a la final nacional, el sábado 7 de marzo tendrá lugar el recibimiento oficial de los cortadores y sus familiares, acompañado de dos masterclass. La primera estará centrada en el afilado de cuchillos y el uso de la chaira; la segunda versará sobre corte de jamón y contará con la participación de los últimos campeones de España.

Por la tarde se celebrará una formación dirigida a futuros jurados profesionales y, posteriormente, la Asamblea General de la Asociación. La jornada concluirá con una cena de gala.

Hito para la capital y la provincia

La diputada provincial María del Mar López ha señalado que la celebración en Almería de la IX Gran Final supone “un hito para nuestra provincia”. “Es la primera vez que acogemos este campeonato y lo hacemos en un espacio emblemático como el Parque de Las Almadrabillas. Este evento consolida a Almería como un referente nacional donde tradición e innovación caminan de la mano bajo el paraguas de Sabores Almería”, ha afirmado.

López ha destacado además el papel protagonista de la marca gourmet ‘Sabores Almería’: “Que los jamones que se corten en esta gran final pertenezcan a nuestra marca es la mejor carta de presentación. ‘Sabores Almería’ representa calidad, sostenibilidad y el esfuerzo de cientos de productores que trabajan cada día para situar a nuestra provincia en la vanguardia del sabor. Este campeonato es una ventana al mundo para demostrar que aquí no solo cultivamos productos excepcionales, sino que también cuidamos el detalle y elevamos nuestra gastronomía a la categoría de arte”.

Por su parte, el presidente de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón, Domingo Ponce, ha explicado que la Liga organiza una media de entre 25 y 30 concursos anuales en todo el territorio nacional, tras los cuales los primeros clasificados acceden a la gran final. “En Almería estarán los ocho mejores cortadores de España en la actualidad, y tenemos la satisfacción de que tres de ellos sean almerienses”, ha señalado.

Una final con marcado sabor local

La final de este domingo tendrá un claro protagonismo almeriense gracias a la participación de Antonio Ortuño, Daniel López y Fran Franco.

Ortuño ha explicado que el jurado evalúa numerosos factores a lo largo del concurso: “Cada cinco platos se realiza una valoración en la que se analizan aspectos como la presentación, la regularidad del corte, el rendimiento del jamón o el grado de curación de la pieza”.

Por su parte, Fran Franco ha afirmado que “poder estar tres compañeros y amigos en una final de España de este nivel es un verdadero orgullo, y si además contribuimos a poner en valor el producto almeriense, mejor todavía”.

Daniel López, que afronta su primera final nacional, ha reconocido que “competir en Almería supone un orgullo y también una gran responsabilidad. Espero que todo salga lo mejor posible”.

¡Que gane el mejor!