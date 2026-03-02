Miski Liu Suria
Ha cambiado el tablero geopolítico mundial en sólo 24 horas. Es el fin de una era.
Caballo loco
- Caballo de Fuego
- Purificación ígnea
- Preparación gradual
- Calentura geopolítica
- Acuerdo de divulgación
El año del Caballo de Fuego está galopando a toda velocidad, por si alguien tenía dudas. Estamos atravesando un ciclo de purificación por fuego: tensiones que arden para revelar verdades ocultas y forzar cambios inevitables. La clave no es resistir la energía, sino aprender a dirigirla. El fuego vuelve a la gente más vehemente, reactiva y propensa a la polarización emocional. Permanecer cerca del agua y vestirse con tonos fríos ayudará a calmar el fuego.
Las cosas se están poniendo calientes a nivel mundial desde que comenzó el año chino del Caballo de Fuego, debido a que ha aumentado la tensión en unas relaciones internacionales, que ya estaban tensas. La influencia del fuego afecta tanto al clima como al temperamento de la gente. Los años marcados por el fuego se conectan con el aumento de la actividad volcánica, política o meteorológica, lo que sirve para trazar un paralelismo entre cosmos y conducta humana.
El elemento fuego se asocia con intensidad, visibilidad, pasión, rapidez y tendencia a decisiones impulsivas y conflictivas. Aplicar esta imagen al escenario internacional sugiere un tiempo de movimientos bruscos, protagonismos fuertes y conflictos más explícitos, como si se avivaran las brasas latentes. La calentura del ambiente internacional y del temperamento humano refleja el dinamismo y la inestabilidad propias de este ciclo.
El caballo simboliza movimiento, independencia, velocidad y expansión; el fuego amplía esas cualidades, volviéndolas más extremas y difíciles de contener. El caballo representa energía, impulso e independencia, mientras que el elemento fuego simboliza intensidad, pasión y transformación. Por ello, un año regido por el Caballo de Fuego suele asociarse con cambios bruscos, conflictos o acontecimientos dinámicos.
El caballo es energía en movimiento, impulso, rebeldía y deseo de libertad. Cuando se combina se combina esa fuerza con el elemento fuego, se produce una frecuencia intensa: pasión, confrontación, rapidez en los acontecimientos y transformaciones que no siempre son suaves.
Dominarán las industrias asociadas con el fuego, desde la tecnología hasta cualquier actividad que genere energía y fuego. El arte, la moda y la cocina también dependen en gran medida del fuego. Se espera que reciban más atención estos sectores.
BÚNKERES
- En los últimos 18 meses, se han vendido más de 1.500 búnkeres de lujo en Nueva Zelanda para multimillonarios estadounidenses, según Mr. Pool.
- Por su parte, la empresa emergente S-Company de Tejas reportó un aumento del 700% en los pedidos de búnkeres desde enero de 2025.
- Vivos Group completó una ciudad subterránea de 575 unidades en Dakota del Sur. La venta está agotada y hay una lista de espera de cuatro mil familias.
- No se están preparando para terremotos. Se están preparando para lo que sucederá cuando tú descubras la verdad.
- No están construyendo búnkeres porque se esté acabando el mundo. Están construyendo búnkeres porque se está acabando su mundo.
- Todos los multimillonarios que construyeron un búnker tienen algo en común: su nombre aparece en los archivos de Epstein, los Papeles de Panamá o los Papeles del Paraíso y saben que ningún búnker es lo suficientemente profundo como para esconderse de lo que se avecina.
