Inicio / Periodismo Alternativo y de Misterio / Caballo loco

Caballo loco

Por
No hay comentarios
marzo 2, 2026 8:55 pm

Miski Liu Suria

Ha cambiado el tablero geopolítico mundial en sólo 24 horas. Es el fin de una era.

https://www.expansion.com/economia/2026/03/01/69a427d2e5fdeadf7b8b456e.html

Caballo loco

  • Caballo de Fuego
  • Purificación ígnea
  • Preparación gradual
  • Calentura geopolítica
  • Acuerdo de divulgación

El año del Caballo de Fuego está galopando a toda velocidad, por si alguien tenía dudas. Estamos atravesando un ciclo de purificación por fuego: tensiones que arden para revelar verdades ocultas y forzar cambios inevitables. La clave no es resistir la energía, sino aprender a dirigirla. El fuego vuelve a la gente más vehemente, reactiva y propensa a la polarización emocional. Permanecer cerca del agua y vestirse con tonos fríos ayudará a calmar el fuego.

Las cosas se están poniendo calientes a nivel mundial desde que comenzó el año chino del Caballo de Fuego, debido a que ha aumentado la tensión en unas relaciones internacionales, que ya estaban tensas. La influencia del fuego afecta tanto al clima como al temperamento de la gente. Los años marcados por el fuego se conectan con el aumento de la actividad volcánica, política o meteorológica, lo que sirve para trazar un paralelismo entre cosmos y conducta humana.

El elemento fuego se asocia con intensidad, visibilidad, pasión, rapidez y tendencia a decisiones impulsivas y conflictivas. Aplicar esta imagen al escenario internacional sugiere un tiempo de movimientos bruscos, protagonismos fuertes y conflictos más explícitos, como si se avivaran las brasas latentes. La calentura del ambiente internacional y del temperamento humano refleja el dinamismo y la inestabilidad propias de este ciclo.

El caballo simboliza movimiento, independencia, velocidad y expansión; el fuego amplía esas cualidades, volviéndolas más extremas y difíciles de contener. El caballo representa energía, impulso e independencia, mientras que el elemento fuego simboliza intensidad, pasión y transformación. Por ello, un año regido por el Caballo de Fuego suele asociarse con cambios bruscos, conflictos o acontecimientos dinámicos.

El caballo es energía en movimiento, impulso, rebeldía y deseo de libertad. Cuando se combina se combina esa fuerza con el elemento fuego, se produce una frecuencia intensa: pasión, confrontación, rapidez en los acontecimientos y transformaciones que no siempre son suaves.

Dominarán las industrias asociadas con el fuego, desde la tecnología hasta cualquier actividad que genere energía y fuego. El arte, la moda y la cocina también dependen en gran medida del fuego. Se espera que reciban más atención estos sectores.

BÚNKERES

  • En los últimos 18 meses, se han vendido más de 1.500 búnkeres de lujo en Nueva Zelanda para multimillonarios estadounidenses, según Mr. Pool.
  • Por su parte, la empresa emergente S-Company de Tejas reportó un aumento del 700% en los pedidos de búnkeres desde enero de 2025.
  • Vivos Group completó una ciudad subterránea de 575 unidades en Dakota del Sur. La venta está agotada y hay una lista de espera de cuatro mil familias.
  • No se están preparando para terremotos. Se están preparando para lo que sucederá cuando tú descubras la verdad.
  • No están construyendo búnkeres porque se esté acabando el mundo. Están construyendo búnkeres porque se está acabando su mundo.
  • Todos los multimillonarios que construyeron un búnker tienen algo en común: su nombre aparece en los archivos de Epstein, los Papeles de Panamá o los Papeles del Paraíso y saben que ningún búnker es lo suficientemente profundo como para esconderse de lo que se avecina.
https://t.me/s/MrPool_Q

ORIENTE MEDIO

ECONOMÍA

EUROPA

ESPAÑA

AMÉRICAS

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Miski Liu Suria

Related Posts

Llegó el día D
marzo 1, 2026
Sinergia
febrero 27, 2026
Ventajas de tener un gato en casa: compañía, independencia y bien ...
febrero 27, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *