Miski Liu Suria

Ha cambiado el tablero geopolítico mundial en sólo 24 horas. Es el fin de una era.

https://www.expansion.com/economia/2026/03/01/69a427d2e5fdeadf7b8b456e.html

Caballo loco

Caballo de Fuego

Purificación ígnea

Preparación gradual

Calentura geopolítica

Acuerdo de divulgación

El año del Caballo de Fuego está galopando a toda velocidad, por si alguien tenía dudas. Estamos atravesando un ciclo de purificación por fuego: tensiones que arden para revelar verdades ocultas y forzar cambios inevitables. La clave no es resistir la energía, sino aprender a dirigirla. El fuego vuelve a la gente más vehemente, reactiva y propensa a la polarización emocional. Permanecer cerca del agua y vestirse con tonos fríos ayudará a calmar el fuego.

Las cosas se están poniendo calientes a nivel mundial desde que comenzó el año chino del Caballo de Fuego, debido a que ha aumentado la tensión en unas relaciones internacionales, que ya estaban tensas. La influencia del fuego afecta tanto al clima como al temperamento de la gente. Los años marcados por el fuego se conectan con el aumento de la actividad volcánica, política o meteorológica, lo que sirve para trazar un paralelismo entre cosmos y conducta humana.

El elemento fuego se asocia con intensidad, visibilidad, pasión, rapidez y tendencia a decisiones impulsivas y conflictivas. Aplicar esta imagen al escenario internacional sugiere un tiempo de movimientos bruscos, protagonismos fuertes y conflictos más explícitos, como si se avivaran las brasas latentes. La calentura del ambiente internacional y del temperamento humano refleja el dinamismo y la inestabilidad propias de este ciclo.

El caballo simboliza movimiento, independencia, velocidad y expansión; el fuego amplía esas cualidades, volviéndolas más extremas y difíciles de contener. El caballo representa energía, impulso e independencia, mientras que el elemento fuego simboliza intensidad, pasión y transformación. Por ello, un año regido por el Caballo de Fuego suele asociarse con cambios bruscos, conflictos o acontecimientos dinámicos.

El caballo es energía en movimiento, impulso, rebeldía y deseo de libertad. Cuando se combina se combina esa fuerza con el elemento fuego, se produce una frecuencia intensa: pasión, confrontación, rapidez en los acontecimientos y transformaciones que no siempre son suaves.

Dominarán las industrias asociadas con el fuego, desde la tecnología hasta cualquier actividad que genere energía y fuego. El arte, la moda y la cocina también dependen en gran medida del fuego. Se espera que reciban más atención estos sectores.

BÚNKERES

En los últimos 18 meses, se han vendido más de 1.500 búnkeres de lujo en Nueva Zelanda para multimillonarios estadounidenses, según Mr. Pool .

para multimillonarios estadounidenses, según . Por su parte, la empresa emergente S-Company de Te j as reportó un aumento del 700% en los pedidos de búnkeres desde enero de 2025.

reportó un aumento del 700% en los pedidos de búnkeres desde enero de 2025. Vivos Group completó una ciudad subterránea de 575 unidades en Dakota del Sur . La venta está agotada y hay una lista de espera de cuatro mil familias.

. La venta está agotada y hay una lista de espera de cuatro mil familias. No se están preparando para terremotos. Se están preparando para lo que sucederá cuando tú descubras la verdad.

No están construyendo búnkeres porque se esté acabando el mundo. Están construyendo búnkeres porque se está acabando su mundo.

Todos los multimillonarios que construyeron un búnker tienen algo en común: su nombre aparece en los archivos de Epstein, los Papeles de Panamá o los Papeles del Paraíso y saben que ningún búnker es lo suficientemente profundo como para esconderse de lo que se avecina.

https://t.me/s/MrPool_Q

ORIENTE MEDIO

La operación contra Irán podría durar cuatro semanas.https://esrt.press/actualidad/589994-trump-tiempo-operacion-iran

podría durar cuatro semanas.https://esrt.press/actualidad/589994-trump-tiempo-operacion-iran EEUU han atacado a más de mil objetivos iraníes en la primera jornada.https://esrt.press/actualidad/589995-objetivos-eeuu-resumir-primer-dia-furia-epica

EEUU acaba con nueve barcos de la armada iraní y sus cuarteles generales.https://es.euronews.com/2026/03/01/les-golpearemos-con-una-fuerza-nunca-vista-advierte-trump-a-iran