ORIENTE MEDIO
- La operación contra Irán podría durar cuatro semanas.https://esrt.press/actualidad/589994-trump-tiempo-operacion-iran
- EEUU han atacado a más de mil objetivos iraníes en la primera jornada.https://esrt.press/actualidad/589995-objetivos-eeuu-resumir-primer-dia-furia-epica
- EEUU acaba con nueve barcos de la armada iraní y sus cuarteles generales.https://es.euronews.com/2026/03/01/les-golpearemos-con-una-fuerza-nunca-vista-advierte-trump-a-iran
- Trump afirma que ha desaparecido todo el mando militar de Irán.https://efe.com/mundo/2026-03-01/trump-iran-operacion-militar-eeuu/
- Trump cree que la muerte de Jamenei podría facilitar una solución diplomática.https://efe.com/mundo/2026-02-28/eeuu-iran-ataque/
- Tras la muerte de Jamenei, Irán será dirigido por el presidente Pezeshkián.https://noticiaslatam.lat/20260301/1171945070.html
- Desmienten la muerte de Ahmadineyad.https://noticiaslatam.lat/20260301/1171968602.html
- EEUU niega que se haya alcanzado al portaviones Abraham Lincoln por misiles iraníes.https://efe.com/mundo/2026-03-01/cuatro-misiles-iranies-alcanzan-portaaviones-abraham-lincoln/
- Israel se atribuye la muerte de Jamenei y de otros cuarenta altos cargos.https://efe.com/mundo/2026-03-01/israel-muerte-jameni/
- Israel cierra los pasos fronterizos con la Franja de Gaza.https://efe.com/mundo/2026-02-28/israel-cierre-pasos-fronterizos-franja-gaza/
- Qatar intercepta oleadas de misiles iraníes mientras se contiene el fuego en Doha.https://es.euronews.com/2026/03/01/segundo-dia-de-represalias-qatar-intercepta-oleadas-de-misiles-iranies-mientras-se-contien
ECONOMÍA
- China asfixia a la industria de defensa de EEUU con sus tierras raras.https://noticiaslatam.lat/20260228/tierras-raras-china-azota-y-asfixia-a-la-industria-de-defensa-y-aeroespacial-de-eeuu-1171906030.html
- La India anuncia la construcción de la primera ciudad inteligente en Bengalaru.https://noticiaslatam.lat/20260301/india-crea-una-ciudad-del-futuro-la-humanidad-manda-en-una-megaciudad-inteligente-1171857838.html
- Alerta en el mercado petrolero mundial por el cierre del estrecho de Ormuz.https://www.expansion.com/economia/2026/03/01/69a46923468aebf07b8b457f.html
- Las gigantes navieras suspenden su tránsito por el Estrecho de Ormuz.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13801411/03/26/las-gigantes-navieras-msc-y-maersk-suspenden-su-transito-por-el-estrecho-de-ormuz.html
- El ataque a Irán afectará al precio del petróleo.https://noticiaslatam.lat/20260228/el-ataque-a-iran-afectara-al-precio-del-petroleo-y-la-seguridad-en-el-mar-rojo-1171930239.html
- La guerra de Irán perturba los mercados energéticos.https://es.euronews.com/2026/03/01/orban-eleva-la-alerta-terrorista-y-mira-a-las-ganancias-electorales-mientras-la-guerra-de-
- También se verían afectados los mercados financieros mundiales.
- El oro reanudaría su crecimiento acelerado, tras su reciente descenso moderado.https://noticiaslatam.lat/20260228/1171921765.html
- Irán ataca la zona comercial de Dubai en una nueva oleada.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/01/mundo/video/iran-ataques-dubai-zona-comercial-trax
- Primer petrolero atacado en el estrecho de Ormuz, según Omán.https://es.euronews.com/2026/03/01/primer-petrolero-atacado-en-el-estrecho-de-ormuz-segun-oman
- Irán tiene una enorme capacidad para sacudir a los mercados energéticos mundiales.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/01/69a3f98c468aeb186c8b457e.html
- El cierre del estrecho de Ormuz afectará a toda la economía mundial con el aumento de los precios y una crisis de suministros.https://noticiaslatam.lat/20260301/1171969904.html
- Irán anuncia el cierre del Estrecho de Ormuz. Este paso marítimo, entre Irán y Omán, canaliza cerca del 20% del petróleo mundial y un 30% del gas natural licuado. Esto podría disparar el precio del petróleo a más de cien dólares el barril, y provocar una inflación mundial, con bolsas cayendo por volatilidad y un encarecimiento del transporte marítimo.https://t.me/Middle_East_Spectator/28994
- Greenpeace se enfrenta a una demanda de 290 millones de euros por su protesta contra el oleoducto Dakota Access.https://es.euronews.com/2026/02/27/greenpeace-demanda-de-290-millones-euros
- Mapaches urbanos se están domesticando en EEUU.https://cnnespanol.cnn.com/2025/11/24/eeuu/mapaches-urbanos-domesticados-investigacion-cte-llamado-tierra-trax
EUROPA
- Francia envía su portaviones a Oriente Medio.https://esrt.press/actualidad/589984-riesgos-temeraria-apuesta-trump
- La comunidad iraní en Londres celebra la muerte de Jamenei.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/01/mundo/video/comunidad-irani-londres-celebra-muerte-lider-trax
- Fuertes nevadas y heladas récord en las ciudades rusas.https://noticiaslatam.lat/20260205/1171084757.html
- Ucrania ha recibido este invierno 738 misiles rusos, más de 14.670 bombas guiadas y 19.000 drones.https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/13801377/03/26/ucrania-ha-recibido-este-invierno-738-misiles-rusos-mas-de-14670-bombas-guiadas-y-19000-drones.html
ESPAÑA
- Sube el alquiler un 8,1% en enero.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/02/02/69806591e5fdea34448b457b.html
- El interés por las fincas rústicas lleva las compras a máximos desde 2007.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/02/28/69a167f4e5fdea3b218b459f.html
- España es el sexto país más ciber-atacado en 2025.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13800634/02/26/una-experta-en-ciberseguridad-alerta-de-los-riesgos-del-ransomware-espana-es-el-sexto-pais-mas-atacado-en-2025.html
- Uber quiere poner en marcha taxis voladores este año.https://videos.expansion.com/v/xa0pqiw-asi-funcionan-los-taxis-voladores-que-uber-quiere-poner-en-marcha-este-ano
- España está entre los diez candidatos para albergar una luna esférica canadiense que pretende reproducir la superficie lunar gracias a sus 312 metros de altura y 271 metros de diámetro. Aspira a convertirse en el edificio esférico más grande del mundo.https://www.eleconomista.es/infraestructuras-servicios/noticias/13797826/02/26/una-luna-en-espana-asi-es-la-gigantesca-esfera-de-312-metros-de-altura-que-podria-aterrizar-en-nuestro-pais.html
AMÉRICAS
- El crimen organizado le sale caro a la economía mexicana.https://noticiaslatam.lat/20260228/el-crimen-organizado-le-sale-caro-a-mexico-que-efectos-tiene-en-su-economia-1171873786.html
- La caída del Mencho ha tenido un costo exorbitante para México.https://noticiaslatam.lat/20260225/con-la-caida-del-mencho-se-cumple-la-demanda-de-eeuu-con-un-costo-exorbitante-para-mexico-dice-1171751352.html
- María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela en pocas semanas.https://es.euronews.com/2026/03/01/maria-corina-machado-anuncia-su-regreso-a-venezuela-en-pocas-semanas
- Colombia desplegará a 246.000 militares y policías para blindar las próximas elecciones.https://noticiaslatam.lat/20260227/1171845096.html
- El Salvador, refugio clave para la tortuga carey.https://cnnespanol.cnn.com/2025/08/14/clima-y-tiempo/video/el-salvador-refugio-clave-tortuga-carey-llamado-tierra-cte
- Bolivia registra su menor explotación gasífera en veinte años.https://noticiaslatam.lat/20260227/bolivia-registra-su-menor-explotacion-gasifera-en-20-anos-y-pone-en-jaque-la-demanda-nacional-1171843682.html
- Ecuador aumenta al 50% los impuestos a los productos colombianos.https://noticiaslatam.lat/20260226/1171814241.html
- Ecuador apuesta por la minería pese al mandato popular contra su expansión.https://noticiaslatam.lat/20260226/ecuador-apuesta-por-la-mineria-pese-al-mandato-popular-contra-su-expansion-1171828099.html
- Una deuda al FMI de más de 550 dólares por habitante pone en vilo el futuro de Ecuador.https://noticiaslatam.lat/20260228/una-deuda-de-mas-de-550-dolares-por-habitante-al-fmi-pone-en-vilo-el-futuro-de-ecuador-1171879537.html
- Paraguay, en jaque por las exigencias ambientales que contempla el acuerdo Mercosur-UE.https://noticiaslatam.lat/20260228/paraguay-en-jaque-por-las-exigencias-ambientales-que-contempla-el-acuerdo-mercosur-ue-1171869920.html
- El Senado de Argentina aprobó la polémica reforma laboral de Milei.https://noticiaslatam.lat/20260228/1171878885.html
