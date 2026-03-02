El VII Festival Internacional de Música Almería 2026 celebrará su último concierto este jueves, 5 de marzo, con Trío Konus en el Auditorio

La edición ha estado organizada por Academia Diesis y CMS Vienna con el patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Cosentino, Asociación Filarmónica y la Universidad de Almería

El VII Festival Internacional de Música ‘Almería 2026’ celebrará este jueves, 5 de marzo, la última de las actividades de las desarrolladas este año, en una edición que arrancó el pasado 17 de enero y que ha incluido conciertos y masterclass de primer nivel y, también, la quinta edición del concurso internacional de interpretación. Será con el concierto de Trío Konus en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, a partir de las 19.30 horas y con entrada libre hasta completar aforo. La formación está compuesta por Seran Lim en el violín, Pavel Tseliapniou en la flauta y Deborah Rawlings en el piano.

El programa se abrirá con las ‘Danzas gitanas’ de Joaquín Turina en su movimiento ‘Zambra’, para continuar con ‘Sonata para flauta, violín y piano’ de Bohuslav Martinu y se completará la primera parte del concierto con ‘Suite en trío Op. 59’ de Mel Bonis. Para la segunda parte el público podrá disfrutar del ‘Concertino for flute y orquesta in D-Dur Op.107’ de Cecile Chaminade, de ‘Sonata para violín y piano’ de César Frank en su tercer y cuarto movimiento, y de ‘Sonata para flauta, violín y piano’ de Nino Rota.

Este concierto será el colofón a mes y medio de intensa actividad en la que destacó el concierto de grandes solistas en el Auditorio el pasado 25 de enero, el concierto ‘Cuatro para dos’ en el Centro Cultural Fundación Unicaja el 17 de febrero, con Ivana Francisco e Isotta María Colasanti al piano, dos master class de dirección y de flauta travesera, con Danny Galyen y Luisa Sello, respectivamente, en la Universidad de Almería en el mes de enero o el concurso internacional de interpretación.

Dicho certamen se desarrolló el último fin de semana de enero en el Conservatorio, con un jurado compuesto por José Miguel Rodilla (España), Jan Milosz Zarzycki (Polonia), Manfredo di Crescenzo (Italia) y Cornelia Blanche (Alemania).

Este completo ciclo de actividades ha estado organizado por Academia Diesis y CMS Vienna, cuenta con el patrocinio de Cosentino, del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, la Asociación Filarmónica de Almería y la Universidad de Almería, y la colaboración de Agesem Lawyers & Consulting, el Real Conservatorio Profesional de Música ‘Julián Arcas’ de Almería y Clause Vegetable Seeds.