Trump afirma que ha desaparecido todo el mando militar de Irán .https://efe.com/mundo/2026-03-01/trump-iran-operacion-militar-eeuu/

afirma que ha desaparecido todo el mando militar de .https://efe.com/mundo/2026-03-01/trump-iran-operacion-militar-eeuu/ Trump cree que la muerte de Jamene i podría facilitar una solución diplomática.https://efe.com/mundo/2026-02-28/eeuu-iran-ataque/

cree que la muerte de podría facilitar una solución diplomática.https://efe.com/mundo/2026-02-28/eeuu-iran-ataque/ Tras la muerte de Jamenei , Irán será dirigido por el presidente Pezeshkián .https://noticiaslatam.lat/20260301/1171945070.html

, será dirigido por el presidente .https://noticiaslatam.lat/20260301/1171945070.html Desmienten la muerte de Ahmadineyad .https://noticiaslatam.lat/20260301/1171968602.html

.https://noticiaslatam.lat/20260301/1171968602.html EEUU niega que se haya alcanzado al portaviones Abraham Lincoln por misiles iraníes.https://efe.com/mundo/2026-03-01/cuatro-misiles-iranies-alcanzan-portaaviones-abraham-lincoln/

Israel se atribuye la muerte de Jamene i y de otros cuarenta altos cargos.https://efe.com/mundo/2026-03-01/israel-muerte-jameni/

se atribuye la muerte de y de otros cuarenta altos cargos.https://efe.com/mundo/2026-03-01/israel-muerte-jameni/ Israel cierra los pasos fronterizos con la Franja de Gaza .https://efe.com/mundo/2026-02-28/israel-cierre-pasos-fronterizos-franja-gaza/

cierra los pasos fronterizos con la Franja de .https://efe.com/mundo/2026-02-28/israel-cierre-pasos-fronterizos-franja-gaza/ Qatar intercepta oleadas de misiles iraníes mientras se contiene el fuego en Doha.https://es.euronews.com/2026/03/01/segundo-dia-de-represalias-qatar-intercepta-oleadas-de-misiles-iranies-mientras-se-contien

ECONOMÍA

China asfixia a la industria de defensa de EEUU con sus tierras raras .https://noticiaslatam.lat/20260228/tierras-raras-china-azota-y-asfixia-a-la-industria-de-defensa-y-aeroespacial-de-eeuu-1171906030.html

asfixia a la industria de defensa de EEUU con sus .https://noticiaslatam.lat/20260228/tierras-raras-china-azota-y-asfixia-a-la-industria-de-defensa-y-aeroespacial-de-eeuu-1171906030.html La India anuncia la construcción de la primera ciudad inteligente en Bengalaru .https://noticiaslatam.lat/20260301/india-crea-una-ciudad-del-futuro-la-humanidad-manda-en-una-megaciudad-inteligente-1171857838.html

anuncia la construcción de la primera ciudad inteligente en .https://noticiaslatam.lat/20260301/india-crea-una-ciudad-del-futuro-la-humanidad-manda-en-una-megaciudad-inteligente-1171857838.html Alerta en el mercado petrolero mundial por el cierre del estrecho de Ormuz .https://www.expansion.com/economia/2026/03/01/69a46923468aebf07b8b457f.html

mundial por el cierre del estrecho de .https://www.expansion.com/economia/2026/03/01/69a46923468aebf07b8b457f.html Las gigantes navieras suspenden su tránsito por el Estrecho de Ormuz .https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13801411/03/26/las-gigantes-navieras-msc-y-maersk-suspenden-su-transito-por-el-estrecho-de-ormuz.html

suspenden su tránsito por el Estrecho de .https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13801411/03/26/las-gigantes-navieras-msc-y-maersk-suspenden-su-transito-por-el-estrecho-de-ormuz.html El ataque a Irán afectará al precio del petróleo .https://noticiaslatam.lat/20260228/el-ataque-a-iran-afectara-al-precio-del-petroleo-y-la-seguridad-en-el-mar-rojo-1171930239.html

afectará al precio del .https://noticiaslatam.lat/20260228/el-ataque-a-iran-afectara-al-precio-del-petroleo-y-la-seguridad-en-el-mar-rojo-1171930239.html La guerra de Irán perturba los mercados energéticos.https://es.euronews.com/2026/03/01/orban-eleva-la-alerta-terrorista-y-mira-a-las-ganancias-electorales-mientras-la-guerra-de-

perturba los mercados energéticos.https://es.euronews.com/2026/03/01/orban-eleva-la-alerta-terrorista-y-mira-a-las-ganancias-electorales-mientras-la-guerra-de- También se verían afectados los mercados financieros mundiales.

