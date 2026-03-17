Almería acoge la Asamblea General de AREFLH, una cita crucial para el sector hortofrutícola europeo

El consejero de Agricultura pone en valor el modelo de horticultura almeriense como “símbolo de transformación y resiliencia”

Como presidente de AREFLH, Fernández-Pacheco exige un marco financiero que garantice la continuidad y la seguridad jurídica del sector hortofrutícola

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y también presidente de la Asamblea de Regiones Hortícolas Europeas (AREFLH), Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este martes la importancia de que la ciudad de Almería acoja la Asamblea General de AREFLH, una cita ineludible y crucial para el futuro del sector hortofrutícola europeo.

Durante su intervención en la asamblea, Fernández-Pacheco ha puesto en valor el potencial de la agricultura andaluza con unas ventas al exterior de 7,2 millones de toneladas y un valor económico de más de 15.600 millones de euros solo en 2025, siendo el 40% del peso total exportado procedente de Almería. “Una tierra que no solo es símbolo de transformación y resiliencia; sino que es faro para otras regiones como uno de los polos hortícolas más dinámicos y tecnológicamente avanzados del continente”, ha añadido.

En este sentido, ha señalado que “en la provincia almeriense se cultiva con eficiencia, sostenibilidad, profesionalidad e innovación y, a pesar de la escasez de agua y las dificultades sobrevenidas, se ha posicionado en los mercados más exigentes gracias a la tecnología y también a la organización colectiva”.

A este respecto ha dicho que “no se trata solo de volumen de producción, también se necesita calidad, seguridad alimentaria, adaptación permanente a las exigencias de los consumidores europeos. Es un modelo basado en las organizaciones de productores, en la cooperación, en la inversión colectiva y en la planificación estratégica”.

Durante el encuentro de regiones y de productores hortícolas europeos, Fernández-Pacheco se ha referido a los diferentes retos a los que se enfrentan las regiones del continente como la rentabilidad de los productores, la presión sobre el agua, los problemas de sanidad vegetal, la competitividad con terceros países o las tensiones comerciales internacionales, entre otros.

En este contexto, el consejero y presidente de AREFLH ha apremiado a “estar más unidos que nunca para defender un sector que también es pilar esencial en el sector agroalimentario europeo además de estratégico hoy, y en el futuro”. Precisamente el futuro de la próxima PAC y la digitalización en el campo son los asuntos que han centrado las dos mesas redondas de la conferencia pública, “claves para que el sector avance, a la par que sea más competitivo y rentable”.

Sobre el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, Fernández-Pacheco ha insistido en que “el sector hortofrutícola necesita un marco económico que garantice su continuidad y seguridad jurídica”, ya que “el modelo de organización de productores ha permitido concentrar la oferta, mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor, invertir en innovación y sostenibilidad y, lo más importante, ha demostrado que es un modelo de éxito europeo”.

Asimismo, ha explicado que desde AREFLH se han hecho algunas modificaciones concretas para aportar más estabilidad y previsibilidad a los productores; del mismo modo que ha defendido la necesidad de mantener un nivel de financiación adecuado; además de evitar fragmentaciones que pongan en riesgo la igualdad de condiciones en el mercado interior.

Grupo de trabajo para el Libro Blanco

“Propuestas rigurosas desde un enfoque técnico que son realistas, pero no suficientes”, ha dicho el consejero, quien ha avanzado que se sigue trabajando para impulsar soluciones concretas para los desafíos futuros a través de un grupo de trabajo que está dando pasos para la publicación de un nuevo Libro Blanco sobre las intervenciones sectoriales en frutas y hortalizas.

“Una hoja de ruta con propuestas concretas para reforzar la eficacia del sistema, mejorar su coherencia y adaptarlo a las nuevas realidades. El cambio climático nos obliga a invertir más en gestión del agua y tecnologías eficientes; la transición ecológica nos exige innovación en envases y logística; mientras que la digitalización nos permite optimizar la producción y mejorar la trazabilidad”, ha sostenido.

Dos proyectos de innovación

Al respecto, ha recordado que la organización forma parte ahora de dos nuevos proyectos del programa Horizonte Europa en el ámbito de la innovación, lo que permitirá que regiones y organizaciones puedan acceder a conocimientos avanzados, intercambiar buenas prácticas y contribuir a la construcción de soluciones europeas.

Por último, el presidente de AREFLH ha puesto el acento en la fortaleza del modelo de la organización, en la experiencia acumulada de nuestras organizaciones y en el espíritu europeo que nos une” para defender una política común y un mercado único ante los desafíos actuales.

“Nuestra responsabilidad no es otra que la de preservar y reforzar ese patrimonio ante los desafíos actuales y, sin duda, el sector hortofrutícola está preparado para asumir su papel hacia un modelo más competitivo, eso sí, con estabilidad, coherencia y apoyo de las instituciones europeas”, ha concluido.