El oro reanudaría su crecimiento acelerado, tras su reciente descenso moderado.https://noticiaslatam.lat/20260228/1171921765.html

reanudaría su crecimiento acelerado, tras su reciente descenso moderado.https://noticiaslatam.lat/20260228/1171921765.html Irán ataca la zona comercial de Dubai en una nueva oleada.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/01/mundo/video/iran-ataques-dubai-zona-comercial-trax

ataca la zona comercial de en una nueva oleada.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/01/mundo/video/iran-ataques-dubai-zona-comercial-trax Primer petrolero atacado en el estrecho de Ormuz , según Omán .https://es.euronews.com/2026/03/01/primer-petrolero-atacado-en-el-estrecho-de-ormuz-segun-oman

, según .https://es.euronews.com/2026/03/01/primer-petrolero-atacado-en-el-estrecho-de-ormuz-segun-oman Irán tiene una enorme capacidad para sacudir a los mercados energéticos mundiales.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/01/69a3f98c468aeb186c8b457e.html

tiene una enorme capacidad para sacudir a los mercados energéticos mundiales.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/01/69a3f98c468aeb186c8b457e.html El cierre del estrecho de Ormuz afectará a toda la economía mundial con el aumento de los precios y una crisis de suministros.https://noticiaslatam.lat/20260301/1171969904.html

afectará a toda la economía mundial con el aumento de los precios y una crisis de suministros.https://noticiaslatam.lat/20260301/1171969904.html Irán anuncia el cierre del Estrecho de Ormuz . Este paso marítimo, entre Irán y Omán , canaliza cerca del 20% del petróleo mundial y un 30% del gas natural licuado. Esto podría disparar el precio del petróleo a más de cien dólares el barril, y provocar una inflación mundial, con bolsas cayendo por volatilidad y un encarecimiento del transporte marítimo.https://t.me/Middle_East_Spectator/28994

anuncia el cierre del Estrecho de . Este paso marítimo, entre y , canaliza cerca del 20% del petróleo mundial y un 30% del gas natural licuado. Esto podría disparar el precio del petróleo a más de cien dólares el barril, y provocar una inflación mundial, con bolsas cayendo por volatilidad y un encarecimiento del transporte marítimo.https://t.me/Middle_East_Spectator/28994 Greenpeace se enfrenta a una demanda de 290 millones de euros por su protesta contra el oleoducto Dakota Access .https://es.euronews.com/2026/02/27/greenpeace-demanda-de-290-millones-euros

se enfrenta a una demanda de 290 millones de euros por su protesta contra el oleoducto .https://es.euronews.com/2026/02/27/greenpeace-demanda-de-290-millones-euros Mapaches urbanos se están domesticando en EEUU.https://cnnespanol.cnn.com/2025/11/24/eeuu/mapaches-urbanos-domesticados-investigacion-cte-llamado-tierra-trax

EUROPA

Francia envía su portaviones a Oriente Medio .https://esrt.press/actualidad/589984-riesgos-temeraria-apuesta-trump

envía su portaviones a .https://esrt.press/actualidad/589984-riesgos-temeraria-apuesta-trump La comunidad iraní en Londres celebra la muerte de Jamenei .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/01/mundo/video/comunidad-irani-londres-celebra-muerte-lider-trax

en celebra la muerte de .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/01/mundo/video/comunidad-irani-londres-celebra-muerte-lider-trax Fuertes nevadas y heladas récord en las ciudades rusas .https://noticiaslatam.lat/20260205/1171084757.html

y heladas récord en las ciudades .https://noticiaslatam.lat/20260205/1171084757.html Ucrania ha recibido este invierno 738 misiles rusos, más de 14.670 bombas guiadas y 19.000 drones.https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/13801377/03/26/ucrania-ha-recibido-este-invierno-738-misiles-rusos-mas-de-14670-bombas-guiadas-y-19000-drones.html

ESPAÑA

Sube el alquiler un 8,1% en enero.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/02/02/69806591e5fdea34448b457b.html

un 8,1% en enero.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/02/02/69806591e5fdea34448b457b.html El interés por las fincas rústicas lleva las compras a máximos desde 2007.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/02/28/69a167f4e5fdea3b218b459f.html

lleva las compras a máximos desde 2007.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/02/28/69a167f4e5fdea3b218b459f.html España es el sexto país más ciber-atacado en 2025.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13800634/02/26/una-experta-en-ciberseguridad-alerta-de-los-riesgos-del-ransomware-espana-es-el-sexto-pais-mas-atacado-en-2025.html

Uber quiere poner en marcha taxis voladores este año.https://videos.expansion.com/v/xa0pqiw-asi-funcionan-los-taxis-voladores-que-uber-quiere-poner-en-marcha-este-ano

este año.https://videos.expansion.com/v/xa0pqiw-asi-funcionan-los-taxis-voladores-que-uber-quiere-poner-en-marcha-este-ano España está entre los diez candidatos para albergar una luna esférica canadiense que pretende reproducir la superficie lunar gracias a sus 312 metros de altura y 271 metros de diámetro. Aspira a convertirse en el edificio esférico más grande del mundo.https://www.eleconomista.es/infraestructuras-servicios/noticias/13797826/02/26/una-luna-en-espana-asi-es-la-gigantesca-esfera-de-312-metros-de-altura-que-podria-aterrizar-en-nuestro-pais.html

AMÉRICAS

El crimen organizado le sale caro a la economía mexicana .https://noticiaslatam.lat/20260228/el-crimen-organizado-le-sale-caro-a-mexico-que-efectos-tiene-en-su-economia-1171873786.html

.https://noticiaslatam.lat/20260228/el-crimen-organizado-le-sale-caro-a-mexico-que-efectos-tiene-en-su-economia-1171873786.html La caída del Mencho ha tenido un costo exorbitante para México .https://noticiaslatam.lat/20260225/con-la-caida-del-mencho-se-cumple-la-demanda-de-eeuu-con-un-costo-exorbitante-para-mexico-dice-1171751352.html

ha tenido un costo exorbitante para .https://noticiaslatam.lat/20260225/con-la-caida-del-mencho-se-cumple-la-demanda-de-eeuu-con-un-costo-exorbitante-para-mexico-dice-1171751352.html María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela en pocas semanas.https://es.euronews.com/2026/03/01/maria-corina-machado-anuncia-su-regreso-a-venezuela-en-pocas-semanas

anuncia su regreso a en pocas semanas.https://es.euronews.com/2026/03/01/maria-corina-machado-anuncia-su-regreso-a-venezuela-en-pocas-semanas Colombia desplegará a 246.000 militares y policías para blindar las próximas elecciones.https://noticiaslatam.lat/20260227/1171845096.html

desplegará a 246.000 militares y policías para blindar las próximas elecciones.https://noticiaslatam.lat/20260227/1171845096.html El Salvador, refugio clave para la tortuga carey.https://cnnespanol.cnn.com/2025/08/14/clima-y-tiempo/video/el-salvador-refugio-clave-tortuga-carey-llamado-tierra-cte

refugio clave para la carey.https://cnnespanol.cnn.com/2025/08/14/clima-y-tiempo/video/el-salvador-refugio-clave-tortuga-carey-llamado-tierra-cte Bolivia registra su menor explotación gasífera en veinte años.https://noticiaslatam.lat/20260227/bolivia-registra-su-menor-explotacion-gasifera-en-20-anos-y-pone-en-jaque-la-demanda-nacional-1171843682.html

registra su menor explotación en veinte años.https://noticiaslatam.lat/20260227/bolivia-registra-su-menor-explotacion-gasifera-en-20-anos-y-pone-en-jaque-la-demanda-nacional-1171843682.html Ecuador aumenta al 50% los impuestos a los productos colombianos .https://noticiaslatam.lat/20260226/1171814241.html

aumenta al 50% los impuestos a los productos .https://noticiaslatam.lat/20260226/1171814241.html Ecuador apuesta por la minería pese al mandato popular contra su expansión.https://noticiaslatam.lat/20260226/ecuador-apuesta-por-la-mineria-pese-al-mandato-popular-contra-su-expansion-1171828099.html

apuesta por la pese al mandato popular contra su expansión.https://noticiaslatam.lat/20260226/ecuador-apuesta-por-la-mineria-pese-al-mandato-popular-contra-su-expansion-1171828099.html Una deuda al FMI de más de 550 dólares por habitante pone en vilo el futuro de Ecuador .https://noticiaslatam.lat/20260228/una-deuda-de-mas-de-550-dolares-por-habitante-al-fmi-pone-en-vilo-el-futuro-de-ecuador-1171879537.html

.https://noticiaslatam.lat/20260228/una-deuda-de-mas-de-550-dolares-por-habitante-al-fmi-pone-en-vilo-el-futuro-de-ecuador-1171879537.html Paraguay , en jaque por las exigencias ambientales que contempla el acuerdo Mercosur-UE.https://noticiaslatam.lat/20260228/paraguay-en-jaque-por-las-exigencias-ambientales-que-contempla-el-acuerdo-mercosur-ue-1171869920.html

, en jaque por las exigencias ambientales que contempla el acuerdo Mercosur-UE.https://noticiaslatam.lat/20260228/paraguay-en-jaque-por-las-exigencias-ambientales-que-contempla-el-acuerdo-mercosur-ue-1171869920.html El Senado de Argentina aprobó la polémica reforma laboral de Milei.https://noticiaslatam.lat/20260228/1171878885.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.